محجبة في برنامج الغناء الفرنسي تذهل لجنة التحكيم

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

خطفت‭ ‬الطالبة‭ ‬السورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬منال،‭ ‬ألباب‭ ‬وأنفاس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬والجمهور‭ ‬على‭ ‬السواء‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غنت‭ ‬للسلام،‭ ‬مناشدة‭ ‬الله‭ ‬وصادحة‭ ‬بصوتها‭ ‬الملائكي‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬يا‭ ‬إلهي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬بحسب‭ ‬العربية‭ ‬نت،‭ ‬وأثناء‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬الصوت‭ ‬وبس‮»‬،‭ ‬اعتلت‭ ‬الطالبة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬الفرنسية،‭ ‬منال،‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬بوجهها‭ ‬الفاتن،‭ ‬وحجابها‭ ‬‮«‬العصري‮»‬،‭ ‬وبدأت‭ ‬بأغنية‭ ‬‮«‬هلليلويا‮»‬‭ ‬الشهيرة‭ ‬للمغني‭ ‬ليونارد‭ ‬كوهين‭. ‬فكانت‭ ‬‮«‬اللفة‮»‬‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تابعت‭ ‬منال‭ ‬أغنيتها‭ ‬بأنشودة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬يا‭ ‬إلهي‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬لم‭ ‬يفهموا‭ ‬طبعاً‭ ‬الكلمات‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬أبهروا‭ ‬بصوتها‭ ‬الساحر،‭ ‬فكانت‭ ‬‮«‬التفافة‮»‬‭ ‬رباعية‭ ‬منهم‭ ‬جميعاً‭.‬

وفيما‭ ‬منال‭ ‬تحاول‭ ‬استيعاب‭ ‬تلك‭ ‬الصدمة‭ ‬الإيجابية،‭ ‬وسط‭ ‬تصفيق‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬تفاعل‭ ‬معها،‭ ‬وضعت‭ ‬أمام‭ ‬خيار‭ ‬اختيار‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬فريقه،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬بعد‭ ‬حيرة‭ ‬وتأثر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اختارت‭ ‬المغني‭ ‬‮«‬ميكا‮»‬‭ ‬اللبناني‭ ‬الأصل‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منال‭ ‬كان‭ ‬أعربت‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬تعريفي‭ ‬بها‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬أنها‭ ‬تعشق‭ ‬الموسيقى،‭ ‬وأنها‭ ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬تدرك‭ ‬أنها‭ ‬ولدت‭ ‬لذلك،‭ ‬لكنها‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬عبر‭ ‬اشتراكها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬فويس‮»‬‭ ‬لعائلتها‭ ‬مدى‭ ‬حبها‭ ‬للأنغام‭.‬