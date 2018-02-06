الإجتثاث في الدستور سابقة خطرة – خالد محسن الروضان

لم يحصل الشعب العراقي رغم نضاله الطويل على حياة كريمه، لان فائدتها لم تفضي الى التغيير الكامل والشامل كما جرى في اوربا على يد الثورة الفرنسية وادى الى تأسيس حياة مدنية مؤسساتية وقانونية حقيقية تعتمد الدستور كقانون حقيقي بممارسة الحياة اليومية وبرعاية كاملة لحقوق الانسان، رغم ان هناك محاولات وصلت الى حد التغيير بالانقلابات العسكرية والعسكرية الشعبية، لكنها سرعان ما حوصرت وحجمت ثم تم القضاء عليها من خلال حرف مبادئها وكذلك حماقة ودكتاتورية قادتها اضافة الى التأسيس (لعرف انتقامي جاهلي) توارثته الانظمة اللاحقة. وكانت موجة العنف الجديدة التي ترافقة مع الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 مبتدأ بتشريع سلطة الائتلاف المؤقتة لعدد من القوانين ذات العقوبات الثارية الانتقامية بزعم تحقيق التغيير في بنية الدولة وتمكين الحكام الجدد من فرض نفوذهم وسيطرتهم على مقاليد الحكم (السلطه) لصالح مخطط الاحتلال المشبوه. فجاء قانون الاجتثاث سيئ الصيت والذي استخدم لاغراض ايديولوجية وسياسية من قبل الاحزاب المتحكمة بالسلطه بنوع من الثار والانتقام والقسوة، واصبحت مسألة اجتثاث الانسان من الوجود او من ممارسة حرياته الاساسية او بعضها مضمونة بالدستور كسابقه خطيرة ومهينة للانسانيه جمعاء وبتاريخ تلك الاحزاب الحاكمة والتي فقدت (الثقافة الثورية النقية والحوارية الوطنية والانسانيه، والاعتراف بانسانية الانسان).

حالات بشعة

حيث كانت بعض الحالات بشعة ولا انسانية ووحشية في امتهان كرامة الانسان، وقد استغلت الفئة الحاكمة الاجتثاث واعتبرته وسيلة لا غنى عنها لتحقيق اهدافها بالتشبث بالسلطه ووسعة دائرة استخدامه لتشمل كل دراجات القرابة في العائلة، وحرمة التعامل بالبيع والشراء للمتلكات والعقارات وحرمة التعيين في وظائف الدولة المختلفة، وحرمة العسكريين لكونهم شاركوا في الحرب العراقية الايرانية دفاعاً عن وطنهم من حقوق الخدمة وغيرها من الحقوق المدنية ومضت في قانون الاجتثاث ليكون مادة من نصوص الدستور وهي سابقة غير حضارية وتتناقض مع الحقوق والحريات التي اكدت عليها القوانين الدولية لحقوق الانسان فمن المعيب ان يدخل قانون الاجتثاث المتسم بالعنف في مواد الدستور الى جانب فقراته التي تتناقض كلياً مع سياسة العنف لقد جاء في الماده (15 ) من الدستور عام 2005 لكل فرد حق في الحياة والامن والحرية ولايجوز حرمانة من هذه الحقوق او تقييدها الا وفق للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة كما نصت المادة 135) : ) اولاً: تواصل الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين لعملها، وترتبط بمجلس النواب ثانيا: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالاغلبية ان هذا الخلط بين المفاهيم القانونية المجردة وبين التأثيرات السياسية (الخارجية والداخلية) في الدستور المولد للانتهاكات المظالم المستمرة فيها والتي تضع القوانين المشتقة والمسيسة بديلاً طبيعياً للقوانين الاصلية او المكيفة لاجراءاتها وتطبيقاتها التي تجيز الانتهاكات. ان الاحزاب المتحكمة بالسلطة استفادة من نتائج الخلط في المفاهيم القانونية وبين التأثيرات السياسية الداخلية والخارجية وسيرتها بأسلوب انتقامي بتجاوز الدستور وحقوق الانسان وعملوا ضد افراد النظام القديم في (المؤسسات العسكرية والمدنية) وضد منتسبين حزب البعث، مما ادى الى انتهاكات انسانية شملت الناس وافراد النظام والحزب وتجاوزت على حقوقهم وحرياتهم، كل ذلك جرى في ظل غياب القانون وتجميد والغاء الدستور من قبل الاحزاب الملوثة، التي رفعت شعارات دينية ليكون الدين ستاراً مظللاً للاخرين يهابون سيطرة الدين بعد خلطة بالسياسة القذرة لامرار افعال الاحزاب الاجراميه الملوثة بصياغة شرعية اكثر دكتاتورية وتخلف. وبذلك استمرت دوامة العنف المبرمج في ظل استغلال قانون الاجتثاث والغياب القضائي الحازم وغير المسيس او العادل الذي طال حقوق الانسان كافة بغض النظر عن العرق اوالطائفة اوالمبدأ اوالثقافة او الدين.

طاحونة الفتنة

اذن هي طاحونة الفتنة المبنية على قوة التخطيط والتأثير الفاعله التي سحقت الجميع من دون تفريق ولم يستفد منها الا الاعداء والسائرون في ركبهم المستقوون بقوتهم ممن يعرضون ويبيعون ضمائرهم واوطانهم للاجنبي في سوق الرق والخساسة المصلحية والانتهازيه. ان الاصرار على بقاء قانون الاجتثاث سيئ الصيت والعمل به هو من مأساة سيطرة الحزب الواحد الجديد وسيطرة لاتفسح مجالاً لحرية الانسان في الرأي والتعبير وحقه في تداول السلطة من خلال احزاب سياسية ديمقراطية تشعره بأنه شريك وليس مجرد رعية لحزب السيطرة الابدية وهنا يكمن الفرق بين مجتمع الاحرار المشاركية في الحكم والمتحررين من الخوف والفاقة وبين مجتمع تحت السيطرة الابدية، فمجتمع الاحرار والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية بينما يعيش مجتمع الحزب الواحد الحرمان من هذه الصفات الانسانية مجتمع الاحرار هو البيئة الصالحة لارساء قيم الانتماء الوطني والتفاني الانساني مع المجتمع انتاجاً ورخاء بينما فشل القائمون على الحكم لتحقيق تلك البيئه لان سياساتهم كانت قائمه على الاجتثاث والتهميش والاقصاء وعدم الاعتراف بالرأي الاخر.