امنحوا الفيزا لكل مَن هبّ ودبّ

فاتح عبدالسلام
هناك دول تتشدد في منح تأشيرة الدخول اليها ، تحت دواع كثيرة بعضها أمني وآخر يتصل بالخوف من زيادة عدد المهاجرين أو طالبي اللجوء الانساني أو السياسي فيها . ولا يوجد أي سبب معلن غير هذين السببن . باستثناء بعض الدول العربية التي تضع شروطاً سرية مرتبطة بالخلافات السياسية بين العرب، وهي خلافات لا ترقى الى اسباب مقنعة أبداً ، وتراوح عند العلاقة بين الحكّام ، وهذا سبب ليس له وجود في معيارية منح الفيزا في اية دولة تحترم نفسها في العالم .
الواقع يشير الى مبالغة لا مبرر لها لدى دول العالم من عاملي الأمن والهجرة ، ذلك انّ أيّ شخص يحصل على تأشيرة في جواز سفره داخلاً الى البلاد يكون مكشوف المعلومات التي تدل عليه .
وفي حال وجود أيّ مشبوهين فإنه يمكن تتبعهم على نحو خاص أمنياً ، بل انهم قد يسهّلون مهمات الأجهزة المختصة في تتبع الخلايا النائمة من المتشددين الذين يخشى وصولهم الى دول الغرب أو سواها .
أمّا مسألة الهجرة فإنها لا تؤثر على موارد وموازنات الدول الكبرى ، حيث بات من الممكن ضبط المعايير ليكون المهاجرعنصر عمل وانتاج وفاعلية في المجتمع وليس عبئاً عليه ، لاسيما إنّ المهاجرين العرب في اغلبيتهم من الشباب الذي تمكنوا من ركوب اهوال البحار وتكبد مشاق المخاطرة في سبيل الوصول الى بر الأمان ، وهؤلاء لديهم روح لايملكها أي مواطن أوروبي او امريكي في استكشاف العوالم الجديدة وولوجها ، وان من صالح الدول الكبرى التوسع في قبول المهاجرين بشروط ميسرة ، وجعلهم يتركون المخاطرة في عرض البحار ، ومن ثم يظهرون لهم الانسانية في انقاذهم أو عدد منهم .
النمو السكاني في أوروبا بطيء جداً ونسبة الزواج ضعيفة ، ومن صالح أوروبا أن تستقبل المزيد من الطاقات البشرية التي جرى تنميتها الى حد معين في بلدانها الاصلية ليفيدوا منها جاهزة بعد حصول الاندماج بحسب القوانين السارية لديهم . تركيا تقدم أفضل الشروط لاستقبال الآخرين، وهي من الدول النوادرالتي تمنح فيزا اقامة لمدة سنتين فورية للجميع من دون أي تعقيد كما انها باتت تمنح خلال خمس سنوات الجنسية وجواز السفر لكل المقيمين فيها بدواعي العمل والاستثمار بعد اتقانهم اللغة التركية باستثناء السوريين الذين لهم وضعهم الدولي الخاص .
اقتصاديات الدول لا تنمو من دون هذه الحركة الانسانية من تلاقح سيول المهاجرين الذين سيقضون على ظاهرة اللجوء التي تؤرق الحكومات الأوربية ، وشتّان بين الهجرة واللجوء .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية
fatihabdulsalam@hotmail.com