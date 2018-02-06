كتاب (تمظهرات الحرب النفسية)

تحليل الظاهرة وتفكيك مستوياتها – فوزي الهنداوي

لم يحظَ موضوع الحرب النفسية لاسيما في الجانب التطبيقي منها باهتمامٍ وافٍ من الباحثين العراقيين يتناسب مع حجم تلك الحرب التي تعرض لها البلد طوال العقود المنصرمة. فالعراق كان ومايزال ساحة مفتوحة لصراع نفسي فتاك برغم تغير أطراف الصراع من قوى إقليمية ودولية.

كما أن العديد من الباحثين والكتاب من غير المتخصصين قد وقعوا في إشكاليات منهجية وبنيوية وهم يتصدون لموضوعة الحرب النفسية، ليس أقلها الخلط بين المصطلحات مثل: الدعاية، الدعاية المضادة، الإعلام المعادي، الصراع النفسي … الخ.

من هذه الزاوية ذاتها تنبع أهمية الكتاب الجديد للأكاديمي والباحث الإعلامي الدكتور أحمد عبدالمجيد الموسوم (تمظهرات الحرب النفسية – من الغزو الأمريكي إلى التمدد الداعشي في العراق وسوريا)، فالمؤلف يجمع بين التخصص الأكاديمي الإعلامي والممارسة المهنية الصحفية، هاتان الصفتان مكنتا الباحث من الوقوف على منهجية علمية دقيقة وصائبة استطاعت تفكيك الظاهرة النفسية وتحليلها إلى عناصرها الأولية فضلاً عن توظيف الوقائع السياسية لخدمة المنطق النظري.

يقول المؤلف في مقدمة كتابه: (لقد ترجمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه السياسة، عبر تجارب عدة لكنها تكاملت في المحصلة النهائية بواحدة من التجارب الدموية التي مازالت تنزف في العراق وقبلها في أفغانستان ثم تكللت بتجارب سقوط الأنظمة فيما يعرف بالربيع العربي، حيث تم تسويق أدوات الاتصال الجديدة عبر فضاء مفتوح بات من الصعب تقنيه أو تفادي آثاره السلبية حتى بالنسبة للولايات المتحدة المتحدة ذاتها).

مظاهر الصراع

من هذا المنطلق شرع الكاتب في رصد مظاهر الصراع النفسي الذي قادته الولايات المتحدة خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة مستشهداً وفاحصاً لأربع تجارب واقعية في العراق إضافة إلى تجربة أخرى مرتبطة بها وناجمة عن تداعياتها هي التمدد الداعشي.

نجح المؤلف في النأي بنفسه عن الاغراق بالجوانب النظرية المجردة ليغوص عميقاً في دراسة التجارب التطبيقية على أرض الواقع، فالنظريات وتأصيلها على أهميتها تظل مجرد أفكار وطروحات في بطون الكتب إن لم تمتحن عملياً، وهذا هو الذي حصل ويحصل سواء في العراق أم في المنطقة التي تحولت إلى حقل تجارب لأسلحة الحرب النفسية الأمريكية.في الفصل الأول الذي يطلق عليه المؤلف (التمظهر الأول) تناول دور لجان التفتيش في الحرب النفسية على العراق ليفضح آليات الحرب، وهي التفاتة ذكية من المؤلف لأن الحرب النفسية تسبق الحرب الفعلية وتتواصل بعدها بأشكال مختلفة، فهي خط الهجوم الأول وخط الدفاع الأخير.

الفصل الثاني من الكاتب اختص بدراسة محاولات التسميم السياسي في إطار الدعاية الأمريكية نماذج من العراق. إن التصدي لدراسة التسميم السياسي الذي هو أحد مستويات التعامل النفسي يعد خطوة جريئة في ضوء التعقيدات النظرية المرتبطة بتأصيل هذا المفهوم والإشكاليات المنهجية التي يثيرها. فالتسميم السياسي أسلوب متقدم في الحرب النفسية الهجومية يستخدم للإيقاع بالخصم في أوقات حساسة ومصيرية عبر عمليات تلاعب مدروسة بالمعلومات.

استطاع الكاتب توظيف مفهوم التسميم السياسي وتطبيقه على الحالة العراقية راصداً مسالكه ميدانياً.

تجنيد الافراد

في الفصل الثالث: الأساليب الإقناعية لتنظيم داعش في تجنيد الأفراد سعى المؤلف عبر مقاربة علمية إلى كشف الأساليب الإقناعية التي يستخدمها التنظيم في الكسب والانتشار والعمليات النفسية والاستمالة لتحقيق غاياته وتعزيز وجوده في المناطق التي يحتلها أو تخضع لنفوذه، فضلاً عن توسيع حضوره العسكري تحت عناوين عريضة تختفي وراء مقولات دينية.

يعد هذا الفصل دراسة رائدة في حقل كشف دعاية تنظيم داعش وتحليلها وبيان نقاط القوة فيها من أجل التصدي لها نفسياً وإعلامياً.

أما الفصل الرابع والأخير فقد درس الاستمالات العاطفية في الدعاية الأمريكية الموجهة ضد سوريا من خلال استخدام أسلوب الوعد والوعيد، وقد جاءت هذه الدراسة تلبية لحاجات طلبة الدكتوراه في الدراسات الإعلامية ضمن مقرر الحرب النفسية في محاولة من المؤلف لربط التنظير بوقائع عملية تمكن الباحثين من رؤية المشهد كاملاً.

في هذا الفصل يقارن المؤلف بين أجواء ومقدمات الوضع السوري واتجاهات الدعاية الأمريكية ضد العراق قبيل احتلاله.عموماً نخلص إلى التأكيد أن هذا الكتاب المهم جاء في وقته المناسب ليسد حاجة الباحثين ورجال الإعلام والقراء بصورة عامة إلى معرفة نظرية تطبيقية بالحرب النفسية الأمريكية في صورتها المعاصرة، ويمكن أن نثبت الملاحظات الختامية الآتية بشأن هذا الكتاب: