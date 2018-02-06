الأندية البرازيلية ترفض استخدام تقنية الحكم بالفيديو

‭ ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬رفضت‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو،‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬المحلي‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭. ‬ولم‭ ‬يوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬رفض‭ ‬الأندية‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النظام،‭ ‬لكن‭ ‬ذكرت‭ ‬عدة‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أن‭ ‬نتيجة‭ ‬التصويت‭ ‬جاءت‭ ‬12‭-‬7،‭ ‬وأن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬التكاليف‭. ‬وقال‭ ‬موقع‭ ‬غلوبو‭ ‬البرازيلي‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬إن‭ ‬الاستعانة‭ ‬بتقنية‭ ‬إعادة‭ ‬الفيديو‭ ‬سيكلف‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬حوالي‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭ (‬حوالي‭ ‬306‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬سيتحمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬تكاليف‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬البرازيل‭. ‬وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬استخدام‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو،‭ ‬وقررت‭ ‬الأندية‭ ‬عدم‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬2018‮»‬‭.‬