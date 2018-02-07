تركيا تبلغ الاتحاد الأوروبي استكمال معايير إنهاء العمل بالتأشيرات

انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬انقرة‭ ‬وفت‭ ‬بكل‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬لوقف‭ ‬العمل‭ ‬بتأشيرات‭ ‬الدخول‭ ‬لرعاياها‭ ‬المتوجهين‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الاتفاق‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬حول‭ ‬الهجرة‭. ‬وقال‭ ‬ابراهيم‭ ‬كالن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬انقرة،‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الإيفاء‭ ‬بالمعايير‭ ‬ال‭ ‬72‭ ‬لوقف‭ ‬العمل‭ ‬بالتأشيرات‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬الاوروبية‭ ‬قد‭ ‬أبلغت‭ ‬بذلك‭. ‬وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يعطي‭ ‬ذلك‭ ‬دفعا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وتركيا‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المواطنين‭ ‬الاتراك‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحصلوا‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬الإذن‭ ‬بالتنقل‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الاوروبي‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬استثناء‭ ‬التأشيرات‭ ‬للزيارات‭ ‬القصيرة‭ ‬للاتراك‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الاعفاءات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬اتفاق‭ ‬الهجرة‭ ‬الذي‭ ‬ابرم‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2016‭ ‬بين‭ ‬بروكسل‭ ‬وانقرة‭ ‬واتاح‭ ‬خفضا‭ ‬كبيرا‭ ‬لوصول‭ ‬المهاجرين‭ ‬واللاجئين‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬يطلبها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬واسعا‭ ‬جدا‭ ‬ومهددا‭ ‬لحرية‭ ‬التعبير‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬رفضت‭ ‬انقرة‭ ‬هذا‭ ‬التدبير‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬معتبرة‭ ‬اياه‭ ‬غير‭ ‬مقبول،‭ ‬فيما‭ ‬تتصدى‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬لتمرد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬وتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬والشبكات‭ ‬المشبوهة‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭. ‬ولم‭ ‬يتطرق‭ ‬كالن‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭ ‬في‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭.‬

‭ ‬وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬كالن‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬2017‭ ‬المتوترة‭ ‬جدا‭ ‬بين‭ ‬بروكسل‭ ‬وانقرة،‭ ‬اذ‭ ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬اردوغان‭ ‬الاوروبيين‭ ‬بأنهم‭ ‬لم‭ ‬يتضامنوا‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل،‭ ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬القمع‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬تلاه‭.‬

لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬بدأ‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬بنبرة‭ ‬تصالحية،‭ ‬وقام‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بزيارة‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬ثم‭ ‬الى‭ ‬روما‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المجلس‭ ‬الاوروبي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬سيلتقون‭ ‬الرئيس‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬في‭ ‬فارنا‭ ‬ببلغاريا،‭ ‬لمناقشة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وتركيا‭.‬

وخلال‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬باريس،‭ ‬اقترح‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬‮«‬شراكة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬انضمام‮»‬‭.‬‭ ‬واكد‭ ‬اردوغان‭ ‬الاحد‭ ‬انه‭ ‬يرفض‭ ‬اي‭ ‬خيار‭ ‬غير‭ ‬الانضمام‭.‬