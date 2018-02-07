نظارة مبتكرة بتقنية الواقع المعزز من دون شاشات

‭ ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

تطور‭ ‬شركة‭ ‬إنتل‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬نظارة‭ ‬جديدة‭ ‬مبتكرة‭ ‬بتقنية‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شاشات،‭ ‬يمكن‭ ‬ارتداؤها‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬مثل‭ ‬النظارات‭ ‬العادية‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الجوانب‭ ‬التقنية‭ ‬هناك‭ ‬اختلافات‭ ‬بين‭ ‬نظارة‭ ‬إنتل‭ ‬Vaunt‭ ‬والنظارات‭ ‬الأخرى‭ ‬المزودة‭ ‬بتقنية‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬مثل‭ ‬غوغل‭ ‬غلاس‭ ‬وغيرها،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تشتمل‭ ‬نظارة‭ ‬إنتل‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬شاشات‭ ‬أو‭ ‬كاميرا‭ ‬أو‭ ‬سماعات‭ ‬أو‭ ‬ميكرفون،‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬ارتداء‭ ‬نظارة‭ ‬إنتل‭ ‬Vaunt‭ ‬دون‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭. ‬ويتمثل‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لنظارة‭ ‬إنتل‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬للمستخدم،‭ ‬التي‭ ‬تساعده‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬اليومية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بروجيكتور‭ ‬في‭ ‬عينه‭ ‬اليمنى‭ ‬مباشرة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ضرورة‭ ‬لوجود‭ ‬شاشة‭ ‬ملفتة‭ ‬للأنظار،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يعيب‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬مواءمة‭ ‬نظارة‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬والبروجيكتور‭ ‬المركب‭ ‬بها‭ ‬حسب‭ ‬المتطلبات‭ ‬الفردية‭ ‬للمستخدم،‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المحتويات‭ ‬المعروضة‭. ‬

وتهدف‭ ‬شركة‭ ‬إنتل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬النظارة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬غرام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تركيب‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬والبطارية‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تشوش‭ ‬على‭ ‬النظارة‭ ‬أثناء‭ ‬ارتدائها،‭ ‬وتشتمل‭ ‬هذه‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬على‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تركيبها‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬زجاج‭ ‬النظارة‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬اليمنى‭ ‬واليسرى،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬نفس‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬الثقل‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لجهاز‭ ‬البروجيكتور‭ ‬فهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬بروجيكتور‭ ‬ليزر‭ ‬بنفس‭ ‬دقة‭ ‬VCSEL‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬أكثر‭ ‬دقة،‭ ‬ويتم‭ ‬عرض‭ ‬صورة‭ ‬أحادية‭ ‬حمراء‭ ‬بدقة‭ ‬وضوح‭ ‬400×150‭ ‬بيكسل‭ ‬على‭ ‬شبكية‭ ‬العين‭ ‬اليمنى‭. ‬ونظراً‭ ‬لأن‭ ‬البروجيكتور‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ليزر‭ ‬‮«‬Class‭ ‬One‮»‬،‭ ‬فإنه‭ ‬يستخدم‭ ‬قدرا‭ ‬ضئيلاً‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭.‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬العين‭.‬