اجتماع أمني دبلوماسي لحل قضايا خلافية بين مصر والسودان

القاهرة -مصطفى عمارة
أكد مصدر أمني مصري فى تصريحات خاصة للزمان انّ ملفات الامن والتعاون المشترك وسد النهضة تعد أبرز الملفات التى سوف يناقشها ،مسؤولو الخارجية والمخابرات فى مصر والسودان اليوم ، وان تلك الاجتماعات جاءت بناء على توجيهات الرئيس السيسى وعمر البشير خلال الاجتماع الثلاثي الذى تم بين رؤساء مصر والسودان واثيوبيا فى اديس ابابا لتصفية الخلافات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة التى كانت سببا لتوتر العلاقات بينهما .
واضاف المصدر ان هناك تفاهماً على منع اي انشطة لجماعات معارضة للنظامين فضلا عن التنسيق فيما يتعلق بمراقبة الحدود لمنع تسلل العناصر الارهابية ،كما سوف يتم مناقشة تفعيل التعاون فيما يتعلق بتفعيل اتفاقيات الحريات الاربع والتى تم التوقيع عليها ،الا انها لم تفعل بالشكل المطلوب حتى الان كما يحتل موضوع الامن المائي جانباً رئيسياً فى المباحثات ،فضلا عن الاتفاق على ضرورة وقف الحملات الاعلاميه المتبادلة كونها انها تسببت خلال الفترة الماضيه فى تعكير العلاقات بينهما وبالنسبة لقضية حلايب وشلاتين استبعد المصدر مناقشتها خلال المباحثات نظرا لان حل تلك القضية يحتاج معالجتها على نار هادئة وعدم تصعيد الامور.
فى السياق ذاته اكد محمد العربى وزير الخارجية السابق فى تصريحات خاصة للزمان انه من الحكمة العمل على عدم حدوث اهتزازات فى العلاقات المصريه السودانية رغم وجود اختلافات فى وجهات النظر حول عدد من القضايا، واضاف ان وسائل الاعلام لعبت دورا كبيرا فى توتير العلاقات، ودعا العربى الى اعطاء دور اكبر للسودان فى السياسة الخارجية المصرية لان السودان لاتقل اهمية عن القدس.
فيما دعا د/ طارق فهمى استاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الى وجود حوار استراتيجى بين البلدين للوصول الى توافق مشترك حول كافة الملفات العالقة بينهما وطالب فهمى السودان بوقف التهديد الذي تمارسه ضد مصر بين حين واخر خاصة فيما يتعلق بقضية حلايب وشلاتين ،كما طالب الاعلام المصرى بالتوقف عن مهاجمة الرئيس البشير والذى سبب فى زيادة التوتر بين البلدين خلال الفترة الماضية .
من جانبه قال السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجيه السابق ان الملفات المتراكمه بين القاهرة والخرطوم من الصعب الوصول الى حل لها خلال لقاء واحد موضحا انه لم يطرا اي تغيير على علاقة البلدين لان حسن النوايا من جانب النظام السوداني غير متوافرة كما ان الرئيس عمر البشير دائب على اثارة القضايا الخارجية لتخفيف الضغوط الداخلية عليه