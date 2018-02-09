أكياس الشاي لعلاج تورم العيون

‭ ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ : ‬ذكرت‭ ‬بوابة‭ ‬الجمال‭ ‬‮«‬هاوت‭.‬دي‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬أكياس‭ ‬الشاي‭ ‬تعد‭ ‬علاجاً‭ ‬سريعاً‭ ‬لتورم‭ ‬العيون‭ ‬والأكياس‭ ‬الدمعية،‭ ‬وهي‭ ‬أعراض‭ ‬شائعة‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬بعد‭ ‬السهر‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الشاي‭ ‬الأسود‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬تانين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بتأثير‭ ‬مُهدئ‭ ‬ومضاد‭ ‬للبكتيريا‭ ‬ومزيل‭ ‬للتورم‭. ‬ومن‭ ‬الأفضل‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬استخدام‭ ‬شاي‭ ‬طبيعي‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬الإضافات‭ ‬والنكهات‭. ‬ويعد‭ ‬الشاي‭ ‬الأخضر‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الأسود،‭ ‬لأنه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مضادات‭ ‬أكسدة‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬مُخمراً‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭.‬

وعن‭ ‬كيفية‭ ‬الاستخدام،‭ ‬أوضحت‭ ‬البوابة‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬نقع‭ ‬أكياس‭ ‬الشاي‭ ‬في‭ ‬ماء‭ ‬بارد‭ ‬لمدة‭ ‬قصيرة،‭ ‬ثم‭ ‬عَصر‭ ‬الأكياس‭ ‬ووضعها‭ ‬على‭ ‬الجفون‭ ‬المغلقة‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬تقريباً‭. ‬ويعمل‭ ‬تأثير‭ ‬التبريد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مفعول‭ ‬مادة‭ ‬التانين،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬تورم‭ ‬العين‭ ‬والأكياس‭ ‬الدمعية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أسرع‭.‬