أشعة الليزر على الانترنت تؤذي العين

برلين‭ -‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬الجمعية‭ ‬الألمانية‭ ‬لطب‭ ‬العيون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأشعة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مؤشر‭ ‬الليزر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إصابات‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬العين‭.‬

وأوضحت‭ ‬الجمعية‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬المتاجر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬تزخر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬الليزر،‭ ‬التي‭ ‬تتخطى‭ ‬قدرة‭ ‬الإشعاع‭ ‬المسموح‭ ‬بها،‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬واحد‭ ‬مللي‭ ‬واط،‭ ‬وغالباً‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬علامة‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬ترويجها‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬

‭ ‬وإذا‭ ‬رغب‭ ‬المرء‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬مؤشر‭ ‬الليزر‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬أبداً‭ ‬توجيهه‭ ‬نحو‭ ‬الوجه‭ ‬أو‭ ‬العين،‭ ‬وحتى‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬العين‭ ‬مغلقة‭ ‬فإن‭ ‬الطاقة‭ ‬الإشعاعية‭ ‬الكبيرة‭ ‬لمؤشر‭ ‬الليزر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬خطيرة‭ ‬بالعين،‭ ‬ونصح‭ ‬أطباء‭ ‬العيون‭ ‬الألمان‭ ‬بعدم‭ ‬استعمال‭ ‬مؤشر‭ ‬الليزر‭ ‬باعتباره‭ ‬لعبة‭ ‬للأطفال،‭ ‬نظراً‭ ‬لوقوع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬بسبب‭ ‬استعمال‭ ‬الأطفال‭ ‬لمؤشرات‭ ‬الليزر‭.‬