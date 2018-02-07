الوطنية والمناطقية والموازنة

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نبض القلم

الوطنية والمناطقية والموازنة  – طالب سعدون

بعد تجربة ليست بالقصيرة في الادارة الذاتية للمحافظات من خلال المجالس المحلية ، لم تثبت نجاحها ، في تقديم ما كان متوقعا من هذه التجربة ، من حيث مستوى الخدمات للمواطن والنهوض بالمحافظة على كافة المستويات هناك من يدعو الى الغاء هذه الطريقة في الادارة لانها لم تكن مناســــــبة  ، ولم تثبت جدواها ، في الاقــــــــل في الظرف الحالي ، الذي يتطلب وجود جهة عليا مركزية ، لديها صورة كاملة عن البلاد ، والحاجات  على ارضها حسب الاولويات ، وتوزيع  مفردات الموازنات على هذا الاساس ..

ان الفيدرالية من الناحية السياسية ،  وكما يتوضح من تجارب دول اخرى ، هي أسلوب متطور في الادارة ، يسهل تقديم الخدمات ، واقامة المشاريع وتحقيق الرفاهية والعدالة لعموم المواطنين ، والتخلص من البيروقراطية والروتين والمركزية التي تقتل الابداع وروح المبادرة عند الفرد والمجموع ، وليس سبيلا  للخلافات والمشاكل حول توزيع الموارد والموازنات ، لانها في هذه الحالة  تصبح طريقا للتعقيد ، وتعميق الخلافات بدل حلها ، وبالتالي  نفور المواطن وكراهيته لهذا الاسلوب من  الادارة ، الذي وجد اساسا للتسهيل وليس التعويق ، وتعزيز روح المواطنة ، وليس الفرقة ، تحت اي مسمى ..

ولذلـــــــك فانه عندما يدعـــــــو داع الى العـــودة الى المركزية  في الادارة ، يستند على تلك المبررات ، بهدف تنظيم العمل ، بشكل  يساعد على محاربة الفساد المستشري في البلاد ، ويضمن الرقابة الصارمة على الموارد المادية والبشرية ، وتـــــــــوزيعها بشـــــــكل عادل ، والاطمئنان على سلامة الاداء والانفاق في  المجالات المقررة ، دون تقصير ، وتحقيق التكامل بين المحافظات …

ويبدو من الحراك الدائر والمناقشات والخلافات في مجلس النواب حول  قانون المــــــوازنة ، إن تلــــــك التجربة ساعدت على الانقســـــــام ، وكان واضحا بين النواب أنفسهم ، وبينهم وبين السلطة التنفيذية في مناقشة قانون الموازنة  كل عام ، وبالذات  في موسم الانتخابات ، اذ قد تكون فرصة  مناسبة يستــــــــغلها البعض لاغراض انتخابية ، وعندها تصبح  المركزية ضرورة ، لكي لا تخرج الموازنة عن هدفها الوطني ، وتعزز المناطقية ، وهي أحد أوجه المحاصصة  البغيضة  ، وربما تؤدي الى مشاكل اجتماعية خطيرة ،  تؤثرعلى وحدة البلاد ، بدل أن تعززها …

ان المواطنة هي  المعيار السليم  ، في توزيع الموازنة ، على عموم مساحة الوطن ، بروح الدستور والقانون ، وليس أي اعتبار اخر ..   إن الاعتزاز (بالمنطقة) ، وسعي  النائب ، ومن يمثلها في الادارة الى تطويرها ، وسد  حاجة أبــــــنائها المشروعة شيء طبيــــــــعي ومطلوب ، ويعبر عن عمق الانتماء لها ،  وتمثيل مواطنيها بصورة صحيحة ، على أن يكون ضمن اطار حاجة الوطن كله ، ولا يتعارض معها ، أو يتقدم عليها لاي سبب كان ..

فلا يجوز تحت أي اعتبار أن  يتعصب الانسان للمنطقة وينظر الى مواردها ، وما تجود به أرضها  وخيراتها ، وما يبدعه أنسانها على أنها (حكر لأهلها)  فقط ،  أو تكون لها أفضلية في هذا الجانب ، أو ذاك ، أو تتعامل مع كل من  يريد أن يعمل  فيها ، أو يسكنها من غير أهلها ، وكأنه ( غريب ) أو ( نازح ) ، وليس جزءا من وطن  واحد في كل جهاته الاربع ، ويتمتع بحق الاقامة والعمل والانتقال على كل جغرافية الوطن المعروفة بدون قيد أو شرط …

فمثل هذه المفاهيم  الخاطئة تفقد المواطنة معناها ، وتخلق إنقسامات ، وأنانيات وضغائن بين ابناء الوطن الواحد ، وبالتـــــالي تمزق وحدته ، وهي سر قوته ..

إن استمرار الخلافات حول الموازنة كل عام وبــــــقاءها رهينة التوافق ، وتأخــــــير اقرارها لا يخدم المواطـــــــن ،  سواء في الخدمات ، أو فرص الاستثمار والبناء ، او في الجانب التشغيلي ، من خلال ما يرصد فيها للرواتب والاجور .

فاين نحن من دول العالم الاخرى التي تقر موازناتها قبل مدة مناسبة ، من نهاية العام ..؟

سؤال تعرف جوابه  من موعد اقرار قانون الموازنة كل عام ..!!

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كلام مفيد :

عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك ، أما إذا كنت مخطئا ،  فلن تجد غير الكلام الجارح لتفـــــــــرض رأيك ..(مهاتما غاندي) ..

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