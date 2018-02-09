تويتر يحقق أرباحاً غير مسبوقة مع استقرار عدد مستخدميه

لوس‭ ‬انجلس‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬موقع‭ ‬التدوينات‭ ‬الصغيرة‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬امس‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬صافية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬إيراداتها‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭.‬

وقد‭ ‬زادت‭ ‬إيرادات‭ ‬الشركة‭ ‬وأرباحها‭ ‬بعد‭ ‬وضع‭ ‬المتغيرات‭ ‬الموسمية‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬توقعات‭ ‬المحللين‭.‬

وارتفع‭ ‬سهم‭ ‬الشركة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬17‭% ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬التعاملات‭ ‬الرسمية‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬استقر‭ ‬متوسط‭ ‬عدد‭ ‬مستخدمي‭ ‬الموقع‭ ‬شهريا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬لكنه‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭% ‬عن‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ .‬2016

وقال‭ ‬‮«‬جاك‭ ‬دورسي‮»‬‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬كان‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬قوية‭ ‬للعام‭. ‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الإيرادات‮»‬‭.‬

بلغ‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬08ر91‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬12ر0‭ ‬دولار‭ ‬للسهم‭ ‬الواحد‭ ‬مقابل‭ ‬خسائر‭ ‬قدرها‭ ‬05ر167‭ ‬دولار‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬23ر0‭ ‬دولار‭ ‬للسهم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬وصلت‭ ‬أرباح‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬وضع‭ ‬المتغيرات‭ ‬الموسمية‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬41ر141‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬19ر0‭ ‬دولار‭ ‬للسهم‭ ‬الواحد،‭ ‬مقابل‭ ‬73ر77‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬11ر0‭ ‬دولار‭ ‬للسهم‭ ‬الواحد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬