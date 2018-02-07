نظام جديد لحمية تفقدك الوزن مع عدم الحرمان من الغذاء

واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

انتشر‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حِمية‭ ‬غذائية‭ ‬جديدة‭ ‬تُعرف‭ ‬باسم‭ ‬الحِمية‭ ‬الحجمية‭ ‬«Volumetrics Diet‮»‬‭. ‬فما‭ ‬هي؟

أوضحت‭ ‬الطبيبة‭ ‬وأستاذة‭ ‬علم‭ ‬التغذية‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬باربارا‭ ‬رولز‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ابتكرت‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي،‭ ‬أن‭ ‬الحِمية‭ ‬الحجمية‭ ‬هي‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬يَعد‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬احتساب‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬المرهق‭ ‬وعدم‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬أطعمة‭ ‬معينة،‭ ‬مع‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن‭ ‬بمعدل‭ ‬واحد‭ ‬كيلوغرام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭. ‬ويمتاز‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬بأنه‭ ‬آمن‭ ‬ومتوازن‭ ‬ومتنوع‭ ‬وفعال‭ ‬للغاية؛‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬بسيطة،‭ ‬ألا‭ ‬وهي‭ ‬ملء‭ ‬البطن،‭ ‬ولكن‭ ‬بالأغذية‭ ‬الصحيحة،‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والدهون،‭ ‬ولكنها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬ذات‭ ‬كثافة‭ ‬عالية،‭ ‬كالألياف‭ ‬الغذائية‭ ‬والماء‭. ‬ويتم‭ ‬تقسيم‭ ‬الأغذية‭ ‬اليومية‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬مجموعات،‭ ‬هي‭: – ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭: ‬خضروات‭ ‬وفواكه‭ ‬ذات‭ ‬محتوى‭ ‬نشا‭ ‬منخفض‭ ‬ومحتوى‭ ‬مائي‭ ‬مرتفع‭ (‬مثل‭ ‬التوت‭ ‬والكمثرى‭ ‬والطماطم‭ ‬والخس‭ ‬والكرنب‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬قليلة‭ ‬الدسم‭ ‬والأحسية‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭: ‬خضروات‭ ‬وفواكه‭ ‬ذات‭ ‬محتوى‭ ‬نشا‭ ‬مرتفع‭ (‬مثل‭ ‬البطاطس‭ ‬والجزر‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتجات‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬والبقوليات‭ ‬واللحوم‭ ‬قليلة‭ ‬الدهون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجبات‭ ‬مختلطة‭ ‬قليلة‭ ‬الدهون‭ ‬مثل‭ ‬الباستا‭ ‬مع‭ ‬صوص‭ ‬الطماطم‭ ‬أو‭ ‬الأرز‭ ‬مع‭ ‬الخضروات‭ ‬المطهوة‭ ‬بالبخار‭. – ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭: ‬لحم‭ ‬وجبن‭ ‬وبيتزا‭ ‬وبطاطس‭ ‬محمرة‭ ‬وخبز‭ ‬أبيض‭ ‬ودريسنج‭ ‬سلطة‭ ‬وآيس‭ ‬كريم‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭: ‬رقائق‭ ‬البطاطس‭ ‬وشوكولاتة‭ ‬وكوكيز‭ ‬ومكسرات‭ ‬وزبدة‭ ‬وزيت‭. ‬وتمثل‭ ‬المجموعتان‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬الأساس‭ ‬لغالبية‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إمدا‭ ‬الجسم‭ ‬بها‭ ‬يوميا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينبغي‭ ‬تناول‭ ‬أغذية‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بكميات‭ ‬صغيرة‭ ‬فقط،‭ ‬أما‭ ‬أغذية‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فيجوز‭ ‬تناولها‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬وبكميات‭ ‬صغيرة‭ ‬للغاية‭.‬

ويعتمد‭ ‬هذا‭ ‬المفهوم‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬جرام‭ ‬البروتين‭ ‬الواحد‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬سعرات‭ ‬حرارية‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬جرام‭ ‬الدهون‭ ‬الواحد‭. ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬تناول‭ ‬البروتينات‭ ‬بكمية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الدهون،‭ ‬مدعومة‭ ‬بالأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بالألياف‭ ‬الغذائية‭ ‬وذات‭ ‬محتوى‭ ‬الماء‭ ‬العالي،‭ ‬والتي‭ ‬تملأ‭ ‬البطن‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭.‬