بغداد تعفو 170 منتجاً أردنياً من الرسوم الكمركية

عمّان تقرّ مشروع خط أنابيب النفط مع العراق – عمان – رند الهاشمي

أقرت الحكومة الأردنية اتفاقية اقتصادية رداً بالمثل على قرار مماثل للعراق تتضمن مد خط أنابيب لتصدير النفط بين العراق والأردن، كما كشفت عن موافقة العراق على إعفاء لائحة جديدة تضم 170 منتجا أردنيا من الرسوم الكمركية. وقرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي الموافقة على اتفاقية إطار يُعتزم توقيعها بين وزارتي الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مع وزارة النفط العراقية بشأن مشروع خط أنابيب التصدير بين العراق والأردن.ويهدف المشروع إلى مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي الأردن إلى ميناء العقبة، وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط. ويعد المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم مصالح البلدين؛ حيث يوفر منفذا تصديريا جديدا للنفط العراقي كما يعمل على تعزيز استراتيجية الطاقة في الأردن.ووقع العراق والأردن في 9 نيسان 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة، على ساحل البحر الأحمر ويصل الى مصر وبكلفة نحو 18 مليار دولار، إضافة إلى الاتفاق على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط المقرر إقامته. وكانت وزارات النفط والطاقة في كل من العراق والأردن قد وقعت في 15 تشرين الثاني للعام 2015 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي. ووافقت الحكومة العراقية في الثاني من نيسان 2017 على إقامة مشروع أنبوب نفط بين البصرة والعقبة الأردنية بتكلفة تبلغ نحوي 5.6 مليار دولار.وقَدَّرت الكلفة النهائية لمشروع أنبوب النفط العراقي الأردني بمبلغ 5.6 مليار دولار، وسيتحمل المستثمر كلفة مد الأنبوب، على ان يستعيد المستثمر تكاليفه من خلال الأجر الذي ستدفعه الحكومة العراقية. ومن المقرر أن يتم تصدير مليون برميل يوميًّا من الخام العراقي إلى الأردن منها 150 ألف برميل لتشغيل مصفاة الزرقاء. ويوفر مد الأنبوب إلى العقبة المسافة على النفط المتجه غرباً نحو أوربا وشمال إفريقيا وسيجنبه المرور من بحر الخليج ومضيق هرمز، إلى بحر العرب ثم مضيق باب المندب ثم البحر الأحمر، حتى قناة السويس.

إعفاء كمركي

من جهة اخرى أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يعرب القضاة عن موافقة العراق على إعفاء لائحة جديدة تضم 170 منتجا أردنيا من الرسوم الكمركية التي فرضتها بنسبة 30 بالمئة نهاية العام 2016، ليصل بذلك إجمالي السلع التي تم إعفاؤها حتى الآن إلى 541 من أصل لائحة تتضمن 750 كان سلمها الأردن للعراق. وقال القضاة في تصريح ان(إعفاء اللائحة الجديدة من الرسوم الكمركية جاء بعد أن طلب الجانب العراقي التحقق من وجود مصانع تنتجها في المملكة قبل دراسة إعفائها من الرسوم الكمركية). ووضع العراق بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الجانب الأردني ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الكمركية، وهي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء العراقي بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا عراقيا.واوضح القضاة بأن(الأردن ينظر إلى العراق ليس بوصفه سوقاً وإنما شريك استراتيجي في جميع المجالات).