كردستان العراق:نحتجز أربعة آلاف داعشي بينهم أجانب

أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬‭ ‬أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬الكردية‭ ‬تحتجز‭ ‬قرابة‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب‭ ‬سلمت‭ ‬اثنين‭ ‬لبلديهما‭.‬

وقال‭ ‬منسق‭ ‬التوصيات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬ديندار‭ ‬زيباري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬ولغاية‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬اعتقلت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬والبشمركة‭ ‬نحو‭ ‬2500‭ ‬شخص‭ ‬منتمين‭ ‬لداعش‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬زيباري‭ ‬‮«‬مع‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬تحرير‭ ‬الحويجة،‭ ‬سلم‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬أنفسهم‭ ‬لقوات‭ ‬البشمركة،‭ ‬وجميعهم‭ ‬اعترفوا‭ ‬أنهم‭ ‬ينتمون‭ ‬لداعش،‭ ‬وقد‭ ‬سلموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬للبشمركة‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬350‭ ‬شخصا‭ ‬اعتقلوا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كركوك‭ (…) ‬وتم‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬سجون‭ ‬الأسايش‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأكد‭ ‬زيباري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬محتجزون‭ ‬بعلم‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬عائلاتهم‭ ‬بمكان‭ ‬احتجازهم‭ ‬لوجودهم‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬النزوح‭ ‬خارج‭ ‬الإقليم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجهاديين‭ ‬الأجانب،‭ ‬لفت‭ ‬المسؤول‭ ‬الكردي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بعضا‭ ‬منهم‭ ‬تم‭ ‬تسليمه‭ ‬إلى‭ ‬دولته‭. ‬بينهم‭ ‬صحافي‭ ‬سلم‭ ‬إلى‭ ‬القنصلية‭ ‬اليابانية‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬وآخر‭ ‬إلى‭ ‬القنصلية‭ ‬الأميركية‮»‬‭.‬

وطالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬بتسليم‭ ‬هؤلاء‭ ‬المعتقلين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬زيباري‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬وفق‭ ‬تنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬وبإشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬