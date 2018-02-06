أردوغان يريد نزع اسم تركيا من جمعيات في بلاده لاتؤيد سياسته

انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬ازالة‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬تركيا‮»‬‭ ‬من‭ ‬اسماء‭ ‬بعض‭ ‬الجمعيات‭ ‬التي‭ ‬تنتقد‭ ‬تدخله‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬‮«‬اتحاد‭ ‬أطباء‭ ‬تركيا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوردت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬سحب‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬بسرعة‭ (..) ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬الأطباء‭ ‬بل‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬محامي‭ ‬تركيا‭ .. ‬لانهما‭ ‬لا‭ ‬يتحليان‭ ‬بسلوك‭ ‬يدعم‭ ‬الكفاح‭ ‬الذي‭ ‬نخوضه‭ ‬اليوم‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬وطننا،‭ ‬بل‭ ‬بالعكس‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬صحافيين‭ ‬‮«‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬سيتخذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬الضرورية‮»‬‭.‬

وانتقد‭ ‬اردوغان‭ ‬بشدة‭ ‬اتحاد‭ ‬اطباء‭ ‬تركيا‭ ‬اثر‭ ‬اصداره‭ ‬بيانا‭ ‬وصف‭ ‬فيه‭ ‬الحرب‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬مشكلة‭ ‬صحة‭ ‬عامة‮»‬‭ ‬وختمه‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬لا‭ ‬للحرب‭ ‬،‭ ‬السلام‭ ‬الآن‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬‭.‬

ونشر‭ ‬البيان‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬بداعي‭ ‬طرد‭ ‬مقاتلي‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‮»‬‭ ‬السورية‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭. ‬وتعتبر‭ ‬انقرة‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتحالف‭ ‬معها‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬قتال‭ ‬مسلحي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

وتم‭ ‬اعتقال‭ ‬اعضاء‭ ‬قيادة‭ ‬اتحاد‭ ‬اطباء‭ ‬تركيا‭ ‬ال‭ ‬11‭ ‬ثم‭ ‬افرج‭ ‬عنهم‭ ‬بشكل‭ ‬مشروط‭ ‬ولا‭ ‬يزالون‭ ‬موضع‭ ‬ملاحقة‭.‬

ودعا‭ ‬اردوغان‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬تدخل‭ ‬جيشه‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتظاهر‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التدخل‭ ‬سيدفع‭ ‬‮«‬ثمنا‭ ‬باهظا‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬550‭ ‬شخصا‭ ‬بسبب‭ ‬تعبيرهم‭ ‬عن‭ ‬معارضتهم‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬الشارع‭.‬

ورد‭ ‬رئيس‭ ‬نقابات‭ ‬المحامين‭ ‬الاتراك‭ ‬متين‭ ‬فايزاوغلو‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬اردوغان‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬انها‭ ‬‮«‬صدمته‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬اردوغان‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭ ‬بما‭ ‬يجري‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬كلمة‭ +‬تركيا‭+ ‬من‭ ‬اسم‭ ‬اتحاد‭ ‬محامي‭ ‬تركيا‭ (..) ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بامكانهم‭ ‬ابدا‭ ‬محونا‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬الامة‭ ‬التركية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬اتحاد‭ ‬المحامين‭ ‬يقف‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬التركي‭ ‬والجنود‭ ‬الاتراك‭.‬