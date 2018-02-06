امنحوا الفيزا لكل مَن هبّ ودبّ

فاتح عبدالسلام

‭ ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬تتشدد‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬تأشيرة‭ ‬الدخول‭ ‬اليها‭ ‬،‭ ‬تحت‭ ‬دواع‭ ‬كثيرة‭ ‬بعضها‭ ‬أمني‭ ‬وآخر‭ ‬يتصل‭ ‬بالخوف‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المهاجرين‭ ‬أو‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬الانساني‭ ‬أو‭ ‬السياسي‭ ‬فيها‭ . ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬سبب‭ ‬معلن‭ ‬غير‭ ‬هذين‭ ‬السببن‭ . ‬باستثناء‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬شروطاً‭ ‬سرية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬العرب،‭ ‬وهي‭ ‬خلافات‭ ‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬الى‭ ‬اسباب‭ ‬مقنعة‭ ‬أبداً‭ ‬،‭ ‬وتراوح‭ ‬عند‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الحكّام‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬سبب‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬معيارية‭ ‬منح‭ ‬الفيزا‭ ‬في‭ ‬اية‭ ‬دولة‭ ‬تحترم‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ .‬

الواقع‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬مبالغة‭ ‬لا‭ ‬مبرر‭ ‬لها‭ ‬لدى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬عاملي‭ ‬الأمن‭ ‬والهجرة‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬أيّ‭ ‬شخص‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬في‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬داخلاً‭ ‬الى‭ ‬البلاد‭ ‬يكون‭ ‬مكشوف‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تدل‭ ‬عليه‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬أيّ‭ ‬مشبوهين‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬تتبعهم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خاص‭ ‬أمنياً‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬انهم‭ ‬قد‭ ‬يسهّلون‭ ‬مهمات‭ ‬الأجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬تتبع‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬من‭ ‬المتشددين‭ ‬الذين‭ ‬يخشى‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬أو‭ ‬سواها‭ .‬

أمّا‭ ‬مسألة‭ ‬الهجرة‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬وموازنات‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ضبط‭ ‬المعايير‭ ‬ليكون‭ ‬المهاجرعنصر‭ ‬عمل‭ ‬وانتاج‭ ‬وفاعلية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وليس‭ ‬عبئاً‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬إنّ‭ ‬المهاجرين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬اغلبيتهم‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬ركوب‭ ‬اهوال‭ ‬البحار‭ ‬وتكبد‭ ‬مشاق‭ ‬المخاطرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬لديهم‭ ‬روح‭ ‬لايملكها‭ ‬أي‭ ‬مواطن‭ ‬أوروبي‭ ‬او‭ ‬امريكي‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬العوالم‭ ‬الجديدة‭ ‬وولوجها‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬من‭ ‬صالح‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬المهاجرين‭ ‬بشروط‭ ‬ميسرة‭ ‬،‭ ‬وجعلهم‭ ‬يتركون‭ ‬المخاطرة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحار‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يظهرون‭ ‬لهم‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬انقاذهم‭ ‬أو‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ . ‬

النمو‭ ‬السكاني‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بطيء‭ ‬جداً‭ ‬ونسبة‭ ‬الزواج‭ ‬ضعيفة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬صالح‭ ‬أوروبا‭ ‬أن‭ ‬تستقبل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطاقات‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬تنميتها‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬معين‭ ‬في‭ ‬بلدانها‭ ‬الاصلية‭ ‬ليفيدوا‭ ‬منها‭ ‬جاهزة‭ ‬بعد‭ ‬حصول‭ ‬الاندماج‭ ‬بحسب‭ ‬القوانين‭ ‬السارية‭ ‬لديهم‭ . ‬تركيا‭ ‬تقدم‭ ‬أفضل‭ ‬الشروط‭ ‬لاستقبال‭ ‬الآخرين،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬النوادرالتي‭ ‬تمنح‭ ‬فيزا‭ ‬اقامة‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭ ‬فورية‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تعقيد‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬باتت‭ ‬تمنح‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬الجنسية‭ ‬وجواز‭ ‬السفر‭ ‬لكل‭ ‬المقيمين‭ ‬فيها‭ ‬بدواعي‭ ‬العمل‭ ‬والاستثمار‭ ‬بعد‭ ‬اتقانهم‭ ‬اللغة‭ ‬التركية‭ ‬باستثناء‭ ‬السوريين‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬وضعهم‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ .‬

اقتصاديات‭ ‬الدول‭ ‬لا‭ ‬تنمو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬الانسانية‭ ‬من‭ ‬تلاقح‭ ‬سيول‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬سيقضون‭ ‬على‭ ‬ظاهرة‭ ‬اللجوء‭ ‬التي‭ ‬تؤرق‭ ‬الحكومات‭ ‬الأوربية‭ ‬،‭ ‬وشتّان‭ ‬بين‭ ‬الهجرة‭ ‬واللجوء‭ .‬

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