نصيحة بعدم المبالغة في وقاية الاطفال من الجراثيم

تدريب الجهاز المناعي للخلاص من أمراض الحسّاسية

برلين‭ -‬الزمان

غالباً‭ ‬ما‭ ‬تظهر‭ ‬أعراض‭ ‬الحساسية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬بثور‭ ‬حمراء‭ ‬أو‭ ‬ضيق‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬أو‭ ‬عيون‭ ‬دامعة،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬إشارة‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجسم‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭.‬

ويعمل‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬لدى‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬والسموم‭ ‬والخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬والجسيمات‭ ‬الغريبة،‭ ‬ويتعرف‭ ‬على‭ ‬مسببات‭ ‬الأمراض‭ ‬مثل‭ ‬الميكروبات‭ ‬والفيروسات‭ ‬ويُحيدها‭ ‬أو‭ ‬يقضي‭ ‬عليها،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬بالتمييز‭ ‬بين‭ ‬خلايا‭ ‬الجسم‭ ‬السليمة‭ ‬وأنسجته‭ ‬الحيوية‭ ‬وبين‭ ‬الكائنات‭ ‬الغريبة‭ ‬عنه‭ ‬المسببة‭ ‬الأمراض،‭ ‬ويتعرف‭ ‬عليها‭ ‬ويقاومها‭ ‬بسرعة‭. ‬وتقول‭ ‬نصيحة‭ ‬المانية‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬نظافة‭ ‬الاطفال‭ .‬

ويقوم‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬بمقاومة‭ ‬أشياء‭ ‬غير‭ ‬ضارة،‭ ‬مثلا‭ ‬عند‭ ‬حدوث‭ ‬اتصال‭ ‬بين‭ ‬الجسم‭ ‬وحبوب‭ ‬اللقاح‭ ‬أو‭ ‬تناول‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬التعرض‭ ‬للغبار‭ ‬والأتربة،‭ ‬فيُطلق‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬الأجسام‭ ‬المضادة،‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬استجابات‭ ‬تحسسية‭ ‬غير‭ ‬مريحة،‭ ‬وربما‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭.‬

وأوضحت‭ ‬الطبيبة‭ ‬يانا‭ ‬فيتا،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬والتناسلية‭ ‬بمستشفى‭ ‬هامبورج‭ ‬الجامعي،‭ ‬أن‭ ‬الجسم‭ ‬يعتاد‭ ‬على‭ ‬الحساسية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاث‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬المحدد،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬حساسية‭ ‬حبوب‭ ‬اللقاح‭ ‬أو‭ ‬حساسية‭ ‬سم‭ ‬الحشرات‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للأطفال‭ ‬فإن‭ ‬عملية‭ ‬تدريب‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬على‭ ‬مسببات‭ ‬الحساسية‭ ‬تبدأ‭ ‬مبكراً،‭ ‬بتغذية‭ ‬الرضع‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬بالرضاعة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬ثم‭ ‬إدخال‭ ‬الأطعمة‭ ‬المكملة‭ ‬لحليب‭ ‬الأم‭ ‬بدايةً‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الخامس‭.‬