قيادي ليبي مطلوب للمحكمة الدولية يسلم نفسه لقوات حفتر

بنغازي‭ – ‬طرابلس‭ – ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬أعلن‭ ‬قيادي‭ ‬ليبي‭ ‬مطلوب‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬لاتهامه‭ ‬بارتكاب‭ ‬اعمال‭ ‬اعدام‭ ‬خارج‭ ‬القانون‭ ‬تسليم‭ ‬نفسه‭ ‬لقوات‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭. ‬وكانت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬أصدرت‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬بحق‭ ‬محمود‭ ‬الورفلي،‭ ‬قائد‭ ‬كتيبة‭ ‬الصاعقة‭ ‬ومقرها‭ ‬بنغازي،‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬اعدام‭ ‬33‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬و2017‭. ‬وتصاعدت‭ ‬المطالب‭ ‬بتسليم‭ ‬هذا‭ ‬الضابط‭ ‬للعدالة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اتهم‭ ‬مجددا‭ ‬بأنه‭ ‬اعدم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬عامة‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬اشخاص‭ ‬يشتبه‭ ‬بانهم‭ ‬جهاديون‭ ‬انتقاما‭ ‬لاعتداء‭ ‬مزدوج‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬اربعين‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بنغازي،‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬وفي‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭/‬الاربعاء،‭ ‬أعلن‭ ‬الورفلي‭ ‬‮«‬أسلم‭ ‬نفسي‭ ‬للشرطة‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬أمرة‭ ‬المشير‭ ‬حفتر‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬قواته‭ ‬على‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬ويصر‭ ‬الورفلي‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداول‭ ‬ولم‭ ‬يتسنى‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحته‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل،‭ ‬على‭ ‬‮«‬براءته‮»‬‭ ‬ويبرر‭ ‬الاعدامات‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أحكام‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬جهاديين‭ ‬‮«‬قتلة‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يُعلن‭ ‬فيها‭ ‬احتجاز‭ ‬قوات‭ ‬حفتر‭ ‬للورفلي‭. ‬وحين‭ ‬اصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬2017‭ ‬بحق‭ ‬هذا‭ ‬القيادي‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬يشتبه‭ ‬بانه‭ ‬مسؤول‭ ‬‮«‬عن‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬ان‭ ‬الورفلي‭ ‬موقوف‭ ‬وسيحال‭ ‬الى‭ ‬محكمة‭ ‬عسكرية‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت،‭ ‬كررت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬طلبها‭ ‬‮«‬بتسليم‭ ‬محمود‭ ‬الورفلي‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تداول‭ ‬أخبار‭ ‬الاعدامات‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬بنغازي‭. ‬وذكرت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انها‭ ‬وثقت‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬حوادث‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬وحدها،‭ ‬نفذها‭ ‬او‭ ‬أمر‭ ‬بتنفيذها‭ ‬الورفلي‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬تسود‭ ‬الفوضى‭ ‬ليبيا‭ ‬وتتنازع‭ ‬السلطة‭ ‬فيها‭ ‬حكومتان‭: ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬بقيادة‭ ‬فائز‭ ‬السراج‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والتي‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬وحكومة‭ ‬موازية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬يدعمها‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭.‬

وتسعى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬حاليا‭ ‬للتفاوض‭ ‬لانهاء‭ ‬الاضطراب‭ ‬السياسي‭ ‬الحالي‭ ‬عبر‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬طرحها‭ ‬المبعوث‭ ‬الاممي‭ ‬الخاص‭ ‬لليبيا‭ ‬غسان‭ ‬سلامة‭ ‬وتتضمن‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬ورئاسية‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬شكوك‭ ‬قوية‭ ‬حول‭ ‬امكانية‭ ‬اجرائها‭.‬