باحث عراقي يكشف عن علاقة بين القبلة غير المشروعة ومرض التهاب الكبد الفايروسي

بغداد – الزمان
التهاب الكبد الفيروسي النوع هو مرض من الامراض المعدية سارية المفعول خلال انتقالها الى الانسان السليم فعند حدوثه يبدا هذا الفيروس الخطير بتلف خلايا الكبد اما بشكل كلي او جزئي بصورة دائمية او مؤقتة .
الباحث العلمي الدكتور مناف الطائي يتحدث ل(الزمان) عن اهم الاسباب التي ادت الى حدوث او نشوء التهاب الكبد الفيروسي النوع B؟ فيقول:
هناك عدة اسباب اساسية اذكرها منها:-
- ممارسة الجنس بصورة غير مشروعة… ولهذا نجد بالقضاء العراقي على الخاطب والمخطوبة قبل زواجهما اجراء لهما (فحص الدم التهاب الكبد الفيروسي) بانواعه سلامة لهما وفي حالة ظهور احدهما مصابا او حاملا للمرض بهذه الحالة يتوقف القاضي عن عقد قرآنهما لحين اتمام الشفاء التام
للمصاب.
- ينتقل هذا المرض بطرق اخرى اذكر لكم منها قد يكون عن طريق الحجامة او استخدام ابر ومعدات ملوثة تؤدي الى حدوث انتقال المرض او عن طريق ادوات الحلاقة غير المعقمة اثناء الحلاقة فينتقل الفيروس بجرح بسيط الى الانسان السليم..
-ينتقل هذا المرض عن طريق القبله او الملامسة الملوثه .
- ينتقل هذا المرض وما اكثر المصابين بهذه الحالة استخدام الوشم وهو من اخطر انواع انتقال هذا المرض لانه يستعمل نفس الابرة لعدة مرات .
- ينتقل هذا المرض من المرأة الحامل الى جنينها .
- ينتقل كل ما يتعلق بحاجيات الانسان سواء كانت من حيث الاستعمال الداخلي او الخارجي مالم يكن معقما مثل ابسط مثال استعمال فرشاة الاسنان للمصاب … الخ
وعن اعراض المرض يقول ااباحث الطائي : اهم الاعراض :-
اغلب الاعراض لهذا الفيروس خفية ولكن في حالة استفحال هذا المرض تظهر على المريض الاعراض التالية :-
- ألم في الجزء العلوي الايمن من البطن . التعب- الاعياء- الغثيان- الخمول والكسل
فقدان الوزن بشكل ملحوظ (علامة مميزة)- انعدام الشهية يصبح لون البول غامقا ( علامة مميزة ،ظهور اليرقان على جسم المصاب ويصبح اصفرا ( علامة مميزة)بياض العيون يتخلله صفرة واضحة( علامة مميزة )
الاسهال المتناوب المصحوب باللون الرمادي ( علامة مميزة )
وجود الم في الظهر والمفاصل مصحوبا بارتفاع درجات الحرارة.
بيد ان الدكتور مناف الطائي يلفت الى ان اهم
الاطعمة المفيدة لمن يعاني من التهاب الكبد الفيروسيهي
- الثوم:-حيث تناول الثوم يوميا له القدرة على تنشيط انزيمات الكبد التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم.
توجد في الثوم كميات كبيرة من الأليسين والسيلينيوم، اثنين من المواد الطبيعية التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم ولكنه غير فعال في القضاء على الفيروس .
الشمندر :-شراب الشمندر او الشوندر يعمل على ازالة السموم خارج الكبد ويساعد على الهضم بشكل جيد لان مصاب التهاب الكبد الفيروسي دائما يعاني من سوء الهضم .
الجزر:-والافضل يمكن تناول عصيره صباحا ومساء
-عصير الليمون الممزوج بعصير الشمندر فعال جدا في الحافظ على خلايا الكبد من التلف ويعمل على تجديد الخلايا التالفة بشكل تدريجي .
- سلطة الفواكه :-
تصنع من التفاح ، الاناناس والرمان فان لها تاثيرا جيدا .
- عرق السوس يشرب غير محلى بالسكر وغير مصابا بارتفاع ضغط الدم
- الاجبان غير الدسمة مفيدة
- لحم الطيور والدجاج والتي تكون سهلة الهضم
- الشاي الاخضر والزنجبيل ما لم يكن المصاب لديه التهابات بالقناة الصفراوية الاخرى .
- تناول عسل النحل بشرط ان لايكون المصاب لدية الداء السكري بنوعيه.
- وتناول البقوليات لمرتين في الاسبوع .ونصح الطائي المصاب بشرب كميات وفيرة من الماء .
وقال ان المصاب ينصح بعدم تناول الاطعمة ذات الطابع الدهني بالدهن الحر وما شاكل ذلك .. حلويات ( بقلاوة .. زلابية .. كاتشب ..الخ)
- وكذلك ممنوع عليه اللحوم الحمراء ولا مانع ان تكون وجبتان في الاسبوع ومنزوعة الدهون .وعدم تناول الاطعمة الحريفية والمخلله بخل الطبيعي او الصناعي لانها ترهق الكبد.
- وختم الباحث الطائي بالقول انه يتعين أن يتناول المريض نظاما غذائيا متوازنا من حيث احتواؤه على جميع العناصر الغذائية من بروتينات وكربوهيدرات ودهون وفيتامينات بالكميات وبالنوعية المناسبة .