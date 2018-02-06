العبادي:نحتاج إلى غطاء جوي هائل وخطر داعش لايزال داخل سوريا

معلومات حول سحب حزب العمال أسلحته الثقيلة من سنجار إلى عفرين

بغداد‭- ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

‭ ‬اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مشروعا‭ ‬لخفض‭ ‬عديد‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬تدريجيا‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬غطاء‭ ‬جوي‭ ‬هائل‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬ابلغ‭ ‬مصدر‭ ‬عراقي‭ ‬مهم‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬بدأت‭ ‬بسحب‭ ‬اسلحتها‭ ‬الثقيلة‭ ‬من‭ ‬جبل‭ ‬سنجار‭ ‬ومحيطه‭ ‬باتجاه‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬ولفت‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬امكانات‭ ‬تسلل‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الاماكن‭ ‬باتت‭ ‬عالية‭ ‬جداً‭ . ‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ارادة‭ ‬عراقية‭ ‬عندما‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬مساعدة‭ ‬العراق،‭ ‬وطلبت‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأميركي‭ ‬الوقوف‭ ‬مع‭ ‬العراق،‭ ‬وقد‭ ‬توسع‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬ليكون‭ ‬تحالفا‭ ‬دوليا‭ ‬واسعا‮»‬‭.‬

وإذ‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬عديد‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬دون‭ ‬العشرة‭ ‬الاف‮»‬،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬نقاشات‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬لخطة‭ ‬تخفيض‭ ‬عدد‭ ‬القوات‭ ‬تدريجيا‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الاثنين‭ ‬خفض‭ ‬عديد‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬كافة‭ ‬الاراضي‭ ‬تقريبا‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

وقال‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬وجودا‭ ‬مستمرا‭ ‬للتحالف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬سيؤمن‭ ‬لكن‭ ‬بشروط‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الحاجات‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعطاء‭ ‬ارقام‭ ‬لخفض‭ ‬عديد‭ ‬القوات‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬المتطرفين،‭ ‬سيغير‭ ‬التحالف‭ ‬توجهه‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لينتقل‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬العمليات‭ ‬القتالية‭ ‬الى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المكاسب‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬ضد‭ ‬المسلحين‭ ‬المتطرفين‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬قال‭ ‬قبل‭ ‬اسابيع‭ ‬ان‭ ‬مهمة‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬ستتطور‭ ‬وتمر‭ ‬من‭ ‬مقاربة‭ ‬استعادة‭ ‬الاراضي‭ ‬الى‭ ‬مقاربة‭ ‬بسط‭ ‬الاستقرار‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬العبادي‭ ‬أوضح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬داخل‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية،‭ ‬نحن‭ ‬مسيطرون‭ ‬على‭ ‬الحدود،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬خطورة‭ ‬حقيقية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬غطاء‭ ‬جوي‭ ‬هائل‭ ‬لمراقبة‭ ‬الصحراء‭ ‬ولمراقبة‭ ‬أي‭ ‬تحرك‭ ‬ارهابي‭. ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬الجهد‭ ‬الدولي‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بعمل‭ ‬غير‭ ‬منجز‭ ‬نهائيا‭ ‬ونريده‭ ‬أن‭ ‬ينجز‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭. ‬وضم‭ ‬التحالف‭ ‬عندما‭ ‬شكلته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬عضويته‭ ‬50‭ ‬دولة‭. ‬وبات‭ ‬اليوم‭ ‬يضم‭ ‬74‭ ‬دولة‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الانتربول‭ ‬والحلف‭ ‬الاطلسي‭. ‬وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬سحب‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬مشاة‭ ‬البحرية‭ (‬مارينز‭) ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬الالفي‭ ‬جندي‭ ‬الذين‭ ‬تنشرهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭. ‬وتنشر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬خمسة‭ ‬الاف‭ ‬عسكري‭.‬