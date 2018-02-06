انقاذ منزل عادل إمام من الحريق

القاهرة‭ -‬الزمان‭: ‬نشب‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬في‭ ‬المنصورية‭ ‬بمركز‭ ‬كرداسة،‭ ‬ونجحت‭ ‬قوات‭ ‬المطافي‭ ‬بالجيزة‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬خسائر‭ ‬تذكر‭. ‬وقد‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬اندلع‭ ‬ببعض‭ ‬المخلفات‭ ‬أسفل‭ ‬جذع‭ ‬شجرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬لسور‭ ‬الفيلا‭ ‬الخارجي،‭ ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬انتقلت‭ ‬4‭ ‬سيارات‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية،‭ ‬وتمكن‭ ‬رجال‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق،‭ ‬ومنع‭ ‬امتداده‭ ‬إلى‭ ‬الداخل‭. ‬وكشفت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬النيران‭ ‬اندلعت‭ ‬من‭ ‬كابل‭ ‬كهرباء‭ ‬بلوحة‭ ‬المفاتيح‭ ‬خارج‭ ‬الفيلا،‭ ‬ولم‭ ‬يتهم‭ ‬الزعيم‭ ‬أحدا‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬الحريق،‭ ‬وقد‭ ‬تحرر‭ ‬محضر‭ ‬بالواقعة،‭ ‬وأخطرت‭ ‬النيابة‭ ‬للتحقيق‭.‬

و‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬مشغول‭ ‬حاليا‭ ‬بتصوير‭ ‬مسلسله‭ ‬الجديد‭ ‬“عوالم‭ ‬خفية”،‭ ‬والذي‭ ‬سيشارك‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرمضاني‭ ‬القادم‭ ‬2018‭.‬