المؤلف والناشر ورأس السوق

عبدالحق بن رحمون

المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬والنشر‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬معرض‭ ‬لعرض‭ ‬منتوجات‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإصدارات‭ ‬الكتاب‭ ‬الجديد‭ ‬والقديم،‭ ‬ومناسبة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الصميم‭ ‬لاستعادة‭ ‬ذكرى‭ ‬الانتصار‭ ‬لأول‭ ‬مطبعة‭ ‬دخلت‭ ‬المغرب‭ ‬وطبعت‭ ‬أول‭ ‬كتاب‭ ‬وصحيفة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬هدمتها‭ ‬الحروب،‭ ‬وكلفت‭ ‬العالم‭ ‬والبشرية‭ ‬أموالا‭ ‬باهظة‭ ‬لشراء‭ ‬الأسلحة،‭ ‬وتدمير‭ ‬تراث‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بسبب‭ ‬سياسات‭ ‬حمقاء،‭ ‬ومتعجرفة،‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬ربيع‭ ‬الخسارات‭ ‬الذي‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬صار‭ ‬خريفاً،‭ ‬ولم‭ ‬يتغير‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬العربية‭ ‬الديكتاتورية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬النافذة،‭ ‬وعادت‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الخلفي،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬نندم‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تغيير‭ ‬صار‭ ‬كابوساً‭. ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬مسافة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المغرب‭ ‬واستقلاله،‭ ‬وبنائه؛‭ ‬هل‭ ‬نحن‭ ‬أمة‭ ‬مصنعة‭ ‬للكتاب،‭ ‬ومنتجة‭ ‬للمعرفة‭ ‬كما‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفلاحة‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬شعار‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬المغرب‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬وصارت‭ ‬مصدرة‭ ‬تجلب‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة؟‭ .‬

ما‭ ‬ينتج‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬كتاب،‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬لمحاولات‭ ‬لا‭ ‬تسد‭ ‬رمق‭ ‬سوق‭ ‬يشكُو‭ ‬من‭ ‬جوع‭ ‬القرائية،‭ ‬بصراحة‭ ‬المغرب‭ ‬يطبع‭ ‬نسخا‭ ‬محدودة،‭ ‬ولايطبع‭ ‬طبعات‭ ‬شعبية‭ ‬كدول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬التي‭ ‬عندها‭ ‬ثمن‭ ‬الكتاب‭ ‬الشعبي‭ ‬بقيمة‭ ‬فنجان‭ ‬قهوة‭ ‬وفطيرة‭.‬

ليست‭ ‬لدينا‭ ‬مجلات‭ ‬ثقافية‭ ‬شهرية،‭ ‬فصلية،‭ ‬أو‭ ‬سنوية،‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬عنوان‭ ‬لا‭ ‬ننتظر‭ ‬عودة‭ ‬صدوره،‭ ‬وبدورها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬الثقافة‭ ‬المغربية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬اختفت‭ ‬فجأة‭ ‬من‭ ‬الصدور،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬أثر‭. ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬المعرض‭ ‬يمكن‭ ‬للناقد‭ ‬والكاتب‭ ‬والصحفي‭ ‬أن‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬العناوين‭ ‬الجديدة،‭ ‬ويمكنه‭ ‬أن‭ ‬يتصفحها‭ ‬بحرية‭ ‬أو‭ ‬خلسة‭ ‬من‭ ‬الناشر‭ ‬والموزع‭ ‬،‭ ‬ويكون‭ ‬حذرا‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬كتب‭ ‬رديئة،‭ ‬لأن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬الزيارة‭ ‬معرفة‭ ‬مستوى‭ ‬السوق‭ ‬ورواجها،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬رأس‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬العناوين‭ ‬والإصدارات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬سريعا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخمر‭ ‬ويطهى‭ ‬جيدا،‭ ‬ففي‭ ‬كل‭ ‬سوق‭ ‬عربية‭ ‬للمنتوجات‭ ‬هناك‭ ‬سلع‭ ‬رديئة‭ ‬وسلع‭ ‬جيدة‭ ‬وأخرى‭ ‬متوسطة‭ ‬الجودة،‭ ‬وأخرى‭ ‬تحتاج‭ ‬أن‭ ‬ترمى‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬المهملات،‭ ‬كما‭ ‬توضع‭ ‬في‭ ‬الأروقة‭ ‬كتب‭ ‬إشهارية‭ ‬ودعائية‭ ‬في‭ ‬المديح،‭ ‬وتكليس‭ ‬الذات،‭ ‬وكما‭ ‬نقول‭ ‬في‭ ‬عاميتنا‭ ‬المغربية‭ ‬‮«‬مول‭ ‬المليح‭ ‬باع‭ ‬وراح‮»‬‭ ‬،‭ ‬بمعنى‭ ‬الكتب‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬تباع‭ ‬بسرعة‭ ‬وتنفذ‭ ‬من‭ ‬السوق‭. ‬وقارئ‭ ‬الرواية‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬روايات‭ ‬جديدة‭ ‬لكتاب‭ ‬يكتبون‭ ‬عن‭ ‬الناس‭ ‬وعن‭ ‬الخيال‭ ‬الجامح،‭ ‬وعن‭ ‬حياتهم‭ ‬البسيطة‭ ‬ويكرهون‭ ‬الروايات‭ ‬التي‭ ‬كتبها‭ ‬روائيون‭ ‬بأنانية‭ ‬وغطرسة‭ ‬الروائي،‭ ‬والكاتب‭ ‬المبدع‭ ‬هو‭ ‬ذلك‭ ‬لذي‭ ‬لا‭ ‬يكتب‭ ‬عن‭ ‬ذاته‭ ‬المريضة‭ . ‬لا‭ ‬تستغرب‭ ‬أيُّها‭ ‬الزائر‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬والنشر‭ ‬حاله‭ ‬ككل‭ ‬الأسواق‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجملة‭ ‬والتقسيط،‭ ‬فلابد‭ ‬أن‭ ‬يتواجد‭ ‬فيه‭ ‬الشناقة،‭ ‬بمعنى‭ ‬الشناق،‭ ‬والدلال‭ ‬وهو‭ ‬الوسيط‭ ‬بين‭ ‬الناشر،‭ ‬والمؤلف‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬والخصوصية،‭ ‬ولكل‭ ‬مقام‭ ‬مقال،‭ ‬وربح‭ ‬وخسارة،‭ ‬وفوائد‭ ‬في‭ ‬الوساطات‭ ‬وربط‭ ‬العلاقات‭ ‬والريع‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬الفرد‭ ‬قبل‭ ‬الجماعة‭. ‬وككل‭ ‬سوق‭ ‬فمعرض‭ ‬الكتاب‭ ‬يتواجد‭ ‬به‭ ‬لصوص،‭ ‬ونشالون،‭ ‬وشحاذون‭ ‬ومتسولون‭ ‬ومرتزقة‭ ‬للكتب،‭ ‬وفي‭ ‬مقابل‭ ‬هذا‭ ‬وذاك،‭ ‬يتواجد‭ ‬المحسنون،‭ ‬وعابرو‭ ‬السبيل،‭ ‬والزهاد،‭ ‬والمقيمون‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬برامج‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬كتكرار‭ ‬بمناسبة‭ ‬أو‭ ‬بدون‭ ‬مناسبة،‭ ‬ويتواجد‭ ‬بالمعرض‭ ‬أيضا‭ ‬ذوو‭ ‬النيات‭ ‬الحسنة‭ ‬الذين‭ ‬يقاومون‭ ‬هشاشة‭ ‬الأجناس‭ ‬الثقافية‭ ‬الهشة‭ ‬ويدعمونها‭ ‬ولو‭ ‬بالكلمة‭ ‬الطيبة‭. ‬المستفيد‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬والنشر‭ ‬هو‭ ‬الناشر‭ ‬العربي‭ ‬والأوروبي‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬بلاده‭ ‬الذي‭ ‬توفر‭ ‬له‭ ‬ظروفا‭ ‬تدعم‭ ‬مشروعه‭ ‬التجاري،‭ ‬ويكون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬العمومية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض،‭ ‬والمساهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬النشر‭ ‬والطبع،‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬الثقافية‭ ‬إلى‭ ‬الكاتالوكات،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬دليل‭ ‬الإرشاد‭ ‬السياحي،‭ ‬والمجلات‭ ‬التي‭ ‬توزع‭ ‬مجانا‭ ‬بالفنادق‭ ‬والمطارات،‭ ‬وقاعات‭ ‬الانتظار‭ ‬بالمصحات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وحمامات‭ ‬الصونا‭. ‬والمستفيد‭ ‬قبل‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬الكتاب‭ ‬هم‭ ‬تجار‭ ‬الجملة‭ ‬الذين‭ ‬يستغلون‭ ‬المناسبة‭ ‬للتبضع‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الرقابة‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬وقد‭ ‬لايتركون‭ ‬أي‭ ‬كتاب‭ ‬في‭ ‬الأروقة‭ ‬للقارئ‭ ‬الذي‭ ‬يود‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬العناوين‭ .‬

كل‭ ‬سنة‭ ‬تنعقد‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬والنشر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬لا‭ ‬تترك‭ ‬أثرا‭ ‬أو‭ ‬تصنع‭ ‬حدثا‭ ‬أو‭ ‬مناسبة‭ ‬فريدة‭ ‬لتطبع‭ ‬الأعمال‭ ‬الفائزة‭ ‬بجائز‭ ‬المغرب‭ ‬للكتاب‭ ‬وعرضها‭ ‬للبيع‭ ‬بأثمنة‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭.‬