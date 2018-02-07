المؤلف والناشر ورأس السوق

عبدالحق بن رحمون
المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، معرض لعرض منتوجات كل ما يتعلق بإصدارات الكتاب الجديد والقديم، ومناسبة أيضا في الصميم لاستعادة ذكرى الانتصار لأول مطبعة دخلت المغرب وطبعت أول كتاب وصحيفة، كما أن المعرض دليل على استمرارية الحضور في الساحة الثقافة العربية التي هدمتها الحروب، وكلفت العالم والبشرية أموالا باهظة لشراء الأسلحة، وتدمير تراث الإنسانية، بسبب سياسات حمقاء، ومتعجرفة، أرادت أن تغير العالم العربي في ربيع الخسارات الذي سرعان ما صار خريفاً، ولم يتغير أي شيء في الأنظمة العربية الديكتاتورية التي خرجت من النافذة، وعادت إلى الحكم من الباب الخلفي، ولم يعد أي شيء نندم عليه من أجل تغيير صار كابوساً. المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، مسافة طويلة من تاريخ المغرب واستقلاله، وبنائه؛ هل نحن أمة مصنعة للكتاب، ومنتجة للمعرفة كما الأمر بالنسبة للفلاحة التي رفعت شعار مشروع «المغرب الأخضر» وصارت مصدرة تجلب العملة الصعبة؟ .
ما ينتج اليوم من كتاب، لا يعدو أن يكون مسافة قصيرة لمحاولات لا تسد رمق سوق يشكُو من جوع القرائية، بصراحة المغرب يطبع نسخا محدودة، ولايطبع طبعات شعبية كدول عربية أخرى التي عندها ثمن الكتاب الشعبي بقيمة فنجان قهوة وفطيرة.
ليست لدينا مجلات ثقافية شهرية، فصلية، أو سنوية، حتى إذا ما صدر عنوان لا ننتظر عودة صدوره، وبدورها مجلة «الثقافة المغربية» التي كانت تصدر عن وزارة الثقافة اختفت فجأة من الصدور، ولم يعد لها أي أثر. في زيارة المعرض يمكن للناقد والكاتب والصحفي أن يطلع على العناوين الجديدة، ويمكنه أن يتصفحها بحرية أو خلسة من الناشر والموزع ، ويكون حذرا من شراء كتب رديئة، لأن الغرض من الزيارة معرفة مستوى السوق ورواجها، والبحث عن رأس السوق من العناوين والإصدارات الجديدة التي منها ما يصدر سريعا قبل أن يخمر ويطهى جيدا، ففي كل سوق عربية للمنتوجات هناك سلع رديئة وسلع جيدة وأخرى متوسطة الجودة، وأخرى تحتاج أن ترمى في سلة المهملات، كما توضع في الأروقة كتب إشهارية ودعائية في المديح، وتكليس الذات، وكما نقول في عاميتنا المغربية «مول المليح باع وراح» ، بمعنى الكتب ذات قيمة تباع بسرعة وتنفذ من السوق. وقارئ الرواية يبحث عن روايات جديدة لكتاب يكتبون عن الناس وعن الخيال الجامح، وعن حياتهم البسيطة ويكرهون الروايات التي كتبها روائيون بأنانية وغطرسة الروائي، والكاتب المبدع هو ذلك لذي لا يكتب عن ذاته المريضة . لا تستغرب أيُّها الزائر أن المعرض الدولي للكتاب والنشر حاله ككل الأسواق الخاصة بالجملة والتقسيط، فلابد أن يتواجد فيه الشناقة، بمعنى الشناق، والدلال وهو الوسيط بين الناشر، والمؤلف والمؤسسات العمومية والخصوصية، ولكل مقام مقال، وربح وخسارة، وفوائد في الوساطات وربط العلاقات والريع بما يفيد الفرد قبل الجماعة. وككل سوق فمعرض الكتاب يتواجد به لصوص، ونشالون، وشحاذون ومتسولون ومرتزقة للكتب، وفي مقابل هذا وذاك، يتواجد المحسنون، وعابرو السبيل، والزهاد، والمقيمون سنويا في تنشيط برامج وزارة الثقافة كتكرار بمناسبة أو بدون مناسبة، ويتواجد بالمعرض أيضا ذوو النيات الحسنة الذين يقاومون هشاشة الأجناس الثقافية الهشة ويدعمونها ولو بالكلمة الطيبة. المستفيد من المعرض الدولي للكتاب والنشر هو الناشر العربي والأوروبي المقرب من سلطات بلاده الذي توفر له ظروفا تدعم مشروعه التجاري، ويكون أول من يستفيد من الصفقات العمومية والمشاركة في المعارض، والمساهم الأول في النشر والطبع، من الكتب الثقافية إلى الكاتالوكات، وصولا إلى دليل الإرشاد السياحي، والمجلات التي توزع مجانا بالفنادق والمطارات، وقاعات الانتظار بالمصحات الخاصة، وحمامات الصونا. والمستفيد قبل كلّ شيء من معرض الكتاب هم تجار الجملة الذين يستغلون المناسبة للتبضع بكميات كبيرة بعيدا عن الرقابة والمحاسبة، وقد لايتركون أي كتاب في الأروقة للقارئ الذي يود الحصول على نسخة من إحدى العناوين .
كل سنة تنعقد نسخة من المعرض الدولي للكتاب والنشر، إلا أن هذه التظاهرة لا تترك أثرا أو تصنع حدثا أو مناسبة فريدة لتطبع الأعمال الفائزة بجائز المغرب للكتاب وعرضها للبيع بأثمنة تكون في متناول القدرة الشرائية.