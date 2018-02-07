ضغط نيابي على الحكومة بشأن إستمرار وجود القوات الأجنبية والنجباء للبنتاغون :

العراق ليس ولاية أمريكية وسنهاجم جنودكم إن لم تنسحبوا

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كشفت حركة النجباء عن وجود اكثر من تسعة آلاف عسكري امريكي في العراق، وهددت بمهاجمة هذه القوات إذا رفضت الانسحاب من البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم الحركة أبو وارث الموسوي قوله انه (في حال رفض الجانب الأمريكي الانسحاب، فسيكون رد النجباء هو البندقية، وكما قاتلنا من أجل السيادة العراقية والحفاظ علي العملية السياسية، سنعيد الكرة على القوات الأجنبية إذا أقروا بالاحتلال ورفضوا الانسحاب)، مطالبا (الحكومة ووزارة الخارجية بإتخاذ الموقف الوطني المنسجم مع الأهداف والسيادة الوطنية ووضع حد للمواقف والتصريحات المستفزة من الجانب الأمريكي)، مشدداً على (ضرورة أن يكون للحكومة رد وموقف حازم على تصريحات البنتاغون، الرافضة للانسحاب)، وتابع أن ( التصريحات الأمريكية الوقحة تصدر في كل يوم، وكأن العراق أصبح جزءاً من المحور الأمريكي أو إحدى الولايات الأمريكية، وهذا غير مقبول ولن نسمح به إطلاقا). وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أدريان رانكين غالاوي قد اكد اول أمس أن التحالف الدولي لمحاربة داعش لم يعد في حاجة للاحتفاظ بوحدات مدفعيته في العراق، لكنه سيواصل وجوده بالتنسيق مع الحكومة العراقية وفقا لتطور الأوضاع على الأرض. وأكد الموسوي أن (حركة النجباء حتى هذه اللحظة لم تخلع رداء الوطنية عن الحكومة، وما زالت الحكومة مواقفها وطنية)، مطالباً رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن (يبعث برسائل تطمين إلى الشعب العراقي بشأن إخراج القوات الأجنبية والأمريكية من العراق). من جهته، قال المعاون العسكري لحركة النجباء نصر الشمري في مقابلة تلفزيونية ان (نحو خمسة الاف و620 عسكريا امريكيا كانوا موجودين في العراق قبل سقوط الموصل عدا الموظفين والحمايات في السفارة الامريكية ببغداد)، لافتا الى(انهم لم يطلقوا اطلاقة واحدة عندما سقطت 3 محافظات عراقية على يد داعش الإرهابي). وتابع ان (ثلاثة الاف و770 جندياً أضيفوا لأولئل الجنود خلال السنوات 2014 الى 2016 ليصبح العدد اكـــثر من تسعة آلاف عسكري امريكي في العراق)، مشيراً الى (وجود 13 قاعدة مشتركة في الأراضي العراقية بالشمال والوسط والغرب مع اربع قواعد عسكرية على الحدود العراقية السورية بالاضافة الى الفين و600 مقاتل امريكي على الحدود السورية). واضاف الشمري ان (الحكومة أعلنت انتفاء الحاجة الى القوات الامريكية في العراق بعد القضاء على داعش)، داعيا إياها الى(جدولة انسحاب هذه القوات من العراق)، لافتاً الى ان(هناك رغبة لدى الحكومة العراقية بانسحاب القوات الامريكية ونحن ندعمها في ذلك). واشار الى ان(اقليم كردستان خارج السيطرة العراقية ويبقى وجود القوات الامريكية فيها غير رسمي). ومضى قائلا ً(نحن لا نريد جر البلد الى ازمة جديدة بل نريد الحفاظ على سلامته واستقلاله)، مشيرا الى ان(الحساب بين الامريكان والشعب لن ينتهي ولن ننسى جرائم القتل والدمار الذي احدثته هذه القوات).وتابع (لدنيا مواقف سياسية مهمة وقد اعلنا عدم اشتراكنا في الانتخابات قبل سنة وكل من اعلن دخول النجباء في تحالف النصر وانسحابها يتحمل مسؤولية هذا الكلام).

الى ذلك طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي الحكومة بان تكشف عن اسباب بقاء القوات الأمريكية في العراق إلى الآن بعد هزيمة داعش.وقال في بيان إن (على الحكومة أن لا تعيش في دائرة الحرج من بقاء القوات الأمريكية وعليها أن توضح للعراقيين كم أعداد هذه القوات ومتى سيتم إخراجها وماهو دورها وسبب بقائها إلى الآن على أراضينا بعد إعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية)، مضيفاً أن (الحديث عن وجود مستشارين أمريكيين هو لخلط الأوراق والتغطية على بقاء هذه القوات فإن كانوا مستشارين ماهو سبب وجود ناقلات عسكرية ودبابات وطائرات وهذه الأعداد الكبيرة للجنود وماهو دورهم).

وخلص الى القول ان (الجميع يعرف أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أن لا نهاية لوجودهم لذلك يجب إخراج هذه القوات باسرع وقت)، مؤكدا(لسنا بحاجة لتلك القوات وعلى الحكومة التحرك وعدم التزام الصمت لأن هذا الأمر خطير جدا ولا يحتمل التأخير). من جهته، قال النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر ان وجود القوات الامريكية في العراق تم بموافقة الحكومة وبإشرافها.وقال في مقابلة متلفزة ان (الاحتلال انتهى بخروج الأمريكان عام 2011 والقوات الموجودة حاليا هي قوات ساندة بموافقة الحكومة)، مضيفاً ان (الاتفاق بين الحكومة والقوات الامريكية يفضي الى عدم وجود أي قوات مسلحة على الأراضي العراقية). ولفت الى ان(مشاركة القوات الأمريكية جاءت لما تمتلكه من إمكانيات عسكرية وحماية فضاء العراق وبمشاركة من المستشارين من الضباط العراقيين)، مؤكداً ان(هناك برنامج معين لإخراج جميع الأسلحة الثقيلة الامريكية بحسب الاتفاق بين الحكومتين وعلى الحكومة الامريكية ان تحترم رغبة العراق بخروج آخر جندي امريكي منه).