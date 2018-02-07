نبض القلم

الوطنية والمناطقية والموازنة – طالب سعدون

بعد تجربة ليست بالقصيرة في الادارة الذاتية للمحافظات من خلال المجالس المحلية ، لم تثبت نجاحها ، في تقديم ما كان متوقعا من هذه التجربة ، من حيث مستوى الخدمات للمواطن والنهوض بالمحافظة على كافة المستويات هناك من يدعو الى الغاء هذه الطريقة في الادارة لانها لم تكن مناســــــبة ، ولم تثبت جدواها ، في الاقــــــــل في الظرف الحالي ، الذي يتطلب وجود جهة عليا مركزية ، لديها صورة كاملة عن البلاد ، والحاجات على ارضها حسب الاولويات ، وتوزيع مفردات الموازنات على هذا الاساس ..

ان الفيدرالية من الناحية السياسية ، وكما يتوضح من تجارب دول اخرى ، هي أسلوب متطور في الادارة ، يسهل تقديم الخدمات ، واقامة المشاريع وتحقيق الرفاهية والعدالة لعموم المواطنين ، والتخلص من البيروقراطية والروتين والمركزية التي تقتل الابداع وروح المبادرة عند الفرد والمجموع ، وليس سبيلا للخلافات والمشاكل حول توزيع الموارد والموازنات ، لانها في هذه الحالة تصبح طريقا للتعقيد ، وتعميق الخلافات بدل حلها ، وبالتالي نفور المواطن وكراهيته لهذا الاسلوب من الادارة ، الذي وجد اساسا للتسهيل وليس التعويق ، وتعزيز روح المواطنة ، وليس الفرقة ، تحت اي مسمى ..

ولذلـــــــك فانه عندما يدعـــــــو داع الى العـــودة الى المركزية في الادارة ، يستند على تلك المبررات ، بهدف تنظيم العمل ، بشكل يساعد على محاربة الفساد المستشري في البلاد ، ويضمن الرقابة الصارمة على الموارد المادية والبشرية ، وتـــــــــوزيعها بشـــــــكل عادل ، والاطمئنان على سلامة الاداء والانفاق في المجالات المقررة ، دون تقصير ، وتحقيق التكامل بين المحافظات …

ويبدو من الحراك الدائر والمناقشات والخلافات في مجلس النواب حول قانون المــــــوازنة ، إن تلــــــك التجربة ساعدت على الانقســـــــام ، وكان واضحا بين النواب أنفسهم ، وبينهم وبين السلطة التنفيذية في مناقشة قانون الموازنة كل عام ، وبالذات في موسم الانتخابات ، اذ قد تكون فرصة مناسبة يستــــــــغلها البعض لاغراض انتخابية ، وعندها تصبح المركزية ضرورة ، لكي لا تخرج الموازنة عن هدفها الوطني ، وتعزز المناطقية ، وهي أحد أوجه المحاصصة البغيضة ، وربما تؤدي الى مشاكل اجتماعية خطيرة ، تؤثرعلى وحدة البلاد ، بدل أن تعززها …

ان المواطنة هي المعيار السليم ، في توزيع الموازنة ، على عموم مساحة الوطن ، بروح الدستور والقانون ، وليس أي اعتبار اخر .. إن الاعتزاز (بالمنطقة) ، وسعي النائب ، ومن يمثلها في الادارة الى تطويرها ، وسد حاجة أبــــــنائها المشروعة شيء طبيــــــــعي ومطلوب ، ويعبر عن عمق الانتماء لها ، وتمثيل مواطنيها بصورة صحيحة ، على أن يكون ضمن اطار حاجة الوطن كله ، ولا يتعارض معها ، أو يتقدم عليها لاي سبب كان ..

فلا يجوز تحت أي اعتبار أن يتعصب الانسان للمنطقة وينظر الى مواردها ، وما تجود به أرضها وخيراتها ، وما يبدعه أنسانها على أنها (حكر لأهلها) فقط ، أو تكون لها أفضلية في هذا الجانب ، أو ذاك ، أو تتعامل مع كل من يريد أن يعمل فيها ، أو يسكنها من غير أهلها ، وكأنه ( غريب ) أو ( نازح ) ، وليس جزءا من وطن واحد في كل جهاته الاربع ، ويتمتع بحق الاقامة والعمل والانتقال على كل جغرافية الوطن المعروفة بدون قيد أو شرط …

فمثل هذه المفاهيم الخاطئة تفقد المواطنة معناها ، وتخلق إنقسامات ، وأنانيات وضغائن بين ابناء الوطن الواحد ، وبالتـــــالي تمزق وحدته ، وهي سر قوته ..

إن استمرار الخلافات حول الموازنة كل عام وبــــــقاءها رهينة التوافق ، وتأخــــــير اقرارها لا يخدم المواطـــــــن ، سواء في الخدمات ، أو فرص الاستثمار والبناء ، او في الجانب التشغيلي ، من خلال ما يرصد فيها للرواتب والاجور .

فاين نحن من دول العالم الاخرى التي تقر موازناتها قبل مدة مناسبة ، من نهاية العام ..؟

سؤال تعرف جوابه من موعد اقرار قانون الموازنة كل عام ..!!

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كلام مفيد :

عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك ، أما إذا كنت مخطئا ، فلن تجد غير الكلام الجارح لتفـــــــــرض رأيك ..(مهاتما غاندي) ..