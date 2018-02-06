الأندية البرازيلية ترفض استخدام تقنية الحكم بالفيديو

لندن – الزمان : رفضت أندية دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم استخدام تقنية حكم الفيديو، بعد 5 أشهر من إعلان اتحاد الكرة المحلي عن نيته تطبيق هذا النظام. ولم يوضح الاتحاد البرازيلي السبب وراء رفض الأندية تطبيق هذا النظام، لكن ذكرت عدة تقارير إعلامية أن نتيجة التصويت جاءت 12-7، وأن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع التكاليف. وقال موقع غلوبو البرازيلي الإلكتروني، إن الاستعانة بتقنية إعادة الفيديو سيكلف كل فريق حوالي مليون ريال (حوالي 306 آلاف دولار)، لكن في المقابل سيتحمل الاتحاد البرازيلي تكاليف استخدام هذا النظام في بعض مباريات كأس البرازيل. وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: «تم مناقشة استخدام حكم الفيديو، وقررت الأندية عدم تطبيق هذا النظام في دوري الدرجة الأولى البرازيلي في 2018».