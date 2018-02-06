مصدر أمني مصري لـ (الزمان): نشدد الحراسة على شفيق وعنان خشية عملية اغتيال تحرجنا

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬بالقاهرة‭ ‬انّ‭ ‬اجهزة‭ ‬الامن‭ ‬شددت‭ ‬من‭ ‬حراستها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬واحمد‭ ‬شفيق‭ ‬مرشحي‭ ‬الرئاسه‭ ‬المستبعدين‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬معلومات‭ ‬للاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬اخواني‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬اقليمية‭ ‬بالمنطقه‭ ‬لاغتيالهما‭ ‬والصاق‭ ‬التهمة‭ ‬بالحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬لاحراجها‭ ‬امام‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ .‬

‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬كل‭ ‬منافسيه‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬به‭ ‬باستبعاد‭ ‬اي‭ ‬مرشح‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬بل‭ ‬انه‭ ‬ابدى‭ ‬غضبه‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المستشار‭ ‬هشام‭ ‬جنينه‭ ‬،وطلب‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬شفاف‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المحاولة‭ .‬

ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬المستشار‭ ‬حسن‭ ‬عمر‭ ‬الخبير‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬السياسية‭ ‬ان‭ ‬تلجأ‭ ‬دول‭ ‬اقليمية‭ ‬الى‭ ‬تنفيذ‭ ‬اغتيالات‭ ‬سياسية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬،‭ ‬ودعا‭ ‬عمر‭ ‬الى‭ ‬يقظة‭ ‬المواطنين‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬لاحباط‭ ‬تلك‭ ‬المؤامرة‭ . ‬وفى‭ ‬ذات‭ ‬الاتجاه‭ ‬اكد‭ ‬احمد‭ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬رئيس‭ ‬جزب‭ ‬شباب‭ ‬مصر‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬حرجة‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن‭ ‬وان‭ ‬اعداء‭ ‬الوطن‭ ‬سوف‭ ‬يحاولون‭ ‬اللعب‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬اوراق‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬احراج‭ ‬مصر‭ ‬وهز‭ ‬صورتها‭ ‬عالميا‭ .‬

وتوقع‭ ‬عبد‭ ‬الهادى‭ ‬ان‭ ‬يزيد‭ ‬التنسيق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬وقبل‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬بين‭ ‬جهات‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مخططات‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬حازم‭ ‬حسنى‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬حازم‭ ‬حسني‭ ‬ان‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬فى‭ ‬كلمته‭ ‬الى‭ ‬مسئولية‭ ‬الجيش‭ ‬عن‭ ‬اخفاقات‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وان‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬الترشح‭ ‬اساء‭ ‬لكل‭ ‬الحالمين‭ ‬بمستقبل‭ ‬افضل‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬ترشحه‭ ‬رسميا‭ ‬وانما‭ ‬اعلن‭ ‬عزمه‭ ‬عن‭ ‬الترشح‭ ‬مشروطا‭ ‬بموافقة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وان‭ ‬انتقاد‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬ليس‭ ‬انتقاداً‭ ‬للجيش‭ ‬،وان‭ ‬السيسى‭ ‬ارتكب‭ ‬مخالفات‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭ ‬ظهرت‭ ‬خلال‭ ‬التسريبات‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ .‬