مصدر أمني مصري لـ (الزمان): نشدد الحراسة على شفيق وعنان خشية عملية اغتيال تحرجنا

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان بالقاهرة انّ اجهزة الامن شددت من حراستها على كل من سامي عنان واحمد شفيق مرشحي الرئاسه المستبعدين بعد وصول معلومات للاجهزة الامنية عن مخطط اخواني بالتنسيق مع دول اقليمية بالمنطقه لاغتيالهما والصاق التهمة بالحكومة المصرية لاحراجها امام دول العالم .
واكد المصدر ان الرئيس السيسي حريص على سلامة كل منافسيه وانه لا دخل به باستبعاد اي مرشح من العملية الانتخابية بل انه ابدى غضبه من محاولة الاعتداء على المستشار هشام جنينه ،وطلب فتح تحقيق شفاف فى تلك المحاولة .
ولم يستبعد المستشار حسن عمر الخبير فى الشئون السياسية ان تلجأ دول اقليمية الى تنفيذ اغتيالات سياسية خلال الفترة القادمة مع قرب الانتخابات الرئاسية ، ودعا عمر الى يقظة المواطنين خلال تلك الفترة لاحباط تلك المؤامرة . وفى ذات الاتجاه اكد احمد عبد الهادي رئيس جزب شباب مصر ان تلك الفترة حرجة فى تاريخ الوطن وان اعداء الوطن سوف يحاولون اللعب بكل ما لديهم من اوراق من اجل احراج مصر وهز صورتها عالميا .
وتوقع عبد الهادى ان يزيد التنسيق خلال الفترة القادمة وقبل انتخابات الرئاسة بين جهات داخلية وخارجية لتنفيذ مخططات ضد مصر.
في السياق ذاته اكد حازم حسنى مدير مكتب حازم حسني ان سامي عنان لم يتعرض فى كلمته الى مسئولية الجيش عن اخفاقات الرئيس السيسي وان منعه من الترشح اساء لكل الحالمين بمستقبل افضل ،واضاف ان الفريق لم يعلن ترشحه رسميا وانما اعلن عزمه عن الترشح مشروطا بموافقة القوات المسلحة وان انتقاد الرئيس السيسى ليس انتقاداً للجيش ،وان السيسى ارتكب مخالفات كبيرة خلال فترة حكمه ظهرت خلال التسريبات بحسب قوله .