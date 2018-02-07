أخطاء تحكيمية تحرم غزلان البادية من التعادل

الزوراء تواصل رحلة الصدارة وتعبر تحصينات النجف

بغداد – قصي حسن

حسم فريق الزوراء مواجهة الدور الـ14 في دوري الكرة لصالحه حينما تمكن من التغلب على فريق النجف بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم امس الاربعاء على ملعب الشعب الدولي بحضور جماهيري مميز، فيما تسببت الاخطاء التحكيمية بحرمان النجف من الحصول على نقطة واحدة.

ورفع الزوراء رصيده في الصدارة الى 38 نقطة جمعها من 12 انتصارا وتعادلين ورصيد خالي من الخسارات، فيما توقف بنك نقاط النجف عند 20 نقطة.

وجاءت المباراة مثيرة في دقائقها، اذ تسيد الزوراء الشوط الاول من خلال اللعب السريع وبناء الهجمات ولم تمض سوى تسع دقائق حتى وضع المحترف عبد الرزاق فيستون اسمه في مفكرة الحكم الدولي واثق محمد حينما نجح في هز شباك النجف براسية جميلة بعد تمريرة من زميله المهاجم مهند عبد الرحيم، الذي عاد ووقع على الهدف الثاني براسية في الدقيقة 28 بكرة متقنة من حسين علي.

ورغم تاخر النجف، إلا انه لم يكن صيدا سهلا ولاسيما في جانب الطلعات الهجومية التي شكلت تهديدا على حارس المرمى علاء كاطع الذي تصدى للكثير غير انه فشل في الدقيقة 77 من ابقاء شباكه بيضاء، اذ تمكن البديل سجاد رعد من تقليص الفارق مستفيدا من ابعاد غير موفق لمهند عبد الرحيم داخل منطقة الجزاء ليستثمرها سجاد بكرة على يسار الحارس الزورائي، وتغيرت مجريات المباراة، ورمى النجف بكامل ثقله لادراك هدف التعادل الذي تحقق سريعا حينما مرر سجاد رعد كرة عرضية الى فرحان شكور، اخذت طريقها الى المرمى، غير ان مساعد الحكم رفع الراية بداعي التسلل، مما اثار حفيظة الجهاز الفني للنجف بقيادة المدرب علي هاشم واللاعبين، وحاول النجف العودة الى المباراة غير ان التوفيق لم يحالفه.

وصب مدرب النجف علي هاشم جام غضبه على الطاقم التحكيمي ولاسيما مساعد الحكم الاول لانه تسبب في حرمان النجف من نقطة التعادل، مبينا ان الاخطاء الفردية للاعبين التي شخصنا عادت للظهور من جديد فوق ارضية الملعب، وتسببت في تلقينا هدفين في الشوط الاول، ولكن تمكنا في الشوط الثاني من تصحيح الامور ولكن التحكيم لم يكن موفقا وهم بشر في نهاية المطاف.