الإعلامية ريهام سعيد تواجه تهمة التحريض على الخطف

القاهرة – الزمان : أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس معدة برنامج «صبايا الخير» غرام عيسي وكذلك مصور البرنامج 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستدعاء المذيعة ريهام سعيد بتهمة التحرض على خطف طفلين بدائرة قسم شرطة السلام تاني. و تعود الواقعة إلى الحلقة التي عرضتها ريهام في 22 يناير الماضي، والتي كانت تتحدث عن الإتجار بالأطفال، ففي مقدمة الحلقة قالت ريهام إنها أرادت إثبات ظاهرة بيع الأطفال، واتفقت مع فريق الإعداد عمل تحقيق حول هذه الظاهرة، ونجحت المعدة غرام عيسى في التواصل مع أشخاص لهم علاقة بتجارة الأطفال، واتفقت معهم على شراء طفلين مقابل مبلغ 300 ألف جنيه للطفل. وتم عرض فيديوهات داخل الحلقة للكشف عما حدث، ولكن بعد العرض تم اتهام المعدة بفبركة الفيديوهات وتم استدعائها للنيابة، وقالت غرام إن رئيس التحرير طلب منها التواصل مع شاب اسمه إسلامه اكتشف عصابة تتاجر بالأطفال، وتم الاتفاق معها لتتحدث مع العصابة وتوقعها في الفخ، مؤكدة أنها أبلغت وزارة الداخلية بالموعد والخطة.
كما نفى مصور البرنامج صلته بالموضوع، بينما أمر وكيل النيابة بحبس غرام، وتم استدعاء ريهام للتحقيق معها.