أشعة الليزر على الانترنت تؤذي العين

برلين -الزمان
قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إلى أن الأشعة الصادرة عن مؤشر الليزر يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة في العين.
وأوضحت الجمعية الألمانية أن المتاجر الإلكترونية على الإنترنت تزخر بالعديد من مؤشرات الليزر، التي تتخطى قدرة الإشعاع المسموح بها، والتي تبلغ واحد مللي واط، وغالباً لا يتم وضع علامة بذلك على المنتجات التي يتم ترويجها على الإنترنت.
وإذا رغب المرء في استعمال مؤشر الليزر فلا يجوز أبداً توجيهه نحو الوجه أو العين، وحتى إذا كانت العين مغلقة فإن الطاقة الإشعاعية الكبيرة لمؤشر الليزر يمكن أن تتسبب في أضرار خطيرة بالعين، ونصح أطباء العيون الألمان بعدم استعمال مؤشر الليزر باعتباره لعبة للأطفال، نظراً لوقوع الكثير من الحوادث بسبب استعمال الأطفال لمؤشرات الليزر.