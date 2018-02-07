الأنواء الجوية الطقس غائم جزئي مع إنخفاض طفيف بدرجات الحرارة
زلزال يضرب تايوان ويخلّف ضحايا والثلوج تغلق برج إيفل
بغداد – شيماء عادل
توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس اليوم الخميس غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة لتصل العظمى في بغداد 24 مئوية.
وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (الطقس في المنطقة الوسطى يكون غائما الى غائم جزئي مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة اما في المنطقتين الشمالية والجنوبية فأن درجات الحرارة تكون مقاربة ليوم امس ). مشيرا الى ان (درجة الحرارة العظمى في بغداد اليوم تكون 24 مئوية اما العظمى تكون 8 مئوية). على صعيد متصل أغلقت السلطات الفرنسية برج إيفل الشهير في باريس أمام السياح الثلاثاء بعدما اجتاحت موجة من الثلوج البلاد، وأدى إلى فوضى مرورية في شوارع العاصمة. وأشارت صحيفة غارديان إلى أن (هيئة الأجواء الفرنسية أعلنت الإنذار في منطقة باريس وضواحيها بسبب تراكم الثلوج على الطرقات) وأدت الأحوال الجوية إلى زحام مروري شديد غطى مساحة 700 كيلو متر اول امس الثلاثاء وفقا لوكالة المعلومات المحلية) وقررت بلدية باريس إيقاف خدمة المواصلات بالحافلات كما توقفت المواصلات المدرسية في مناطق عدة صباح الأربعاء ويتوقع أن تزداد كثافة تساقط الثلوج مساء الأربعاء كما يتوقع انخفاض درجة الحرارة، وارتفاع مستوى الثلوج عن الأرض إلى عشرة سنتيمترات وتأتي موجة الثلوج الأقوى هذا الشتاء في باريس بعد أسابيع من سقوط أمطار غزيرة شمالي البلاد تسببت بارتفاع مياه نهر السين اربعة أمتار فوق ارتفاع سطح النهر المعتاد.فيما اغلقت سلطات العاصمة الايرانية المدارس الابتدائية في كامل محافظة طهران الاثنين باستثناء ثلاث مدن صغيرة بسبب التلوث الجوي الكثيف. كما قررت السلطات توسيع تطبيق نظام تناوب السير ليشمل مدينة طهران كاملة وهي تضم نحو 8,5 ملايين نسمة وبلغت نسبة تركز الجزيئات الدقيقة (مادة جــــــــزيئية 5.2 ) ما معدله 144 ميكروغراما بالمتر المكعب لمجمل العاصمة مسجلة حدا أقصى بلغ 169 ميكروغراما في عدد من الأحياء بحسب اعلان السلطات البلدية. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالا تتجاوز النسبة ما متوسطه 25 ميكروغراما على 24 ساعة، كما أوصت السلطات الفئات السكانية الضعيفة (اطفال وحوامل ومتقدمون في السن ومرضى القلب والأوعية الدموية ملازمة المنازل وكانت المدارس اغلقت ابوابها اياما عدة منتصف كانون الاول بسبب التلوث.
ويبلغ التلوث في هذه الفترة من كل عام مستويات مرتفعة في طهران التي ترتفع عن سطح البحر بين 1400 و1800 متر بسبب ظاهرة تسمى الإنعكاس الحراري حيث يمنع الهواء البارد على المرتفعات الهواء الساخن والملوث من التبدد. وادى المنسوب الضعيف للامطار منذ بداية الخريف الى تفاقم المشكلة وذكرت وسائل الإعلام الايرانية ان التلوث في طهران التي تشهد ازدحامات خانقة ناجم بنسبة 80 بالمئة عن انبعاثات عوادم السيارات.الى ذلك ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 6.4 درجة وقع شمال شرقي مدينة هوا لين في تايوان الثلاثاء الماضي .وقالت الحكومة إن (الزلزال تسبب في انهيار فندق، وإغلاق طريق سريع في منطقة قريبة) وأوضحت الحكومة أن (جسرا في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان سيتوقف استخدامه وإن هيكل فندق مال خلال الزلزال) وقال مكتب الرئاسة في بيان بعد الزلزال الرئيسة تساي إينغ وين طلبت من مجلس الوزراء والوزارات المعنية توفير ’آلية لمواجهة الكارثة’ فورا، وأن تعمل جهود الإغاثة بأسرع وتيرة) ووقع الزلزال على بعد نحو 22 كيلومترا شمال شرقي المدينة قبل منتصف الليل بقليل وكان مركزه على عمق كيلومتر واحد فقط. وقال مسؤول من إدارة الإطفاء بوزارة الداخلية إن (أشخاصا احتجزوا في مبان بهوا لين وكان زلزال شدته 6.1 درجة قد ضرب منطقة قريبة الأحد الماضي).