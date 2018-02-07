أحمد بن دغر يدعو للمصالحة بعد اشتباكات دامية في عدن

عدن‭- ‬الزمان‭ : ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اليمن‭ ‬الاربعاء‭ ‬للمصالحة‭ ‬مع‭ ‬الانفصاليين‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬بعد‭ ‬اشتباكات‭ ‬دامية‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬سيطروا‭ ‬خلالها‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬أحياء‭ ‬عدن‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬الحكومة‭ ‬مقرا‭.‬

ونجحت‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬في‭ ‬اقناع‭ ‬الانفصاليين‭ ‬برفع‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬المقر‭ ‬الرئاسي‭ ‬وتسليم‭ ‬ثلاثة‭ ‬معسكرات‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬لكنهم‭ ‬بقوا‭ ‬مسيطرين‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬ارجاء‭ ‬عدن‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭ ‬بالإضافة‭ ‬لمساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الاقاليم‭ ‬المجاورة‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬دغر‭ ‬لانهاء‭ ‬الاقتتال‭ ‬بين‭ ‬الاطراف‭ ‬المتصارعة،‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬وقاتلت‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬واحد‭ ‬ضد‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬صنعاء‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬شمال‭ ‬اليمن‭.‬

وقال‭ ‬دغر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬للحكومة‭ ‬منذ‭ ‬الاقتتال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المهمة‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬رأب‭ ‬الصدع،‭ ‬وتضميد‭ ‬الجراح‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الشحن‭ ‬السياسي‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬عن‭ ‬دغر‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬الرئيس‭ ‬سنسعى‭ ‬لمصالحة‭ ‬اجتماعية‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬والمحافظات‭ ‬المجاورة‭ ‬لها،‭ ‬كخطوة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬مصالحة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭.‬