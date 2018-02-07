الأمانة تنشئ غابة نخيل في طريق المطار

عمليات بغداد تؤمّن حماية فرق إزالة التجاوزات على شبكات الأنترنت – بغداد ــ داليـا أحمـد

أعلنت قيادة عمليات بغداد تأمين الحماية لفرق ازالة التجاوزات على شبكات الانترنت في العاصمة. وقالت في بيان امس انه (إستناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات، باشرت قواتنا الامنية في قيادة الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وبالتنسيق مع مديرية اتصالات الكرخ بتأمين الحماية لفرق إزالة التجاوزات الحاصلة على شبكات النفاذ الضوئي من جانب مكاتب تجهيز الانترنت واصحاب ابراج توزيع الانترنت في مناطق الدورة وابو دشير والصحة حيث تم مصادرة اجهزة ومعدات التجاوزات).

وأهاب البيان بالمواطنين (عدم التجاوز على شبكات الكابل الضوئي واعمدة الكهرباء وعدم شراء خدمات الانترنت من الجهات غير القانونية وغير الرسمية للحفاظ على حقوقهم). بدورها شكلت امانة بغداد فرقاً لرصد حالات التجاوز في كل مركز بلدي ضمن قاطع بلدية الدورة. وقالت الامانة في بيان امس ان (دائرة بلدية الدورة شكلت فرقاً خاصة في كل مركز بلدي لرصد حالات التجاوز وازالتها فوراً لضمان عدم تكرارها مرة اخرى كما اعدت خطة لازالة التجاوزات من الشوارع الرئيسة) واضافت ان (ملاكات قسم التجاوزات بالتعاون مع مديرية الحراسات والامن وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد نفذت حملة لازالة آلاف التجاوزات من شوارع ابو دشير و60 وابو الطيارة والصحة متمثلة بالاكشاك ومسقفات المحال التجارية وعربات الباعة الجوالين ومواقع لبيع الفواكه والخضر وغلق مطاعم وإزالة اسيجة متجاوزة لبعض الكافيتريات وغلق مواقع لغسل السيارات وازالة اللوحات الاعلانية المروجة للبضائع والسلع غير المرخصة وازالة محال متجاوزة لبيع الادوات الاحتياطية للسيارات) مبينا ان (دائرة بلدية الرشيد من جهتها قامت بالتعاون مع مديرية الحراسات والامن وبالتنسيق مع الشرطة الإتحادية بإزالة عدد كبير من التجاوزات الحاصلة بمنطقة السيدية والمتمثلة بأسيجة الدور السكنية المتجاوزة على الارصفة والسقائف والاكشاك وإغلاق عدد من مواقع بيع المواد الإنشائية وبيع المواشي بعد ان وجهت الانذارات للمتجاوزين) ونفذت الامانة حملة جديدة لإزالة التجاوزات عن الحدائق والمتنزهات ضمن قاطع دائرة بلدية الشعلة .

إزالة تجاوزات

واوضح البيان ان (ملاكات دائرة بلدية الشعلة بالتعاون مع مديرية الحراسات والامن وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد نفذت حملة لازالة التجاوزات الحاصلة على الحدائق والمتنزهات في منطقتي الحرية والشعلة) واضاف ان (ملاكات الدائرة قامت بأعمال رفع الانقاض من المواقع وباشرت اعمال التأهيل والتطوير عبر اعادة زراعة تلك الاماكن وصيانة المماشي والممرات عبر رصفها بالحجر ونصب اماكن الجلوس وتشذيب الاشجار) مشيرا الى ان (الدائرة باشرت ايضاً اعمال انشاء كابات واحواض زهرية في شارع الشعلة الرئيس وإحاطتها بحجر الكرانيت وفرش مادة الزميج للتهيئة لأعمال الزراعة في الموسم الربيعي المقبل) وأوعزت أمينة بغداد ذكرى علوش بإزالة جميع التجاوزات عن شوارع منطقة الاعظمية . ولفت البيان الى ان (علوش أوعزت الى ملاكات بلدية الاعظمية بضرورة رفع الكتل الكونكريتية عن محيط الجامعة العراقية وإعادة تأهيل وتطوير الحديقة المطلة على المقبرة الملكية الى جانب الاهتمام بنظافة ومظهر شارع الامام الاعظم ومدخل جسر الأئمة وساحة عنتر وتقاطع البلام بإتجاه ساحة الدلال وطريق جسر 14 رمضان) واضاف ان (علوش وجهت أيضاً بضرورة إزالة جميع التجاوزات عن شارع عمر بن عبد العزيز والشوارع العامة الأخرى والاهتمام بمظهرها).ونفذت الامانة غابة نخيل بمساحة 40 دونماً ضمن طريق مطار بغداد الدولي.

غابة نخيل

وقالت في بيان امس ان (دائرة بلدية المطار والمنطقة الخضراء باشرت أعمال تنفيذ غابة في المنطقة الواقعة خلف موقع التطوير الخاص بطريق مطار بغداد الدولي وبمساحة 40 دونماً) واضافت ان (الغابة ستضفي جمالية للطريق الى جانب تحسين الواقع البيئي عبر استغلال المساحات والفضاءات الخالية التي تتطلب جهداً زراعياً مميزاًلتحويلها الى مناطق خضر) مشيرة الى ان (خطة الدائرة تتضمن زراعة آلاف الاشجار المعمرة في المساحات الخالية التي تقع خلف منطقة التطوير والقريبة من الدور السكنية لتحويلها الى أكبر مساحة بساتين خضراء على طول طريق المطار) الى ذلك وجهت علوش بالاسراع بأعمال تطوير وتأهيل متنزه 14 تموز بمدينة الكاظمية وافتتاحه امام المواطنين قبل مهرجان بغداد الدولي للزهور . واوضح البيان ان (علوش اجرت جولة ميدانية لها في مدينة الكاظمية رفقة الوكيل البلدي وعضو مجلس المحافظة نوال الاعرجي ومدير عام الدائرة البلدية لمتابعة أعمال تطوير متنزه 14 تموز لتحويله لمتنفس جديد للاسر البغدادية لقضاء اوقات ممتعة في أفيائه) مبينا ان (اعمال التطوير ستكون على ثلاث مراحل تشمل الاولى المربع الاول الذي يحتوي على النصب الرمزي الخاص بالمتنزه الذي سيعاد تأهيله وصيانته الى جانب نصب مجموعة كبيرة من العاب الاطفال والانارة الحديثة وانشاء ممرات واعادة زراعة المساحات الفارغة بالثيل الطبيعي والاشجار والشتلات الدائمية والموسمية وفق تصاميم ذات طراز حديث في مجال الحدائق العامة) واوضح ان (الامانة تسعى الى زيادة المواقع الترفيهية في العاصمة وتحويل المتنزه المذكور الى احد اجمل المتنزهات وليكون متنفساً جديداً لأهالي منطقة الكاظمية).