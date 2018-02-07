إغراق منزل نجوى كرم بالهايا والورود

بيروت -الزمان
على الرغم من رفضها الاحتفال بعيد ميلادها، صممّ فانز النجمة اللبنانية نجوى كرم على الاحتفال بطريقتم الخاصة، حيث أغرقوا منزل الفنانة بالهدايا والورود احتفالاً بعيد ميلادها
نجوى التي تكمل عامها الـ52 يوم 26 فبراير المقبل، شكرت الفانز على حبهم ودعمهم لها، واعتذرت عن عدم قدرتها على الاحتفال بعيد ميلادها بتدوينة كتبت فيها: «انتو عيدي وانتو فرحة قلبي وحسستوني عن جد انو في ناس بضلو يهتمو بوجودي بس بتراجكن اعذروني انو السنة مش قادرة عيّد ابداً ابداً ابداً»، وأضافت: «ما بتعرفوا شو بتعنولي وشو بقدّر كيف بتقدروني لأن علاقتي فيكن متوّجي بالحب اللي بيلغي الزمان والمكان».
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واختتمت رسالتها بـ: «والله حبيت وجودي من وراكن لأن بحب يكون الي نفع وانتو مكسبي».
ويبدو أن شمس الأغنية اللبنانية قررت عدم الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام، لأن شقيقها نقولا توفى بعد عيد ميلادها الماضي بيومين، وبالتالي فإن وفاته لم يمر عليها عام بعد.
يُذكر أن نقولا شقيق نجوى كرم توفى إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاماً، مما تسببّ في صدمة نفسية كبيرة للنجمة اللبنانية.
من ناحية أخرى، تستعد نجوى كرم لجولة فنية تحيي خلالها عدة حفلات غنائية بمناسة عيد الحب المقبل، الحفل الأول تحييه يوم 9 فبراير المقبل بمدينة مونتريال، بينما تشارك الفنان اللبناني ملحم زين في احياء حفل يوم 10 فبر اير المقبل بمدينة تورنتو، وفي مدينة ميامي الأمريكية تحيي حفلاً يوم 16 من نفس الشهر، يليها حفل بمدينة لاس فيجاس يوم 24، لتبدأ جدول حفلاتها في شهر مارس بحفل تحييه يوم 2 مارس المقبل في مدينة ديترويت، وتختم جولتها بحفل ضخم في مدينة كالغاري الكندية يوم 3 مارس المقبل.