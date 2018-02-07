في المرمى

لمسات زكي – محسن التميمي

ليس من السهل ان يعمل اي مدرب مع فريق مثل الديوانية لاتتوفر لديه ابسط مقومات النجاح والعمل بدليل ان مدربين غادروا مهمتهم حتى قبل ان يخوض فريق الديوانية اية مباراة في الدوري المحلي ولكن مدرباً مثل نبيل زكي مجتهداً وصبوراً وشاطراً صمد برغم كل شيء وهو تحدى ذاته قبل ان يتحدى اي شيء اخر وهو الان يعمل بصمت وشجاعة معا وان المباراة الاخيرة لفريق الديوانية مع القوة الجوية اثبتت ان هناك لمسات فنية ومعنوية باهرة وضعها زكي بفريقه وكان الشوط الثاني ديوانيا بكل شيء الا ان فارق الامكانيات الفنية والمالية مالت لفريق القوة الجوية.

شاهدنا الفريق الاحمر وهو يتعثر في المباريات الماضية ولكنه يؤدي بشكل جيد خاصة ان النهايات تحتاج الى مهاجمين قادرين على وضع الكرة في شباك الفرق المنافسة وهذا الامر يتطلب صبرا وعملا طويلا ونستطيع القول ان جماهير فريق الديوانية خير عون له وهي تشجع بشكل مثالي وممكن ان يعود فريقهم لو ان ادارة النادي سمحت للمدرب بتعزيز صفوفه لان الدوري طويل وهو يحتاج الى معونات ودعم واسناد حتى يقف على قدميه وهو قادر ان يشق طريقه المقبل بقوة وثبات.عندما يجد المدرب نبيل زكي ان لاعبيه يشعرون بالمسؤولية مثلما ظهرت عليه علامات الحزن عندما ذرف دموعاً غالية ويشدون من عزمهم فهم سيساعدون فريقهم كثيرا خاصة ان لديهم ادارة حريصة وهي لم تبخل عليهم وفق الامكانيات المتوفرة لديها.اثبتت مباريات الدوري المحلي ان همة اللاعب واخلاصه لفريقه يمكن ان تحدث تغييرات مهمة في مستوى الاداء والنتائج وان الفوارق الفنية لم تعد مثلما كانت في الماضي لذلك يكون مهما تحترم قميص فريقك وتلعب له بروحية عالية لتؤكد احقية اللعب.ان روح المنافسة متى ماحضرت فان مستوى الكرة العراقية يتطور وينعكس على اداء المنتخبات الوطنية، وان مانشـــــــاهده خلال مباريات الدوري يدعونا الى التفــــاؤل رغم ان هناك اموراً كــــــثيرة شخصناها تحتاج الى معالجات.