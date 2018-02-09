زيادة السكر تؤثر سلباً على الدماغ

لندن‭ – ‬الزمان

كشفت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬للسكر‭ ‬على‭ ‬الدماغ‭. ‬الدراسة‭ ‬ربطت‭ ‬أيضاً‭ ‬بين‭ ‬ظهور‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬المعرفية‭ ‬للدماغ‭ ‬وارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭.‬

ومن‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬السكر‭ ‬يتسبّب‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬كالسمنة‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والجلطات‭ ‬الدماغية‭. ‬وكشفت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬السكر‭ ‬له‭ ‬أيضاً‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬المعرفية‭ ‬للدماغ،‭ ‬وتحديداً‭ ‬التركيز‭ ‬وطريقة‭ ‬تحليل‭ ‬وتقييم‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭.‬

وأكد‭ ‬الباحثون‭ ‬البريطانيون‭ ‬والصينيون‭ ‬المشرفون‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬المليئة‭ ‬بالسكر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬الذاكرة،‭ ‬وفي‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬الزهايمر،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أورده‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬‮«‬ديابيتولوجيا‮»‬‭ ‬البريطانية‭.‬

ويسود‭ ‬الاعتقاد‭ ‬لدى‭ ‬الكثيرين‭ ‬أن‭ ‬السكر‭ ‬يعزز‭ ‬أداء‭ ‬الدماغ‭ ‬والتركيز‭. ‬لكن‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬5189‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬ويتراوح‭ ‬متوسط‭ ‬عمرهم‭ ‬66‭ ‬سنة،‭ ‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬الغلوكوز‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬الوظائف‭ ‬المعرفية‭ ‬بوثيرة‭ ‬أسرع،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬‭ ‬ديابيتولوجيا‮»‬‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬برستل‭ ‬البريطانية‭.‬

ورغم‭ ‬أهمية‭ ‬السكر‭ ‬لجسم‭ ‬الإنسان‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مراقبة‭ ‬الكميات‭ ‬التي‭ ‬يستهلكها‭ ‬المرء‭ ‬يومياً‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لتفادي‭ ‬تحول‭ ‬السكر‭ ‬إلى‭ ‬سم‭ ‬قاتل‭.‬