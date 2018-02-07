اجتماع أمني دبلوماسي لحل قضايا خلافية بين مصر والسودان

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬انّ‭ ‬ملفات‭ ‬الامن‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وسد‭ ‬النهضة‭ ‬تعد‭ ‬أبرز‭ ‬الملفات‭ ‬التى‭ ‬سوف‭ ‬يناقشها‭ ‬،مسؤولو‭ ‬‭ ‬الخارجية‭ ‬والمخابرات‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬الاجتماعات‭ ‬جاءت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬وعمر‭ ‬البشير‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثلاثي‭ ‬الذى‭ ‬تم‭ ‬بين‭ ‬رؤساء‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬فى‭ ‬اديس‭ ‬ابابا‭ ‬لتصفية‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقضايا‭ ‬الحساسة‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬سببا‭ ‬لتوتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‭ .‬

واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تفاهماً‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬اي‭ ‬انشطة‭ ‬لجماعات‭ ‬معارضة‭ ‬للنظامين‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التنسيق‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمراقبة‭ ‬الحدود‭ ‬لمنع‭ ‬تسلل‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬،كما‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬مناقشة‭ ‬تفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتفعيل‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الحريات‭ ‬الاربع‭ ‬والتى‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬،الا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬كما‭ ‬يحتل‭ ‬موضوع‭ ‬الامن‭ ‬المائي‭ ‬جانباً‭ ‬رئيسياً‭ ‬فى‭ ‬المباحثات‭ ‬،فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الحملات‭ ‬الاعلاميه‭ ‬المتبادلة‭ ‬كونها‭ ‬انها‭ ‬تسببت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضيه‭ ‬فى‭ ‬تعكير‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لقضية‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬استبعد‭ ‬المصدر‭ ‬مناقشتها‭ ‬خلال‭ ‬المباحثات‭ ‬نظرا‭ ‬لان‭ ‬حل‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬يحتاج‭ ‬معالجتها‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬هادئة‭ ‬وعدم‭ ‬تصعيد‭ ‬الامور‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬العربى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الحكمة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬حدوث‭ ‬اهتزازات‭ ‬فى‭ ‬العلاقات‭ ‬المصريه‭ ‬السودانية‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬اختلافات‭ ‬فى‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬لعبت‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬فى‭ ‬توتير‭ ‬العلاقات،‭ ‬ودعا‭ ‬العربى‭ ‬الى‭ ‬اعطاء‭ ‬دور‭ ‬اكبر‭ ‬للسودان‭ ‬فى‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬لان‭ ‬السودان‭ ‬لاتقل‭ ‬اهمية‭ ‬عن‭ ‬القدس‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬د‭/ ‬طارق‭ ‬فهمى‭ ‬استاذ‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬حوار‭ ‬استراتيجى‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬توافق‭ ‬مشترك‭ ‬حول‭ ‬كافة‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭ ‬بينهما‭ ‬وطالب‭ ‬فهمى‭ ‬السودان‭ ‬بوقف‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭ ‬بين‭ ‬حين‭ ‬واخر‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضية‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬،كما‭ ‬طالب‭ ‬الاعلام‭ ‬المصرى‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬مهاجمة‭ ‬الرئيس‭ ‬البشير‭ ‬والذى‭ ‬سبب‭ ‬فى‭ ‬زيادة‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬معصوم‭ ‬مرزوق‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬الملفات‭ ‬المتراكمه‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬والخرطوم‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬واحد‭ ‬موضحا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يطرا‭ ‬اي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬البلدين‭ ‬لان‭ ‬حسن‭ ‬النوايا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬النظام‭ ‬السوداني‭ ‬غير‭ ‬متوافرة‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬دائب‭ ‬على‭ ‬اثارة‭ ‬القضايا‭ ‬الخارجية‭ ‬لتخفيف‭ ‬الضغوط‭ ‬الداخلية‭ ‬عليه