العبادي:نحتاج إلى غطاء جوي هائل وخطر داعش لايزال داخل سوريا

معلومات حول سحب حزب العمال أسلحته الثقيلة من سنجار إلى عفرين
بغداد- كريم عبد زاير
اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إن هناك مشروعا لخفض عديد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق «تدريجيا»، مؤكدا في الوقت نفسه «الحاجة إلى غطاء جوي هائل». فيما ابلغ مصدر عراقي مهم طلب عدم ذكر اسمه للزمان ان قوات حزب العمال الكردستاني بدأت بسحب اسلحتها الثقيلة من جبل سنجار ومحيطه باتجاه منطقة عفرين في سوريا ، ولفت المصدر ان امكانات تسلل داعش الى العراق عبر الحدود السورية من تلك الاماكن باتت عالية جداً .
وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد «لقد كانت هناك ارادة عراقية عندما طلبت من التحالف الدولي مساعدة العراق، وطلبت رسميا من الجانب الأميركي الوقوف مع العراق، وقد توسع هذا التحالف ليكون تحالفا دوليا واسعا».
وإذ أكد رئيس الوزراء أن عديد قوات التحالف «دون العشرة الاف»، أشار إلى أنه كانت هناك نقاشات «قبل سنة لخطة تخفيض عدد القوات تدريجيا».
وأعلن التحالف الدولي الاثنين خفض عديد قواته في 2018 في العراق، بعدما خسر تنظيم داعش كافة الاراضي تقريبا التي كان سيطر عليها في هذا البلد.
وقال التحالف في بيان ان «وجودا مستمرا للتحالف في العراق سيؤمن لكن بشروط تتماشى مع الحاجات وبالتنسيق مع الحكومة العراقية» من دون اعطاء ارقام لخفض عديد القوات.
واضاف البيان انه بعد نجاح تحرير الموصل من المتطرفين، سيغير التحالف توجهه في العراق لينتقل من دعم العمليات القتالية الى المحافظة على المكاسب العسكرية التي تحققت ضد المسلحين المتطرفين.
وكان وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس قال قبل اسابيع ان مهمة التحالف «ستتطور وتمر من مقاربة استعادة الاراضي الى مقاربة بسط الاستقرار».
لكن العبادي أوضح الثلاثاء أنه «لا يزال هناك خطر داخل الاراضي السورية، نحن مسيطرون على الحدود، ولكن يمكن ان تكون هذه خطورة حقيقية». وأضاف «نحتاج إلى غطاء جوي هائل لمراقبة الصحراء ولمراقبة أي تحرك ارهابي. نحتاج الى الجهد الدولي ولا نريد أن نقوم بعمل غير منجز نهائيا ونريده أن ينجز بشكل كامل». وضم التحالف عندما شكلته الولايات المتحدة في 2014 في عضويته 50 دولة. وبات اليوم يضم 74 دولة اضافة الى منظمات دولية على غرار الانتربول والحلف الاطلسي. وكانت واشنطن اعلنت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2017 سحب 400 من عناصر مشاة البحرية (مارينز) من سوريا من الالفي جندي الذين تنشرهم في هذا البلد. وتنشر في العراق خمسة الاف عسكري.