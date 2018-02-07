نادي واشنطن يواصل عروضه الجيدة في سلة المحترفين

{ مدن – وكالات: واصل واشنطن ويزاردز عروضه القوية في الآونة الأخيرة وتغلب على إنديانا بيسرز 111-102 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وحقّق النجم الألماني المخضرم ديرك نوفيتسكي علامة فارقة جديدة في مسيرته بخوضه 50 ألف دقيقة في الدوري. والفوز هو الخامس لويزاردز توالياً وقد تحقق بفضل تسجيل ثمانية لاعبين أكثر من 10 نقاط بينهما برادلي بيل أحد لاعبي مباراة كل النجوم(أول ستارز) المقررة في 18 الحالي الذي سجل 21 نقطة في حين أضاف كيلي أوبر15 نقطة. ولم يتأثر ويزاردز بغياب لاعب الارتكاز جون وول المصاب في ركبته اليسرى حيث فاز في جميع مبارياته من دونه في الآونة الأخيرة وقال بيل في هذا الصدد جون لاعب هام جداً في صفوف الفريق. أنه لعب لا يمكن تعويضه لأنه يقدم الكثير دفاعاً وهجوماً. وأضاف لا شك بأن غيابه يشكل ضربة قوية لنا لكننا حققنا بعض النجاحات في غيابه ونجحنا في تخطي غيابه. ويشكل ويزاردز عقدة لبيسرز لأنه حقق فوزه الرابع توالياً عليه علماً بأن الفوز الأخير الذي جاء في عقر دار منافسه أوقف سلسلة من ستة انتصارات متتالية على ملعبه. وكان أفضل مسجل في صفوف الخاسر بويان بوغدانوفيتش (29 نقطة) وأضاف زميله جو يانغ 17 نقطة. ولم يتمكن بيسرز من دخول أجواء المباراة اطلاقاً وتأثر كثيراً بغياب لاعب ارتكازه فيكتور أولاديبو بداعي المرض ودارن كوليسون لإصابة في ركبته اليسرى. واشاد مدرب واشنطن سكوت بروكس بلاعبي فريقه بقوله أعتقد بأن الجميع ساهم بهذا الفوز. في المقابل، قاد بلايك غريفين فريقه الجديد ديترويت بيستونز إلى فوزه الرابع توالياً وكان على بورتلاند ترايل بلايزر 111-91 بتسجيله 21 نقطة و9 متابعات في حين أضاف أندري دراموند 17 نقطة و17 متابعة. وكان غريفين انتقل الأسبوع الماضي إلى ديترويت قادما من لوس أنكليس كليبرز بعد أن أمضى في صفوف الأخير تسعة أعوام. أما أفضل مسجل في صفوف بلايزرز فكان داميان ليلارد مع 20 نقطة.

وحقق الالماني ديرك نوفيتسكي الذي سيعتزل في نهاية الموسم الحالي علامة فارقة جديدة في مسيرته المظفرة بخوضه 50 ألف دقيقة في الدوري الأمريكي للمحترفين جميعها في صفوف دالاس مافريكس الذي دافع عن ألوانه 20 موسماً خلال خسارة فريقه أمام لوس أنكليس كليبرز 101-104. وانضم نوفيتسكي بهذا الانجاز الجديد إلى عمالقة اللعبة حيث سبقه إلى تحقيق هذا الانجاز خمسة لاعبين هم كريم عبد الجبار، كارل مالون، كيفن غارنيت، جايسون كيد والفين هايز. يذكر أن نوفيتسكي قاد فريقه إلى الفوز باللقب مرة واحدة عام 2011. وحقق يوتا جاز فوزه السادس توالياً وكان على حساب نيو أورليانز بيليكانز 133-109. ويحتل يوتا المركز العاشر حالياً لكنه حقق الفوز ثماني مرات في آخر 10 مباريات وتحديداً منذ عودة لاعب ارتكازه الفرنسي رودي غوبير إلى صفوفه بعد الاصابة. وكان يوتا نجح في تغلب على فرق قوية في الأيام الأخيرة بينها سان أنطونيو وغولدن ستايت ووريرز. كما أن عودة رودني هود إلى صفوف يوتا ساهمت في فعاليته الهجومية حيث أنهى المباراة بتسجيله 30 نقطة وأضاف كل من ريكي روبيو وغوبير 20 و19 نقطة توالياً. وفي المباريات الأخرى، فاز أورلاندو ماجيك على ميامي هيت 111-109، وساكرامنتو كينغز على شيكاغو بولز 104-98، ودنفر ناغتس على تشارلوت هورنتس 121-104.