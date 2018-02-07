برشلونة في ضيافة فالنسيا وعينها على الألقاب

بايرن ميونيخ يتأهّل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا

{ مدن – وكالات: تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه اول امس الثلاثاء على مضيفه بادربورن من الدرجة الثالثة 6- صفر في افتتاح منافسات ربع النهائي. والفوز هو الثاني للفريق البافاري على بادربورن في مسابقة الكأس بعد الأول على الملعب ذاته 5-1 عام 2001، والرابع بعد انتصاريه في الدوري في موسم 2014-2015 (4-صفر في ميونيخ، و6-صفر في بادربورن). وتفوق بايرن بخبرة لاعبيه، وأنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة مستفيداً بشكل خاص من الاخطاء الدفاعية ومؤكداً ما قاله المدير الرياضي لمتصدر الدرجة الثالثة ماركوس كروش بعد سحب القرعة: علينا ان نقول وداعا للمسابقة. وسجل الفرنسي كينغسلي كومان (19) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (25) ويوشوا كيميتش (42) والفرنسي كورنتان توليسو (55) والهولندي اريين روبن (86 و88) الاهداف. ويسعى بايرن ميونيخ لاستعادة لقب المسابقة التي يحمل رقمها القياسي (18 لقبا) بعد ان أقصى بطل النسخة السابقة بوروسيا دورتموند من ثمن النهائي وثأر لخسارته أمامه في دور الاربعة في 2017.

3 جبهات

ويحارب العملاق البافاري على 3 جبهات هذا الموسم (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوربا)، ويطمح بقيادة مدربه القديم الجديد المخضرم يوب هاينكس، إلى تكرار الإنجاز التاريخي بإحراز الثلاثية في 2013. ويتصدر بايرن ترتيب البوندسليغا بفارق 18 نقطة عن أقرب مطارديه باير ليفركوزن بعد 21 مرحلة، وسيخوض ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوربا أمام بشيكتاش التركي في 20 شباط الحالي في ميونيخ ذهاباً و14 آذار/مارس المقبل في اسطنبول إياباً. وعاد المدرب المخضرم (72 عاماً) عن اعتزاله في تشرين الأول الماضي ليتولى مهام الإدارة الفنية لناديه السابق الذي رأى فيه المدرب المثالي القادر على إعادته إلى أيام ذهبية، بعد إقالة الايطالي كارلو أنشيلوتي. ونجح هاينكس بشكل كبير في مهمته وقاد النادي إلى الفوز في 20 مباراة من أصل 21 خاضها في مختلف المسابقات حتى الآن، 10 منها متتالية.

تفوق الخبرة

زج هاينكس بتشكيلته الأساسية في المباراة، لكن رجال المدرب ستيفن باومغارت شكلوا في البداية سداً منيعاً في وجه كل المحاولات لليفاندوفسكي متصدر ترتيب الهدافين في الدوري، والجناح الهولندي السريع روبن والشاب كومان ومنعوا العملاق البافاري من فرض سيطرته الميدانية وسطوته على المجريات. وسجل مدافع بادربورن كريستيان شترودييك هدفاً في وقت مبكر ألغاه الحكم بداعي التسلل (4)، وسنحت اول فرصة لبايرن عن طريق روبن بعد لعبة مشتركة مع كومان (16)، تسيد بعدها الضيف ولم يتأخر في افتتاح التسجيل بعد لعبة ثلاثية وتمريرات قصيرة داخل المنطقة بين توماس مولر وربن وكومان الذي أنهى الكرة في الشباك من مسافة قريبة (19). وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني بعد كرة عالية من كومان تابعها الهداف البولندي بسهولة في الشباك في غياب الكثافة الدفاعية (25). واستثمر كيميش تمريرة من ماتس هوملس، وكسر التسلل عند خط منتصف الملعب وانفرد وسدد في الزاوية اليمنى البعيدة عن الحارس ميكايل راتايتشاك (42). وفي الشوط الثاني، هدد المدافع سيباستيان شونياو مرمى حارس بايرن زفن أولريش من متابعة رأسية (46)، ونجح بديل مولر الذي خرج مصاباً في الشوط الاول، توليسو في اضافة الهدف الرابع من ضربة رأس إثر ركلة ركنية (55). وأصاب بن تسولينسكي القائم الأيمن لمرمى أولريش (56)، وحرم راتايتشاك الهولندي روبن من تسجيل الخامس (61)، وأضاع فيليب تييتس فرصة تسجيل هدف الشرف بعد أن خطف زميله زفن ميتشل الكرة من نيكلاس شوله ووضعها امامه دون رقابة فتابعها ارضية منحرفة مالت عن القائم الايسر (80). وسجل روبن الذي حمل شارة القائد بعد خروج مولر، الخامس من تسديدة بعيدة المدى (86)، واختتم المهرجان بالسادس إثر عرضية قصيرة من البديل الفرنسي فرانك ريبيري (88).

كوتينيو يتشوق لأول أهدافه

يخوض برشلونة مباراة صعبة في اياب نصف نهائي كاس اسبانيا اليوم الخميس حينما يحل ضيفا على فالنسيا، ويطمح متصدر الدوري الاسباني الى مواصلة نتائجه الايجابية والوصول الى نهائي الكاس بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لبرشلونة، غير ان فالنسيا يطمح الى ايقاف طموحات برشلونة. الى ذلك يبحث فيليب كوتينيو، نجم برشلونة عن تسجيل أول أهدافه مع الفريق الكتالوني، منذ انتقاله إلى قلعة البلوجرانا في المريكاتو الشتوي الأخير، قادما من ليفربول الإنكليزي. وفي تصريحات لقناة برشلونة قال كوتينيو: حقا أريد تسجيل أول أهدافي مع الفريق، أود أن يتحقق ذلك قريبا، لم افكر حتى الآن كيف سأحتفل بهذا الهدف. وتابع: لعبت العديد من المباريات على الجانب الأيسر، ولكني أستطيع اللعب في أي مركز، من المهم التكيف في المركز الذي يضعني فيه المدرب، لازلت أواصل التأقلم على تكتيك وطريقة لعب الفريق. وأضاف: لقد تمنيت الانضمام لبرشلونة بشدة، حاولنا إتمام الصفقة في الصيف بكل الطرق ولكن كان الأمر مستحيلا، لذا بقيت مع ليفربول حتى كانون الثاني. وبشأن اختياره ارتداء القميص رقم 14 قال: اخترته بعد رحيل خافيير ماسكيرانو، هو رقم تاريخي للفريق، وبالرغم من ذلك أنا لم أفكر كثيرا في رقم القميص إنما جاء تركيزي بالكامل على الانسجام سريعا مع زملائي. وواصل: بالطبع أتأسف لعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوربا، أتمنى أن أشارك في النسخة المقبلة، وفي حال فوزنا بها هذا الموسم سأحتفل بكل تأكيد لأنني جزء من الفريق. كما تطرق لأزمة جيرارد بيكيه بعد طريقة الاحتفال بهدفه أمام إسبانيول وقال: كرة القدم بها الكثير من العناصر، الأجواء كانت متوترة والجمهور كان يطلق الصافرات مع كل كرة يلمسها. واختتم: إنه من دواعي سروري أن ألعب بجانب ميسي وإنييستا، هما مثل أعلى بالنسبة لي.