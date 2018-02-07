الأنواء الجوية الطقس‮ ‬غائم جزئي‮ ‬مع إنخفاض طفيف بدرجات الحرارة‮ ‬

زلزال‮ ‬يضرب تايوان ويخلّف ضحايا والثلوج تغلق برج إيفل

بغداد‮ – ‬شيماء عادل‮ ‬

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي‮ ‬التابعة لوزارة النقل ان‮ ‬يكون الطقس اليوم الخميس‮ ‬غائما جزئيا مع انخفاض في‮ ‬درجات الحرارة‮ ‬لتصل العظمى في‮ ‬بغداد‮ ‬24 ‮ ‬مئوية‮.‬

وقال بيان للهيئة تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الطقس في‮ ‬المنطقة الوسطى‮ ‬يكون‮ ‬غائما الى‮ ‬غائم جزئي‮ ‬مع انخفاض بسيط في‮ ‬درجات الحرارة‮ ‬اما في‮ ‬المنطقتين الشمالية والجنوبية فأن درجات الحرارة تكون مقاربة ليوم امس‮ ). ‬مشيرا الى ان‮ (‬درجة الحرارة العظمى في‮ ‬بغداد‮ ‬اليوم تكون‮ ‬24 مئوية اما العظمى تكون‮ ‬8 ‮ ‬مئوية‮). ‬على صعيد متصل أغلقت السلطات الفرنسية برج إيفل الشهير في‮ ‬باريس أمام السياح الثلاثاء بعدما اجتاحت موجة من الثلوج البلاد،‮ ‬وأدى إلى فوضى مرورية في‮ ‬شوارع العاصمة‮. ‬وأشارت صحيفة‮ ‬غارديان إلى أن‮ (‬هيئة الأجواء الفرنسية أعلنت الإنذار في‮ ‬منطقة باريس وضواحيها بسبب تراكم الثلوج على الطرقات‮) ‬وأدت الأحوال الجوية إلى زحام مروري‮ ‬شديد‮ ‬غطى مساحة‮ ‬700 ‮ ‬كيلو متر اول امس الثلاثاء وفقا لوكالة المعلومات المحلية‮) ‬وقررت بلدية باريس إيقاف خدمة المواصلات بالحافلات كما توقفت المواصلات المدرسية في‮ ‬مناطق عدة صباح الأربعاء ويتوقع أن تزداد كثافة تساقط الثلوج مساء الأربعاء كما‮ ‬يتوقع انخفاض درجة الحرارة،‮ ‬وارتفاع مستوى الثلوج عن الأرض إلى عشرة سنتيمترات‮ ‬وتأتي‮ ‬موجة الثلوج الأقوى هذا الشتاء في‮ ‬باريس بعد أسابيع من سقوط أمطار‮ ‬غزيرة شمالي‮ ‬البلاد تسببت بارتفاع مياه نهر السين اربعة أمتار فوق ارتفاع سطح النهر المعتاد.فيما اغلقت سلطات العاصمة الايرانية المدارس الابتدائية في‮ ‬كامل محافظة طهران الاثنين باستثناء ثلاث مدن صغيرة بسبب التلوث الجوي‮ ‬الكثيف‮. ‬كما قررت السلطات توسيع تطبيق نظام تناوب السير ليشمل مدينة طهران كاملة وهي‮ ‬تضم نحو‮ ‬8,5 ملايين نسمة وبلغت نسبة تركز الجزيئات الدقيقة‮ (‬مادة جــــــــزيئية‮ ‬5‮.‬2 ‮) ‬ما معدله‮ ‬144 ميكروغراما بالمتر المكعب لمجمل العاصمة مسجلة حدا أقصى بلغ‮ ‬169 ميكروغراما في‮ ‬عدد من الأحياء بحسب اعلان السلطات البلدية‮. ‬وتوصي‮ ‬منظمة الصحة العالمية بالا تتجاوز النسبة ما متوسطه‮ ‬25 ‮ ‬ميكروغراما على‮ ‬24 ‮ ‬ساعة،‮ ‬كما أوصت السلطات الفئات السكانية الضعيفة‮ (‬اطفال وحوامل ومتقدمون في‮ ‬السن ومرضى القلب والأوعية الدموية ملازمة المنازل وكانت المدارس اغلقت ابوابها اياما عدة منتصف كانون الاول بسبب التلوث‮.‬

‮ ‬ويبلغ‮ ‬التلوث في‮ ‬هذه الفترة من كل عام مستويات مرتفعة في‮ ‬طهران التي‮ ‬ترتفع عن سطح البحر بين‮ ‬1400 و1800 ‮ ‬متر بسبب ظاهرة تسمى الإنعكاس الحراري‮ ‬حيث‮ ‬يمنع الهواء البارد على المرتفعات الهواء الساخن والملوث من التبدد‮. ‬وادى المنسوب الضعيف للامطار منذ بداية الخريف الى تفاقم المشكلة وذكرت وسائل الإعلام الايرانية ان التلوث في‮ ‬طهران التي‮ ‬تشهد ازدحامات خانقة ناجم بنسبة‮ ‬80‮ ‬بالمئة‮ ‬عن انبعاثات عوادم السيارات.الى ذلك ذكرت هيئة المسح الجيولوجي‮ ‬الأميركية أن زلزالا شدته‮ ‬6.4 ‮ ‬درجة وقع شمال شرقي‮ ‬مدينة هوا لين في‮ ‬تايوان الثلاثاء الماضي‮ .‬وقالت الحكومة إن‮ (‬الزلزال تسبب في‮ ‬انهيار فندق،‮ ‬وإغلاق طريق سريع في‮ ‬منطقة قريبة‮) ‬وأوضحت الحكومة أن‮ (‬جسرا في‮ ‬المدينة الواقعة على الساحل الشرقي‮ ‬لتايوان سيتوقف استخدامه وإن هيكل فندق مال خلال الزلزال‮) ‬وقال مكتب الرئاسة في‮ ‬بيان بعد الزلزال الرئيسة تساي‮ ‬إينغ‮ ‬وين طلبت من مجلس الوزراء والوزارات المعنية توفير‮ ‬’آلية لمواجهة الكارثة’ فورا،‮ ‬وأن تعمل جهود الإغاثة بأسرع وتيرة‮) ‬ووقع الزلزال على بعد نحو‮ ‬22 كيلومترا شمال شرقي‮ ‬المدينة قبل منتصف الليل بقليل وكان مركزه على عمق كيلومتر واحد فقط‮. ‬وقال مسؤول من إدارة الإطفاء بوزارة الداخلية إن‮ (‬أشخاصا احتجزوا في‮ ‬مبان بهوا لين وكان زلزال شدته‮ ‬6.1 ‮ ‬درجة قد ضرب منطقة قريبة الأحد الماضي‮).‬