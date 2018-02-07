إغراق منزل نجوى كرم بالهايا والورود

بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رفضها‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها،‭ ‬صممّ‭ ‬فانز‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجوى‭ ‬كرم‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بطريقتم‭ ‬الخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬أغرقوا‭ ‬منزل‭ ‬الفنانة‭ ‬بالهدايا‭ ‬والورود‭ ‬احتفالاً‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها

نجوى‭ ‬التي‭ ‬تكمل‭ ‬عامها‭ ‬الـ52‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬شكرت‭ ‬الفانز‭ ‬على‭ ‬حبهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬لها،‭ ‬واعتذرت‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬بتدوينة‭ ‬كتبت‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬انتو‭ ‬عيدي‭ ‬وانتو‭ ‬فرحة‭ ‬قلبي‭ ‬وحسستوني‭ ‬عن‭ ‬جد‭ ‬انو‭ ‬في‭ ‬ناس‭ ‬بضلو‭ ‬يهتمو‭ ‬بوجودي‭ ‬بس‭ ‬بتراجكن‭ ‬اعذروني‭ ‬انو‭ ‬السنة‭ ‬مش‭ ‬قادرة‭ ‬عيّد‭ ‬ابداً‭ ‬ابداً‭ ‬ابداً‮»‬،‭ ‬وأضافت‭: ‬‮«‬ما‭ ‬بتعرفوا‭ ‬شو‭ ‬بتعنولي‭ ‬وشو‭ ‬بقدّر‭ ‬كيف‭ ‬بتقدروني‭ ‬لأن‭ ‬علاقتي‭ ‬فيكن‭ ‬متوّجي‭ ‬بالحب‭ ‬اللي‭ ‬بيلغي‭ ‬الزمان‭ ‬والمكان‮»‬‭.‬

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واختتمت‭ ‬رسالتها‭ ‬بـ‭: ‬‮«‬والله‭ ‬حبيت‭ ‬وجودي‭ ‬من‭ ‬وراكن‭ ‬لأن‭ ‬بحب‭ ‬يكون‭ ‬الي‭ ‬نفع‭ ‬وانتو‭ ‬مكسبي‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬شمس‭ ‬الأغنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬قررت‭ ‬عدم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لأن‭ ‬شقيقها‭ ‬نقولا‭ ‬توفى‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الماضي‭ ‬بيومين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬وفاته‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬عليها‭ ‬عام‭ ‬بعد‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬نقولا‭ ‬شقيق‭ ‬نجوى‭ ‬كرم‭ ‬توفى‭ ‬إثر‭ ‬أزمة‭ ‬قلبية‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬58‭ ‬عاماً،‭ ‬مما‭ ‬تسببّ‭ ‬في‭ ‬صدمة‭ ‬نفسية‭ ‬كبيرة‭ ‬للنجمة‭ ‬اللبنانية‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تستعد‭ ‬نجوى‭ ‬كرم‭ ‬لجولة‭ ‬فنية‭ ‬تحيي‭ ‬خلالها‭ ‬عدة‭ ‬حفلات‭ ‬غنائية‭ ‬بمناسة‭ ‬عيد‭ ‬الحب‭ ‬المقبل،‭ ‬الحفل‭ ‬الأول‭ ‬تحييه‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬بمدينة‭ ‬مونتريال،‭ ‬بينما‭ ‬تشارك‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬ملحم‭ ‬زين‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬حفل‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬فبر‭ ‬اير‭ ‬المقبل‭ ‬بمدينة‭ ‬تورنتو،‭ ‬وفي‭ ‬مدينة‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحيي‭ ‬حفلاً‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الشهر،‭ ‬يليها‭ ‬حفل‭ ‬بمدينة‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس‭ ‬يوم‭ ‬24،‭ ‬لتبدأ‭ ‬جدول‭ ‬حفلاتها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬بحفل‭ ‬تحييه‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ديترويت،‭ ‬وتختم‭ ‬جولتها‭ ‬بحفل‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كالغاري‭ ‬الكندية‭ ‬يوم‭ ‬3‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬