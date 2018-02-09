مولود بريطاني له سن كامل

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

رزقت‭ ‬عائلة‭ ‬بريطانية‭ ‬بطفل‭ ‬وفي‭ ‬فكه‭ ‬السفلي‭ ‬سن‭ ‬أبيض‭ ‬مكتمل‭ ‬النمو،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬دهشة‭ ‬الزوجين‭ ‬وآخرين‭ ‬قدموا‭ ‬لزيارتهما‭.‬

وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬الصن،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بأن‭ ‬الأم‭ ‬شانون‭ ‬ماكاليستر‭ ‬وضعت‭ ‬مولودها‭ ‬الذكر‭ ‬أواخر‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيوكاسل‭.‬

وقالت‭ ‬قابلة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الولادة‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬

وحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬البريطانية،‭ ‬فقد‭ ‬أعرب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬ممن‭ ‬شاهدوا‭ ‬المولود‭ ‬عن‭ ‬دهشتهم‭ ‬بحالته‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يألفوا‭ ‬مثلها‭.‬

وتعتبر‭ ‬نسبة‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يولدون‭ ‬مع‭ ‬أسنان‭ ‬قليلة‭ ‬للغاية،‭ ‬إذ‭ ‬هناك‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬مولود‭.‬

وتظهر‭ ‬الأسنان‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬السادس‭.‬

ومن‭ ‬الأمور‭ ‬اللافتة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المولود‭ ‬البريطاني‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬العائلة،‭ ‬إذ‭ ‬مازالت‭ ‬جدة‭ ‬جدته‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬