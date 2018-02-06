عشرات القتلى المدنيين في غارات سورية كثيفة على الغوطة

عفرين تستقطب مئات الأكراد الغاضبين على الهجوم التركي

سقبا‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

‭ ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

كثفت‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬غاراتها‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬متسببة‭ ‬بمقتل‭ ‬واصابة‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواجه‭ ‬دمشق‭ ‬اتهامات‭ ‬دولية‭ ‬متزايدة‭ ‬إزاء‭ ‬استخدامها‭ ‬السلاح‭ ‬الكيميائي‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬عدة‭. ‬وعلى‭ ‬جبهة‭ ‬اخرى،‭ ‬شارك‭ ‬مئات‭ ‬الأكراد‭ ‬السوريين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬حاشدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬وصولهم‭ ‬إليها‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬ضد‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭. ‬وغداة‭ ‬اتهام‭ ‬واشنطن‭ ‬لموسكو‭ ‬بتأخير‭ ‬اصدار‭ ‬ادانة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬لهجمات‭ ‬كيميائية‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أنها‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬دوما‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬وسراقب‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭). ‬وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬العنيفة‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة،‭ ‬اذ‭ ‬بلغت‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬63‭ ‬قتيلاً‭ ‬بينهم‭ ‬14‭ ‬طفلاً‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬وعزا‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬استمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحصيلة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬انتشال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬شهر‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬المرصد‭ ‬أفاد‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬16‭ ‬مدنياً‭. ‬وأصيب‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬مدني،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬وتتعرض‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬لقصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬شبه‭ ‬يومي،‭ ‬تسبب‭ ‬الاثنين‭ ‬بمقتل‭ ‬31‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سقبا،‭ ‬شاهد‭ ‬مصور‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬متطوعين‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ (‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭) ‬يحملون‭ ‬طفلة‭ ‬تغطي‭ ‬الدماء‭ ‬خديها‭ ‬بعد‭ ‬سحبها‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬عملت‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬جرحى‭ ‬بينهم‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬ركام‭ ‬مبنى‭ ‬مدمر‭. ‬وتظهر‭ ‬صور‭ ‬التقطها‭ ‬شارعاً‭ ‬يحجب‭ ‬الغبار‭ ‬المنبعث‭ ‬عن‭ ‬الدمار‭ ‬الرؤية‭ ‬فيه‭ ‬بوضوح،‭ ‬يسير‭ ‬فيه‭ ‬شاب‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬وهو‭ ‬يرفع‭ ‬يده‭ ‬بينما‭ ‬يرافقه‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭. ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفربطنا‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬طفل،‭ ‬شاهد‭ ‬جثث‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة‭ ‬نقلت‭ ‬الى‭ ‬مشرحة‭ ‬في‭ ‬البلدة،‭ ‬ونقل‭ ‬مشاهدته‭ ‬سيدة‭ ‬تولول‭ ‬بعد‭ ‬تعرفها‭ ‬الى‭ ‬جثة‭ ‬زوجها‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬كثفت‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬بدورها‭ ‬قصفها‭ ‬لأحياء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بالقذائف‭ ‬في‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الأخيرين‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬وإصابة‭ ‬ثمانية‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬بالقذائف‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬باب‭ ‬توما‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬دمشق‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ونقلت‭ ‬سانا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬شرطة‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬طفلين‭ ‬وإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬مدنيين‭ ‬جراء‭ ‬سقوط‭ ‬قذيفة‭ ‬هاون‭ ‬أطلقتها‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬على‭ ‬جرمانا‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭. ‬ويأتي‭ ‬تصعيد‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬دعوة‭ ‬ممثلي‭ ‬منظمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬للسماح‭ ‬بإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬والخدمات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وإجلاء‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والجرحى‮»‬‭.‬

وحذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬من‭ ‬العواقب‭ ‬الوخيمة‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬تقضي‭ ‬بايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬تبقى‭ ‬‮«‬معطلة‭ ‬بسبب‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الوصول،‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬التوافق‭ ‬حول‭ ‬المناطق‭ ‬أو‭ ‬المساعدات‭ ‬أو‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‮»‬‭.‬

وتحاصر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بشكل‭ ‬محكم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬نقص‭ ‬فادح‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والادوية‭. ‬ودخلت‭ ‬اخر‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬اواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وكثفت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬قصفها‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬وعلى‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭.‬

‭- ‬استخدام‭ ‬غازات‭ ‬سامة‭-‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬رغم‭ ‬كون‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬وادلب‭ ‬منطقتين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليها‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وطهران‭ ‬حليفتي‭ ‬دمشق،‭ ‬وأنقرة‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة‭.‬

وبعد‭ ‬عوارض‭ ‬اختناق‭ ‬وضيق‭ ‬تنفس‭ ‬اثر‭ ‬قصف‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬مدينتي‭ ‬دوما‭ ‬وسراقب‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬رجحت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬تنشق‭ ‬غازات‭ ‬سامة،‭ ‬أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬تعمل‭ ‬بتفويض‭ ‬من‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬اسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬في‭ ‬المدينتين‭ ‬المذكورتين‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬باولو‭ ‬بينهيرو‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬مقلقة،‭ ‬وتثير‭ ‬السخرية‭ ‬مما‭ ‬يسمى‭ ‬بمناطق‭ ‬خفض‭ ‬توتر‭ ‬هدفها‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‮»‬‭.‬

وطالبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬بـ»ممارسة‭ ‬ضغوط‮»‬‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬و»داعميه‮»‬‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭.‬

واتهمت‭ ‬واشنطن‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬مراراً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬باستخدام‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬او‭ ‬السارين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وطرحت‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬مشروع‭ ‬بيان‭ ‬يدين‭ ‬استخدام‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬طالبت‭ ‬ببعض‭ ‬الوقت‭ ‬قبل‭ ‬التصويت‭ ‬عليه،‭ ‬لإبداء‭ ‬الرأي‭.‬

ودانت‭ ‬روسيا‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ»حملة‭ ‬دعائية‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اتهام‭ ‬النظام‭ ‬السوري‮»‬‭ ‬بهجمات‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬مرتكبوها‮»‬‭.‬

واقترحت‭ ‬روسيا‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬بشكل‭ ‬يشطب‭ ‬منه‭ ‬اسم‭ ‬الغوطة،‭ ‬ويطالب‭ ‬بـ»التحقق‮»‬‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحافية‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬بمصداقية‭ ‬ومهنية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رفضت‭ ‬التعديلات‭ ‬الروسية،‭ ‬ما‭ ‬قضى‭ ‬على‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬إدانة‭.‬

واعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‮»‬‭ ‬تأكيد‭ ‬حصول‭ ‬هجمات‭ ‬كيميائية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬نزاعاً‭ ‬دامياً‭ ‬تسبب‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬340‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وبدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬ونزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬وخارجها‭.‬