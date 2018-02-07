أحمد بن دغر يدعو للمصالحة بعد اشتباكات دامية في عدن

عدن- الزمان : دعا رئيس وزراء اليمن الاربعاء للمصالحة مع الانفصاليين في الجنوب بعد اشتباكات دامية الشهر الفائت سيطروا خلالها تقريبا على معظم أحياء عدن التي تتخذها الحكومة مقرا.
ونجحت جهود الوساطة التي قامت بها السعودية والامارات في اقناع الانفصاليين برفع الحصار المفروض على المقر الرئاسي وتسليم ثلاثة معسكرات للقوات الحكومية، على ما أفادت مصادر عسكرية وكالة فرانس برس. لكنهم بقوا مسيطرين على باقي ارجاء عدن ثاني كبرى مدن البلاد بالإضافة لمساحات واسعة من الاقاليم المجاورة.
ودعا رئيس الوزراء أحمد بن دغر لانهاء الاقتتال بين الاطراف المتصارعة، التي سبق وقاتلت في صف واحد ضد الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء والكثير من أراضي شمال اليمن.
وقال دغر في أول اجتماع للحكومة منذ الاقتتال إن «المهمة اليوم هي رأب الصدع، وتضميد الجراح والخروج من حالة الشحن السياسي».
ونقل الإعلام الحكومي عن دغر قوله «بناءً على توجيهات الرئيس سنسعى لمصالحة اجتماعية في عدن والمحافظات المجاورة لها، كخطوة على طريق مصالحة وطنية شاملة في اليمن».