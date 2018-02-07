الصالات تقترب من خطف تذكرة نصف نهائي آسيا

المنتخب يواجه لبنان والمدرّب يسعى إلى إنجاز عراقي غير مسبوق – بغداد – قصي حسن

يبحث المنتخب العراقي لكرة الصالات عن تذكرة المربع الذهبي في نهائيات كأس اسيا التي تقام في الصين تايبيه، حينما يواجه المنتخب اللبناني اليوم الخميس في الدور ربع النهائي، وتعد المباراة بالغة الاهمية لكتيبة المدير الفني هيثم بعيوي، لاسيما ان العراق سبق وتقابل مع لبنان في مباراة ودية استعدادا للنهائيات انتهت لصالح الاشقاء بنتيجة 3-2، وقال بعيوي، ان الفريق اللبناني تطور كثيرا، وتمكن من تصدر المجموعة الرابعة، مما يعني ان مبارتنا لن تكون سهلة، وسنبذل قصار جهدنا من اجل الامساك بنقاط المباراة ومواصلة رحلة الابحار في الاستحقاق الاسيوي.

وتقام اليوم الخميس منافسات الدور ربع النهائي، حيث يقابل منتخبنا العراقي ثاني المجموعة الثالثة المنتخب اللبناني اول المجموعة الرابعة، في حين تلتقي ايران اول المجموعة الثالثة مع تايلند ثاني المجموعة الرابعة، وتلعب فيتنام اول المجموعة الاولى مع أوزبكستان ثانية المجموعة الثانية، وتواجه البحرين ثاني المجموعة الاولى مع اليابان أول المجموعة الثانية.

وصول منتخب الصالات الى الدور ربع النهائي يعيد ذكريات نهائيات النسخة الماضية 2016 في اوزبكستان بعد ان اوقعتنا القرعة في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ايران والصين والاردن، وحقق فريقنا الفوز على الصين والاردن والخسارة امام ايران ليحرز المركز الثاني ويحل ضيفا على البلد المنظم اوزبكستان اول المجموعة الاولى في الدور ربع النهائي، وانتهت المباراة بثلاثية بيضاء ودعنا على اثرها النهائيات.

ويتكرر المشهد في نسخة 2018، اذ بلغ منتخبنا الدور الثاني بعد حلولنا على مركز الوصافة في المجموعة الثالثة خلف ايران متقدمين على الصين وماينمار، وكانت البداية اكثر من رائعة عندما قلب المنتخب تاخره امام الصين بهدفين الى انتصار باربعة اهداف جاءت عن طريق حسن علي (هدفين) وحسن علي دخيل ورافد حميد، وفي المباراة الثانية تفوق العراق على ماينمار بثلاثة اهداف مقابل هدفين وسجل للعراق، وليد خالد (هدفين)، وحسن جبار، وظهر المنافس بصورة مغايرة عن ادائه امام ايران حيث تلقت شباكه 14 كرة دون رد وحاول التعويض ووصل الى التعادل 2-2 قبل ان يتدخل وليد خالد ويحسم النتيجة.

وفي المباراة الاخيرة في دوري المجموعات امام ايران بطل اسيا ويحمل 11 لقبا فضلا عن ثالث العالم، ظهر الفوارق واضحة من خلال بناء الهجمات والاحتفاظ بالكرة واللعب السريع، وتحمل حارسي المرمى يحيى عبد النور وزاهر مهدي وزر الطلعات المكثفة للمنتخب الايراني الذي انهى اللقاء لصالحه بنتيجة 5-3، واحرز اهداف العراق كل من اللاعبين وليد خالد وفراس محمد (هدفين).

واوضح مدرب الصالات هيثم بعيوي أن منتخب إيران من الصعب التغلب عليه، لكن كرة الصالات تعطي لمن يعطيها، وقدمنا مستوى يليق بالفريق العراقي وعكسنا صورة مشرقة عن كرة الصالات العراقية، مبينا اننا ركزنا على دفاع المنطقة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء ونعمل على تصحيحها قبل لقاء لبنان المصيري الذي سيمثل نقلة مهمة في طموحاتنا عند الوصول الى الدور نصف النهائي في انجاز غير مسبوق لكرة الصالات على صعيد المنتخب الاول.

وزج بعيوي في مباراة ايران العناصر الشابة التي لم تشترك في المباراتين السابقتين، بعد ان اطمئن لبلوغ الدور ربع النهائي اذ قدم هؤلاء مستوى فني وبدني عالي، تمكنوا من مجارات اللاعبين الإيراني، ولو تحققت الفرص الضائعة عبر الهجمات المرتدة لكانت النتيجة النهائية للمباراة مختلفة.

وانفردت إيران في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للعراق و3 للصين ولا شيء لميانمار، حيث تأهلت إيران والعراق التأهل للدور ربع النهائي.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الجمعة الماضية فوز إيران على ميانمار 14-0 والعراق على الصين 4-2، في حين اسفرت الجولة الثانية يوم الأحد الماضي فوز إيران على الصين 11-1 والعراق على ميانمار 3-2. وفي الجولة الثالثة تفوقت ايران على العراق 5-3 والصين على ميانمار 5-3.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات القائمة الرسمية لنهائيات اسيا وتضم 14 لاعبا وهم يحيى عبد النور وزاهر مهدي (لحراسة المرمى) ومصطفى بجاي وفراس محمد وطارق زياد وحسين عبد علي وزيد علي وسالم فيصل وغيث رياض وحسن علي جبار ورافد حميد وحسن علي دخيل وزين العابدين عبد الرزاق ووليد خالد .

ويضم الجهاز الفني الى جانب المدير الفني بعيوي المدرب عبد الرزاق ابو الهيل ووميض شامل ومدرب حراس المرمى حسين شلال.

واقام المنتخب العراقي معسكرا تدريبيا في العاصمة اللبنانية بيروت قبل المشاركة في نهائيات اسيا يا في حيث خاض مباراتين تجريبيتين فاز في الاولى على نظيره الماليزي 5-1 وخسر في الثانية امام لبنان 2-3. وكان المنتخب العراقي تأهل للنهائيات بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات التي أقيمت في تايلاند، ليرافق المنتخب البحريني، صاحب المركز الأول.

وتربع منتخب لبنان على الصدارة بعد فوزه على الأردن 2-1 مس الثلاثاء على صالة جينزوانغ في تايبيه، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا لكرة الصالات 2018 في الصين تايبيه.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز تايلاند على قرغيزستان 8-1 على صالة جامعة تايبيه. وتصدر لبنان ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لتايلاند و4 لقرغيزستان ولا شيء للأردن، حيث تأهل لبنان وتايلاند إلى الدور ربع النهائي. وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الجمعة فوز تايلاند على الأردن 5-1 وتعادل قرغيزستان مع لبنان 2-2، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الأحد فوز لبنان على تايلاند 5-2 وقرغيزستان على الأردن 3-1.

صدارة المجموعة الاولى

تربع منتخب فيتنام على صدارة المجموعة الاولى بعد فوزه على الصين تايبيه المضيفة 3-1، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة وشهدت المباراة الثانية فوز البحرين على ماليزيا 3-1.

وتصدرت فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط للبحرين الثانية والتي تقدمت بفارق الأهداف أمام الصين تايبيه الثالثة و3 نقاط لماليزيا، حيث تأهلت فيتنام والبحرين للدور ربع النهائي. وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الخميس الماضي فوز ماليزيا على فيتنام 2-1 وتعادل الصين تايبيه مع البحرين 2-2، في حين شهدت الجولة الثانية يوم السبت الماضي انتصار فيتنام على البحرين 2-1 والصين تايبيه على ماليزيا 5-4.وحسم منتخب اليابان الصدارة بعد فوزه على أوزبكستان 4-2 على صالة جامعة تايبيه في تايبيه، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا لكرة الصالات 2018 في الصين تايبيه. وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز طاجيكستان على كوريا الجنوبية 7-0 على صالة جينزوانغ.وتصدرت اليابان ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لأوزبكستان و3 لطاجيكستان ولا شيء لكوريا الجنوبية، حيث تأهلت اليابان وأوزبكستان إلى الدور ربع النهائي.وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الخميس الماضي فوز أوزبكستان على كوريا الجنوبية 13-2 واليابان على طاجيكستان 4-2، في حين اسفرت الجولة الثانية يوم السبت الماضي فوز أوزبكستان على طاجيكستان 5-2 واليابان على كوريا الجنوبية 5-2.

تاريخ البطولة

انطلقت نهائيات اسيا لكرة الصالات في العام 1999 من ايران التي احرزت اللقب الاول واستمرت بالنجاح لتحصد 11 لقبا اخرها في النسخة الماضية، فيما تمكنت اليابان من الفوز في ثلاث مناسبات، وننتظر البطولة الـ15 حتى نتعرف على سعيد الحظ الذي يتمكن من كسر هيمنة ايران واليابان.

العراق شارك في 11 بطولة اسيوية وخرج من الدور الاول في اعوام 2001 و2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2014 ، ووصل الى الدور ربع نهائي في 2002 وخرج على يد تايلند بنتيجة 5-2 وفي نهائيات 2016 لم يحالفه الحظ امام اوزبكستان ، وستكون نسخة 2018 فرصة ذهبية لكسر النحس وتاكيد احقيقة العراق الوقوف بين الاربعة الكبار في اسيا.