قصف اسرائيلي يدمر موقعاً عسكرياً يبعد عشرة كيلومترات عن دمشق

يوم ثان من هجوم جوي عنيف على الغوطة الشرقية

بيروت‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

جددت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الأربعاء‭ ‬قصفها‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬موقعة‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الضحايا،‭ ‬غداة‭ ‬يوم‭ ‬يعد‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر،‭ ‬قتل‭ ‬خلاله‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئتين‭ ‬بجروح‭.‬

وانصرف‭ ‬السكان‭ ‬الأربعاء‭ ‬الى‭ ‬دفن‭ ‬قتلاهم‭ ‬ورعاية‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يزيد‭ ‬تصعيد‭ ‬القصف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬يعيشون‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذعر‭ ‬والخوف،‭ ‬وتحاصرهم‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بشكل‭ ‬محكم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭. ‬وأفاد‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬23‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬واصابة‭ ‬العشرات‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية‭ ‬أفادت‭ ‬بمقتل‭ ‬7‭ ‬مدنيين‭.‬

ويتوزع‭ ‬القتلى‭ ‬بين‭ ‬ثمانية‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمورية‭ ‬وعشرة‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬سوى‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬أطفال،‭ ‬وخمسة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭. ‬ويتوزع‭ ‬الجرحى‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬حمورية‭ ‬ودوما‭ ‬وزملكا‭.‬

في‭ ‬مشفى‭ ‬نقل‭ ‬اليه‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬معقل‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬الأكثر‭ ‬نفوذاً‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وصول‭ ‬أربع‭ ‬جثث‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬صراخهم‭ ‬يملأ‭ ‬المستشفى‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬مآذن‭ ‬المساجد‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬دعت‭ ‬الاهالي‭ ‬الى‭ ‬‮«‬أخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬تحليق‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬في‭ ‬الأجواء،‭ ‬والى‭ ‬‮«‬فض‭ ‬التجمعات‭ ‬وإخلاء‭ ‬الطرقات‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬حمورية،‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬شاباً‭ ‬يبكي‭ ‬شقيقه‭ ‬الأصغر‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬جثته‭ ‬بين‭ ‬جثث‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال‭. ‬ونقل‭ ‬عنه‭ ‬أنه‭ ‬شاهد‭ ‬قبل‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الأطفال‭ ‬الخمسة‭ ‬يقومون‭ ‬بملء‭ ‬المياه‭.‬

وأعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬تصدي‭ ‬وسائط‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوية‭ ‬فجر‭ ‬الاربعاء‭ ‬لصواريخ‭ ‬اطلقتها‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جمرايا‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬أن‭ ‬وسائط‭ ‬الدفاع‭ ‬‮«‬دمرت‭ ‬معظم‭ ‬الصواريخ‮»‬‭.‬

وتقع‭ ‬جمرايا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬شمال‭ ‬دمشق‭ ‬وتضم‭ ‬مستودعات‭ ‬أسلحة‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وحلفائه‭ ‬ومركزاً‭ ‬للبحوث‭ ‬العلمية‭ ‬مرتبطا‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬يشتبه‭ ‬بتطوير‭ ‬الغازات‭ ‬السامة‭ ‬فيه‭.‬

و‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬أوقفت‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬جهادي‭ ‬فرنسي‭.‬

وقال‭ ‬لودريان‭ ‬متحدثا‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إف‭ ‬إم‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬وإذاعة‭ ‬‮«‬مونتي‭ ‬كارلو‮»‬‭ ‬‮«‬قيل‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬الاكراد‭ ‬أوقفوا‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ (‬جهادي‭ ‬فرنسي‭) ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نحدد‭ ‬فعليا‭ ‬مكانهم‭ ‬بعد،‭ ‬لدينا‭ ‬مؤشرات‮»‬‭.‬

‭ ‬وكان‭ ‬يجري‭ ‬الحديث‭ ‬حاليا‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬الجهاديين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬او‭ ‬سجون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬القاصرين‭.‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬بموجب‭ ‬العقيدة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬سيحاكمون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬المحلية،‭ ‬ولن‭ ‬يرحلوا‭ ‬الى‭ ‬فرنسا‮»‬‭. ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إعادة‭ ‬أولادهم‭ ‬وحدهم‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬عبر‭ ‬الصليب‭ ‬الاحمر‭.‬

ويأتي‭ ‬تجدد‭ ‬الغارات‭ ‬الأربعاء‭ ‬غداة‭ ‬يوم‭ ‬دموي‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬ثمانين‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬19‭ ‬طفلاً‭ ‬واصابة‭ ‬مئتين‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬أوردها‭ ‬المرصد‭ ‬الاربعاء‭.‬

‭ ‬وكانت‭ ‬أول‭ ‬حصيلة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أفادت‭ ‬بمقتل‭ ‬16‭ ‬مدنياً‭.‬

‭ ‬وبحسب‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬فإن‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر،‭ ‬وواحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

‭ ‬وتحاصر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بشكل‭ ‬محكم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬نقص‭ ‬فادح‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والادوية‭. ‬ودخلت‭ ‬اخر‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬اواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

‭ ‬ودعت‭ ‬منظمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‮»‬‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬السماح‭ ‬بإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬والخدمات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وإجلاء‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والجرحى‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬إحدى‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬استانا‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬برعاية‭ ‬روسيا‭ ‬وايران،‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق،‭ ‬وتركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة‭.‬

وقال‭ ‬منسق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بانوس‭ ‬مومتزيس‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬تصور‭ ‬خاطئ‭ ‬بان‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منطقة‭ ‬خفض‭ ‬توتر‭. ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬هو‭ ‬تصعيد‭ ‬خطير‭ (…) ‬نهاية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بعيدة‮»‬‭ ‬لافتاً‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬‮«‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة،‭ ‬بين‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬وعفرين‭ ‬وادلب،‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬أفق‭ ‬للحل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬الآن‭ ‬أننا‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬الانهيار‮»‬‭.‬

‭-‬‮»‬استخدام‭ ‬الكلور‮»‬‭-‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬اتهامات‭ ‬دولية‭ ‬متزايدة‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬دمشق‭ ‬باستخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬سابقة‭ ‬استهدفت‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬ومدينة‭ ‬سراقب‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭).‬

وبعد‭ ‬سعي‭ ‬واشنطن‭ ‬لاصدار‭ ‬مشروع‭ ‬بيان‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يدين‭ ‬استخدام‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الدلائل‭ ‬تشير‭ ‬اليوم‭ ‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬الكلور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬اف‭ ‬ام‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬واذاعة‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬‮«‬اتحدث‭ ‬بحذر‭ ‬لانه‭ ‬طالما‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬لم‭ ‬يوثق‭ ‬بالكامل،‭ ‬يجب‭ ‬التزام‭ ‬الحذر‮»‬‭.‬

وياتي‭ ‬الموقف‭ ‬الفرنسي‭ ‬غداة‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬تعمل‭ ‬بتفويض‭ ‬من‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬تقارير‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬اسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬دوما‭ ‬وسراقب‭.‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬أكدت‭ ‬ظهور‭ ‬عوارض‭ ‬اختناق‭ ‬وضيق‭ ‬تنفس‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬اثر‭ ‬قصف‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬مدينتي‭ ‬دوما‭ ‬وسراقب‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ورجحت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬تنشق‭ ‬غازات‭ ‬سامة‭.‬

وتنفي‭ ‬دمشق‭ ‬باستمرار‭ ‬استخدام‭ ‬اسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬في‭ ‬هجماتها‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭.‬

وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬نزاعاً‭ ‬دامياً‭ ‬تسبب‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬340‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وبدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬ونزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬وخارجها‭.‬