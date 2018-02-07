رئيس فيسبوك:لو تعلمون كم ارتكبتُ من الأخطاء؟

لوس‭ ‬انجليس‭ -‬الزمان‭ ‬

عمد‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬فيس‭ ‬بوك‮»‬‭ ‬مارك‭ ‬زوكربيرغ‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬النقد‭ ‬الذاتي‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬14‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬تأسيسها‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬ارتكب‭ ‬أخطاء‭ ‬عدة‭.‬

وكتب‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الشخصية‭: ‬‮«‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬ارتكبت‭ ‬كل‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تصورها‭ ‬تقريباً‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬قمت‭ ‬بعشرات‭ ‬الأخطاء‭ ‬التقنية‭ ‬والصفقات‭ ‬السيئة‭. ‬وثقت‭ ‬بأشخاص‭ ‬ليسوا‭ ‬أهلاً‭ ‬بالثقة‭ ‬وعينت‭ ‬أشخاصاً‭ ‬موهوبين‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬لا‭ ‬تناسبهم‭. ‬لقد‭ ‬فوّت‭ ‬ميولاً‭ ‬مهمة‭ ‬وتفاعلت‭ ‬ببطء‭ ‬مع‭ ‬أخرى‭ ‬وأطلقت‭ ‬سلعاً‭ ‬واجهت‭ ‬فشلاً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وتشكل‭ ‬رسالته‭ ‬التي‭ ‬تستعيد‭ ‬السنوات‭ ‬الـ14‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬فيس‭ ‬بوك‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬طالباً‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هارفرد‭ ‬الأمريكية‭ ‬العريقة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬نحو‭ ‬ملياري‭ ‬مستخدم،‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬كتبه‭ ‬زاكربرغ‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نقد‭ ‬ذاتي‭.‬

وتتعرض‭ ‬‮«‬فيس‭ ‬بوك‮»‬‭ ‬لانتقادات‭ ‬خصوصاً‭ ‬لسماحها‭ ‬بنشر‭ ‬معلومات‭ ‬خاطئة‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬اتخذت‭ ‬إجراءات‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‭ ‬ذلك‭.‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬كشفت‭ ‬‮«‬فيس‭ ‬بوك‮»‬‭ ‬عن‭ ‬إجراءات‭ ‬لإعادة‭ ‬تركيز‭ ‬الشبكة‭ ‬على‭ ‬نشاطات‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والعائلة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تمضية‭ ‬المستخدمين‭ ‬وقتاً‭ ‬أقل‭ ‬على‭ ‬المنصة‭.‬