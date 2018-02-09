الإعلامية ريهام سعيد تواجه تهمة التحريض على الخطف

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬‭: ‬أمرت‭ ‬نيابة‭ ‬شرق‭ ‬القاهرة‭ ‬بحبس‭ ‬معدة‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬صبايا‭ ‬الخير‮»‬‭ ‬غرام‭ ‬عيسي‭ ‬وكذلك‭ ‬مصور‭ ‬البرنامج‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات،‭ ‬واستدعاء‭ ‬المذيعة‭ ‬ريهام‭ ‬سعيد‭ ‬بتهمة‭ ‬التحرض‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬طفلين‭ ‬بدائرة‭ ‬قسم‭ ‬شرطة‭ ‬السلام‭ ‬تاني‭. ‬و‭ ‬تعود‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬الحلقة‭ ‬التي‭ ‬عرضتها‭ ‬ريهام‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬الإتجار‭ ‬بالأطفال،‭ ‬ففي‭ ‬مقدمة‭ ‬الحلقة‭ ‬قالت‭ ‬ريهام‭ ‬إنها‭ ‬أرادت‭ ‬إثبات‭ ‬ظاهرة‭ ‬بيع‭ ‬الأطفال،‭ ‬واتفقت‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الإعداد‭ ‬عمل‭ ‬تحقيق‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬ونجحت‭ ‬المعدة‭ ‬غرام‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬لهم‭ ‬علاقة‭ ‬بتجارة‭ ‬الأطفال،‭ ‬واتفقت‭ ‬معهم‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬طفلين‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬للطفل‭. ‬وتم‭ ‬عرض‭ ‬فيديوهات‭ ‬داخل‭ ‬الحلقة‭ ‬للكشف‭ ‬عما‭ ‬حدث،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬العرض‭ ‬تم‭ ‬اتهام‭ ‬المعدة‭ ‬بفبركة‭ ‬الفيديوهات‭ ‬وتم‭ ‬استدعائها‭ ‬للنيابة،‭ ‬وقالت‭ ‬غرام‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬طلب‭ ‬منها‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬شاب‭ ‬اسمه‭ ‬إسلامه‭ ‬اكتشف‭ ‬عصابة‭ ‬تتاجر‭ ‬بالأطفال،‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬معها‭ ‬لتتحدث‭ ‬مع‭ ‬العصابة‭ ‬وتوقعها‭ ‬في‭ ‬الفخ،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬أبلغت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالموعد‭ ‬والخطة‭.‬

كما‭ ‬نفى‭ ‬مصور‭ ‬البرنامج‭ ‬صلته‭ ‬بالموضوع،‭ ‬بينما‭ ‬أمر‭ ‬وكيل‭ ‬النيابة‭ ‬بحبس‭ ‬غرام،‭ ‬وتم‭ ‬استدعاء‭ ‬ريهام‭ ‬للتحقيق‭ ‬معها‭.‬