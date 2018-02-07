ما بين القمة والقمة – فريد حسن

ما اكثر الساسة في بلدنا والتي اعتلت القِمم وصعدت الى اعالي الكراسي والحكم لتبسط سيطرتها على مقدرات الشعب والوطن بأسم الدين تارة وأُخرى بأسم مطارد سياسي وحينا بأسم الائمة الاطهار والطائفة وأول من يسرقهم هم ابناء طائفته .

ان الخيانة تبدأ مع النفس فالنفوس الوضيعة هي على استعداد ولها الاْهًلية لخيانة الوطن بل قبل ذلك خيانة والتنصل عن حليب الاْم هذه هي مراحل النزوع الى درك الشرك والهوان والرذيلة والقبول بالفُتات المهم ارضاء من باعوا انفسهم اليهم وارتضوا ان يكونوا لحراسة اسيادهم ومن بعدهم اولادهم ان العراق يمتلك كل القدرات البشرية والطبيعية ولكن قطارهم قد ابعدها السياسيون عن السكة وانحدروا بها الى الهاوية من أجل مصالحهم ومصالح اسيادهم الذين ما برحوا يصفقون لهم ويعملون على ايقاع اكبر الاذى بالشعب العراقي نتيجة وقفاتهم بوجه الطامعين والذين مازالوا يحلمون بان يحكموا العراق ويعيدوا الامجاد لامبراطورياتهم الاستعمارية البغيضة.

الساسة الذين يحكمون البلد قد انتشرت روائحها النتنة وأضحت معلما من معالمهم وباتوا يشكلون عصابات منظمة لسرقة أموال الناس في وضح النهار تحت لافتات (مقارعة النظام السابق ، والجهاد ، والحسين منهم براء لان سيدنا ومولانا الحسين قام بثورته من أجل الاصلاح واعادة الحقوق للناس ولم يكن يتوقع ان انفارا ضالة تأتي من بعده لتسرق المال العام بأسم الدين والمعتقد .

ان المحافظات الجنوبية تعاني من ازمات كثيرة لاماء صالحاً للشرب ولا كهرباء ولا خدمات فأين انتم من شعاراتكم (هيهات منا الذلة) الستم انتم من اذللتم الشعب ونهبتم أمواله وان احدا لم يركم غير ايام الانتخابات لتجددوا لانفسكم كراسيكم وتحتفظوا بسلطانكم لتقهروا الشعب فالانتخابات المقبلة ستشهد ولادة جديدة لاسارق فيه ولا مستغلاً للسلطة ولا دعياً يدعو الى الطائفية وهو أول الناس يسرق ابنائه الطائــــــفة فكلوا واشربوا زقوما وتهنوا وافرحوا ففرصتكم على وشك النهاية والانتخابات مقبلة وكلـــــــكم ملـــــــــــفوظون الا من اتى الله بقلب ســــــليم وخزائنه فارغة وموقفه امام الشعب سليم لانه لم يسرق وقدم من ابنـــــــاءه شهيدا في الحشد المبارك وأعاد ابناءه من ديار الغرب وحاناتها واشركهم مع ابطال الحشد ضد داعش .

بربكم ان جعلنا هذه النقاط ضــــــمن اساسيات الترشح للــــــــبرلمان والوزارات فهل يتمـــــــــكن أحد من الموجودين المنـــــــبوذين في سدة حكم البلد؟