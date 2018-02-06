باحث عراقي يكشف عن علاقة بين القبلة غير المشروعة ومرض التهاب الكبد الفايروسي

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الفيروسي‭ ‬النوع‭ ‬هو‭ ‬مرض‭ ‬من‭ ‬الامراض‭ ‬المعدية‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬خلال‭ ‬انتقالها‭ ‬الى‭ ‬الانسان‭ ‬السليم‭ ‬فعند‭ ‬حدوثه‭ ‬يبدا‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭ ‬الخطير‭ ‬بتلف‭ ‬خلايا‭ ‬الكبد‭ ‬اما‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬او‭ ‬جزئي‭ ‬بصورة‭ ‬دائمية‭ ‬او‭ ‬مؤقتة‭ .‬

الباحث‭ ‬العلمي‭ ‬الدكتور‭ ‬مناف‭ ‬الطائي‭ ‬يتحدث‭ ‬ل‭(‬الزمان‭) ‬عن‭ ‬اهم‭ ‬الاسباب‭ ‬التي‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬حدوث‭ ‬او‭ ‬نشوء‭ ‬التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الفيروسي‭ ‬النوع‭ ‬B؟‭ ‬فيقول‭:‬

هناك‭ ‬عدة‭ ‬اسباب‭ ‬اساسية‭ ‬اذكرها‭ ‬منها‭:-‬

‭- ‬ممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭… ‬ولهذا‭ ‬نجد‭ ‬بالقضاء‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬الخاطب‭ ‬والمخطوبة‭ ‬قبل‭ ‬زواجهما‭ ‬اجراء‭ ‬لهما‭ (‬فحص‭ ‬الدم‭ ‬التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الفيروسي‭) ‬بانواعه‭ ‬سلامة‭ ‬لهما‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬ظهور‭ ‬احدهما‭ ‬مصابا‭ ‬او‭ ‬حاملا‭ ‬للمرض‭ ‬بهذه‭ ‬الحالة‭ ‬يتوقف‭ ‬القاضي‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬قرآنهما‭ ‬لحين‭ ‬اتمام‭ ‬الشفاء‭ ‬التام‭ ‬

للمصاب‭.‬

‭- ‬ينتقل‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬بطرق‭ ‬اخرى‭ ‬اذكر‭ ‬لكم‭ ‬منها‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحجامة‭ ‬او‭ ‬استخدام‭ ‬ابر‭ ‬ومعدات‭ ‬ملوثة‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬حدوث‭ ‬انتقال‭ ‬المرض‭ ‬او‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ادوات‭ ‬الحلاقة‭ ‬غير‭ ‬المعقمة‭ ‬اثناء‭ ‬الحلاقة‭ ‬فينتقل‭ ‬الفيروس‭ ‬بجرح‭ ‬بسيط‭ ‬الى‭ ‬الانسان‭ ‬السليم‭.. ‬

‭-‬ينتقل‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬القبله‭ ‬او‭ ‬الملامسة‭ ‬الملوثه‭ .‬

‭- ‬ينتقل‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬وما‭ ‬اكثر‭ ‬المصابين‭ ‬بهذه‭ ‬الحالة‭ ‬استخدام‭ ‬الوشم‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬اخطر‭ ‬انواع‭ ‬انتقال‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬لانه‭ ‬يستعمل‭ ‬نفس‭ ‬الابرة‭ ‬لعدة‭ ‬مرات‭ .‬

‭- ‬ينتقل‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬من‭ ‬المرأة‭ ‬الحامل‭ ‬الى‭ ‬جنينها‭ . ‬

‭- ‬ينتقل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحاجيات‭ ‬الانسان‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاستعمال‭ ‬الداخلي‭ ‬او‭ ‬الخارجي‭ ‬مالم‭ ‬يكن‭ ‬معقما‭ ‬مثل‭ ‬ابسط‭ ‬مثال‭ ‬استعمال‭ ‬فرشاة‭ ‬الاسنان‭ ‬للمصاب‭ … ‬الخ

وعن‭ ‬اعراض‭ ‬المرض‭ ‬يقول‭ ‬ااباحث‭ ‬الطائي‭ : ‬اهم‭ ‬الاعراض‭ :-‬

اغلب‭ ‬الاعراض‭ ‬لهذا‭ ‬الفيروس‭ ‬خفية‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استفحال‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬المريض‭ ‬الاعراض‭ ‬التالية‭ :-‬

‭- ‬ألم‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬العلوي‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬البطن‭ . ‬التعب‭- ‬الاعياء‭- ‬الغثيان‭- ‬الخمول‭ ‬والكسل

‭ ‬فقدان‭ ‬الوزن‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ (‬علامة‭ ‬مميزة‭)- ‬انعدام‭ ‬الشهية‭ ‬يصبح‭ ‬لون‭ ‬البول‭ ‬غامقا‭ ( ‬علامة‭ ‬مميزة‭ ‬،ظهور‭ ‬اليرقان‭ ‬على‭ ‬جسم‭ ‬المصاب‭ ‬ويصبح‭ ‬اصفرا‭ ( ‬علامة‭ ‬مميزة‭)‬بياض‭ ‬العيون‭ ‬يتخلله‭ ‬صفرة‭ ‬واضحة‭( ‬علامة‭ ‬مميزة‭ )‬

الاسهال‭ ‬المتناوب‭ ‬المصحوب‭ ‬باللون‭ ‬الرمادي‭ ( ‬علامة‭ ‬مميزة‭ )‬

وجود‭ ‬الم‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬والمفاصل‭ ‬مصحوبا‭ ‬بارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭.‬

بيد‭ ‬ان‭ ‬الدكتور‭ ‬مناف‭ ‬الطائي‭ ‬يلفت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اهم

الاطعمة‭ ‬المفيدة‭ ‬لمن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الفيروسيهي‭ ‬

‭- ‬الثوم‭:-‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬الثوم‭ ‬يوميا‭ ‬له‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬انزيمات‭ ‬الكبد‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تنظيف‭ ‬الكبد‭ ‬من‭ ‬السموم‭. ‬

توجد‭ ‬في‭ ‬الثوم‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأليسين‭ ‬والسيلينيوم،‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تنظيف‭ ‬الكبد‭ ‬من‭ ‬السموم‭ ‬ولكنه‭ ‬غير‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفيروس‭ .‬

الشمندر‭ :-‬شراب‭ ‬الشمندر‭ ‬او‭ ‬الشوندر‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬ازالة‭ ‬السموم‭ ‬خارج‭ ‬الكبد‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬الهضم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لان‭ ‬مصاب‭ ‬التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الفيروسي‭ ‬دائما‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬الهضم‭ .‬

الجزر‭:-‬والافضل‭ ‬يمكن‭ ‬تناول‭ ‬عصيره‭ ‬صباحا‭ ‬ومساء‭ ‬

‭-‬عصير‭ ‬الليمون‭ ‬الممزوج‭ ‬بعصير‭ ‬الشمندر‭ ‬فعال‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الحافظ‭ ‬على‭ ‬خلايا‭ ‬الكبد‭ ‬من‭ ‬التلف‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬الخلايا‭ ‬التالفة‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ .‬

‭- ‬سلطة‭ ‬الفواكه‭ :-‬

تصنع‭ ‬من‭ ‬التفاح‭ ‬،‭ ‬الاناناس‭ ‬والرمان‭ ‬فان‭ ‬لها‭ ‬تاثيرا‭ ‬جيدا‭ .‬

‭- ‬عرق‭ ‬السوس‭ ‬يشرب‭ ‬غير‭ ‬محلى‭ ‬بالسكر‭ ‬وغير‭ ‬مصابا‭ ‬بارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم

‭- ‬الاجبان‭ ‬غير‭ ‬الدسمة‭ ‬مفيدة‭ ‬

‭- ‬لحم‭ ‬الطيور‭ ‬والدجاج‭ ‬والتي‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬الهضم

‭- ‬الشاي‭ ‬الاخضر‭ ‬والزنجبيل‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬المصاب‭ ‬لديه‭ ‬التهابات‭ ‬بالقناة‭ ‬الصفراوية‭ ‬الاخرى‭ .‬

‭- ‬تناول‭ ‬عسل‭ ‬النحل‭ ‬بشرط‭ ‬ان‭ ‬لايكون‭ ‬المصاب‭ ‬لدية‭ ‬الداء‭ ‬السكري‭ ‬بنوعيه‭.‬

‭- ‬وتناول‭ ‬البقوليات‭ ‬لمرتين‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ .‬ونصح‭ ‬الطائي‭ ‬المصاب‭ ‬بشرب‭ ‬كميات‭ ‬وفيرة‭ ‬من‭ ‬الماء‭ .‬

‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬المصاب‭ ‬ينصح‭ ‬بعدم‭ ‬تناول‭ ‬الاطعمة‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الدهني‭ ‬بالدهن‭ ‬الحر‭ ‬وما‭ ‬شاكل‭ ‬ذلك‭ .. ‬حلويات‭ ( ‬بقلاوة‭ .. ‬زلابية‭ .. ‬كاتشب‭ ..‬الخ‭)‬

‭- ‬وكذلك‭ ‬ممنوع‭ ‬عليه‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬ولا‭ ‬مانع‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬وجبتان‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ ‬ومنزوعة‭ ‬الدهون‭ .‬وعدم‭ ‬تناول‭ ‬الاطعمة‭ ‬الحريفية‭ ‬والمخلله‭ ‬بخل‭ ‬الطبيعي‭ ‬او‭ ‬الصناعي‭ ‬لانها‭ ‬ترهق‭ ‬الكبد‭.‬

‭- ‬وختم‭ ‬الباحث‭ ‬الطائي‭ ‬بالقول‭ ‬انه‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬يتناول‭ ‬المريض‭ ‬نظاما‭ ‬غذائيا‭ ‬متوازنا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬احتواؤه‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬من‭ ‬بروتينات‭ ‬وكربوهيدرات‭ ‬ودهون‭ ‬وفيتامينات‭ ‬بالكميات‭ ‬وبالنوعية‭ ‬المناسبة‭ .‬