انقاذ منزل عادل إمام من الحريق

القاهرة -الزمان: نشب حريق في منزل الفنان المصري عادل إمام في المنصورية بمركز كرداسة، ونجحت قوات المطافي بالجيزة في السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات أو خسائر تذكر. وقد تبين أن الحريق اندلع ببعض المخلفات أسفل جذع شجرة، قبل أن تنتقل لسور الفيلا الخارجي، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات من الحماية المدنية، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، ومنع امتداده إلى الداخل. وكشفت التحريات أن النيران اندلعت من كابل كهرباء بلوحة المفاتيح خارج الفيلا، ولم يتهم الزعيم أحدا بالتسبب في الحريق، وقد تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
و عادل إمام مشغول حاليا بتصوير مسلسله الجديد “عوالم خفية”، والذي سيشارك به في الموسم الرمضاني القادم 2018.