تركيا تقول لا توجد خلافات مع روسيا بشأن عفرين

الكرملين: بوتين وروحاني وأردوغان ينوون بحث الوضع السوري

موسكو – الزمان

انقرة – ماهر اوغلو

قال الكرملين امس الأربعاء إن الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني على اتصال مستمر لبحث الصراع الدائر في سوريا.وأضاف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في اتصال هاتفي أن (الزعماء الثلاثة لا يستبعدون اللقاء لبحث الوضع لكن لا توجد خطط فورية). الى ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، امس الأربعاء، إن تركيا وإيران تنتهكان القانون الدولي بما تتخذانه من إجراءات في سوريا وحذر من أنه يجب ألا تضيف أنقرة حربا لحرب.وأضاف لقناة (بى.إف.إم) التلفزيونية (ضمان أمن حدودها لا يعني قتل المدنيين وهذا أمر يجب إدانته. في وضع خطير فى سوريا يجب ألا تضيف (تركيا) حربا لحرب).و(تابع أن القانون الدولي “تنتهكه تركيا والنظام في دمشق وإيران ومن يهاجمون الغوطة الشرقية وإدلب).من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الثلاثاء إنه (لا توجد أي خلافات بين تركيا وروسيا بشأن هجوم أنقرة البري والجوي على منطقة عفرين بشمال سوريا)، مضيفا أن (البلدين على اتصال وثيق بشأن العملية).وشنت تركيا قبل أسبوعين عملية غصن الزيتون لاستهداف وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، لتفتح جبهة جديدة في الحرب الأهلية السورية المتعددة الأطراف والمستمرة منذ سبع سنوات. وروسيا الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.وقال تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع محطة (تي.جي.آر.تي نيوز) ردا على سؤال بشأن توترات محتملة مع موسكو بشأن عفرين ليس لدينا خلافات مع روسيا. نواصل اتصالاتنا مع روسيا.يجب أن نخطر بعضنا البعض في الوقت المناسب، خاصة بالضربات الجوية والتطورات في الميدان. نتصل بهم في الوقت الفعلي أو على نحو مسبق.كما قال إن (القوات التركية انتهت من بناء نقطة مراقبة سادسة في محافظة إدلب السورية).وبموجب اتفاق تم التوصل إليه مع طهران وموسكو في مسعى للحد من القتال بين القوات الموالية للحكومة وجماعات المعارضة التي يتألف أغلبها من الإسلاميين في شمال غرب سوريا، اتفقت تركيا على بناء 12 موقعا للمراقبة في إدلب والمحافظات المجاورة.لكن اتفاق عدم التصعيد الذي كان من المفترض مراقبته توقف. وفي كانون الأول الماضي شن الجيش السوري، بمساعدة فصائل مدعومة من إيران وقوة جوية روسية كبيرة، هجوما كبيرا للسيطرة على مناطق في محافظة إدلب.وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سافر إلى إيران في وقت لاحق امس الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. وأضاف في مؤتمر صحفي في أنقرة أن (العمليات العسكرية التركية في سوريا ستبحث خلال الزيارة). وفي وقت سابق هذا الأسبوع حثت إيران تركيا على وقف حملتها العسكرية في سوريا قائلة إن العملية في منطقة عفرين في شمال سوريا تنتهك السيادة السورية وستزيد التوترات في البلد الذي تمزقه الحرب.