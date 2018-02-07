مساع بريطانية لحل الخلافات بين بغداد وأربيل واعادة فتح مطارات الاقليم الكردي

انطلاق عملية عراقية ضد فلول داعش في تكريت وكركوك

طوزخورماتو‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬بدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الأربعاء‭ ‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬لطرد‭ ‬فلول‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الصحراوية‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬محافظتي‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬وكركوك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وكان‭ ‬تقرير‭ ‬دولي‭ ‬قال‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬ان‭ ‬داعش‭ ‬لايزال‭ ‬له‭ ‬خلايا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ .‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬غيرت‭ ‬اسمها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‮»‬،‭ ‬‮«‬بهدف‭ ‬بسط‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬ومواصلة‭ ‬لعمليات‭ ‬التطهير،‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬الأولى‭ (…) ‬عملية‭ ‬تفتيش‭ ‬وتطهير‮»‬‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شرق‭ ‬قضاء‭ ‬طوزخورماتو‭.‬

وتشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الفرقة‭ ‬المدرعة‭ ‬التاسعة‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ ‬وفرقة‭ ‬الرد‭ ‬السريع‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وقوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬‮«‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬وبإسناد‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الجيش‭ ‬والتحالف‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬البيان‭. ‬وقال‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬تتقدم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬بسهولة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مقاومة‭ ‬واستعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬قرى‭.‬

وأفادت‭ ‬فرقة‭ ‬الرد‭ ‬السريع‭ ‬انها‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬معسكر‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش

‭. ‬فيمااكد‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬جون‭ ‬ويلكس،‭ ‬الأربعاء‭ ‬وجود‭ ‬تحركات‭ ‬لفتح‭ ‬مطارات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬وتسوية‭ ‬الأزمة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‭.‬

وقال‭ ‬ويلكس،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك،‭ ‬مع‭ ‬محافظ‭ ‬كربلاء،‭ ‬عقيل‭ ‬الطريحي،‭ ‬اليوم‭ (‬7‭ ‬شباط‭ ‬2018‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬تسوية‭ ‬للأزمة‭ ‬بين‭ ‬حكومتي‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬وفتح‭ ‬مطارات‭ ‬كردستان،‭ ‬كما‭ ‬جدد‭ ‬نية‭ ‬بلاده‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وأضاف‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني،‭ ‬أن‭ ‬“هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬كربلاء‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الأماكن‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الاستثمارية”،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬“جاهزة‭ ‬ومتحمسة”‭ ‬لتطوير‭ ‬الإعمار‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وخصوصا‭ ‬كربلاء‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ستركز‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المانحين‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬“مؤتمر‭ ‬الكويت‭ ‬الدولي‭ ‬لإعمار‭ ‬العراق،‭ ‬سيشهد‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تخص‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المحلي‭ ‬والأجنبي،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬شراكه‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا”‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بموقف‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة،‭ ‬أكد‭ ‬ويلكس،‭ ‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬للديمقراطية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وتأييده‭ ‬لبناء‭ ‬جسور‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وبريطانيا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الإنسانية”،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نزاهة‭ ‬الانتخابات‭ ‬وضمان‭ ‬إجراءها‭ ‬بحرية”‭.‬

وكان‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لدى‭ ‬العراق،‭ ‬جون‭ ‬ويلكس،‭ ‬وصل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬كربلاء،‭ ‬حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬المحافظ‭ ‬وعقد‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحفيا‭ ‬مشتركا‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‭.‬