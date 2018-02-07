مساع بريطانية لحل الخلافات بين بغداد وأربيل واعادة فتح مطارات الاقليم الكردي

انطلاق عملية عراقية ضد فلول داعش في تكريت وكركوك
طوزخورماتو – بغداد -الزمان
بدأت القوات العراقية الأربعاء عملية واسعة لطرد فلول مقاتلي تنظيم داعش في المناطق الصحراوية على حدود محافظتي صلاح الدين وكركوك في شمال شرق العراق، بحسب ما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان. وكان تقرير دولي قال امس الاول ان داعش لايزال له خلايا في العراق وسوريا وقادر على شن هجمات .
وجاء في بيان العمليات المشتركة التي غيرت اسمها إلى «مركز الإعلام الأمني»، «بهدف بسط الأمن والاستقرار والقضاء على الخلايا النائمة ومواصلة لعمليات التطهير، انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى (…) عملية تفتيش وتطهير» في مناطق شرق قضاء طوزخورماتو.
وتشارك في هذه العملية الفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي وفرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية وقوات الحشد الشعبي «بالتنسيق مع قوات البشمركة وبإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي»، بحسب ما أفاد البيان. وقال مراسل لوكالة فرانس برس في المكان إن القوات تتقدم في المناطق بسهولة من دون أي مقاومة واستعادت السيطرة على ست قرى.
وأفادت فرقة الرد السريع انها سيطرت على معسكر لتنظيم داعش
. فيمااكد السفير البريطاني في العراق، جون ويلكس، الأربعاء وجود تحركات لفتح مطارات إقليم كردستان، وتسوية الأزمة بين بغداد وأربيل، وذلك خلال زيارته إلى محافظة كربلاء.
وقال ويلكس، في مؤتمر صحفي مشترك، مع محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، اليوم (7 شباط 2018)، إن بريطانيا تسعى إلى إيجاد تسوية للأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل وفتح مطارات كردستان، كما جدد نية بلاده الاستثمار في العراق.
وأضاف السفير البريطاني، أن “هذه الزيارة هي الأولى له إلى كربلاء والتي تعد من أفضل الأماكن من الناحية الاستثمارية”، لافتا إلى أن بلاده “جاهزة ومتحمسة” لتطوير الإعمار في العراق، وخصوصا كربلاء وهذا ما ستركز عليه في مؤتمر المانحين الذي سيعقد الأسبوع المقبل في الكويت.
وأوضح أن “مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق، سيشهد ورشة عمل تخص الفرص الاستثمارية في محافظة كربلاء، في إشارة إلى التركيز على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، علماً أن العراق نجح في السنوات الماضية في بناء شراكه مع بريطانيا”.
وفيما يتعلق بموقف بلاده من الانتخابات المقبلة، أكد ويلكس، دعم بلاده للديمقراطية في العراق وتأييده لبناء جسور العلاقة بين العراق وبريطانيا من أجل تقديم الدعم من الناحية الإنسانية”، مبينا أن بلاده تعمل مع المجتمع الدولي من أجل نزاهة الانتخابات وضمان إجراءها بحرية”.
وكان السفير البريطاني لدى العراق، جون ويلكس، وصل في وقت سابق من اليوم إلى كربلاء، حيث اجتمع مع المحافظ وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا معه في مبنى محافظة كربلاء.