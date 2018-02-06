مشروع قانون الكسب غير المشروع – حاكم الربيعي

مشروع قانون الكسب غير المشروع جرى الحديث عنه قبل اكثر من ثماني سنوات ولم ير النور ، حاله حال تشريعات اخرى لم ترى النور ولن ترى النور مازالت التركيبة الحكومية قائمة على المحاصصة ، والغريب بل الاغرب ان من قدر لهم الزمن ان يكونوا مسؤولين في ليل دامس يتحدثون عن الفساد؟ والفاسدين ، والامر المحير كما يقول ذلك مواطنون كثر ، هل ان هؤلاء الذين يتحدثون عن الفساد والفاسدين فعلا لا يعرفون من هم الفاسدين ام انهم يعتقدون ان المواطن ساذج لا يعرف من هو الفاسد ، هناك منطق والمنطق يقول ان الفساد يوجد حيث يوجد المال العام والقدرة على اتخاذ القرار وهنا نقصد بقوة القرار ان صاحب القرار لديه صلاحية اتخاذ القرار ، وفقا لذلك الفساد ليس لدى صغار الموظفين ، ربما يتورط البعض من هؤلاء بقضية رشوة قد تصل الى الملايين المعدودة وليس ملايين ومليارات الدولارات وباستمرار . والامر الاخر هل ان صغار الموظفين هم من ضيع مليارات الدولارات عبر اربعة عشر عاما ، يقول احد المسؤولين ان الفساد يرتبط بالمحاصصة والغريب انه هو غارق في المحاصصة والطائفية ، ويتحدث هو وغيره من نفس الشاكلة بنهج طائفي ، والسؤال الذي يطرحه المواطن بل يطرحه مواطنون ، هل يعتقد مثل هذا المسؤول ان الشعب ساذج ، بالتأكيد واهم وان الجمهور الذي يجتمع حوله ممن يسمون مؤيدوه هم شلة من المنتفعين وليس هذا التأييد اتيا من مكاسب حققها لشعب او مدينة ، يقول احد النواب من على شاشة احدى الفضائيات ان النواب نحن جميعا مرتشون او بصيغة اخرى متورطين بالفساد .

يشاكل المسؤولية

وكما قال بالنص افندي . معمم ، معكل كلنا . يقصد هو ومن يشاكله في المسؤولية ، اضف الى ذلك ما يراه الناس من قرائن دالة على شاكلة من اين لك هذا ، لا سيما وان فلانا الفلاني معروفة امكانياته قبل، وبالمقارنة مع بعد وفي وقت قصير، الامر واضح ولا يحتاج الى اثبات ، بل هي قرينه دالة ، كثير جرى الحديث عن الفساد واشكاله ، لكن الاهم من ذلك .هو عند صدور قانون كيف يتم تطبيقه ، وهل هناك امكانية للتطبيق ، أي ان مشروع القانون المتعلق بالكسب غير المشروع والذي انهى مجلس النواب قراءته الاولى ، لو شاءت الامور وصدر هذا القانون لمن سيوجه السؤال من اين لك هذا؟ هل للموظفين الصغار ام للحيتان ، ان سيادة القانون على الجميع هي واحده من اهم مبادئ الحكم الرشيد في ادارة الدولة ، اما المحاسبة فهي المبدئ الثاني من مبادئ الحكم الرشيد .

يقال ان الحكومة ارادت استبدال ادارة مؤسسة من مؤسسات الدولة الهامة في احدى المحافظات لشيوع ظاهرة الفساد في هذه المؤسسة والتي لم تستفد من ايراداتها المحافظة دولارا واحدا وعلى وفق ذلك ارسل مدير جديد لهذه المؤسسة ، الا ان القائمين على ادارة هذه المؤسسة رفضوا تنفيذ الاوامر الصادرة من اعلى الجهات المركزية المسؤولة في بغداد ولمرتين ، ولكن يتم الرفض ولا تنفذ الاوامر الصادرة من اعلى الجهات ’ ما السر في ذلك يقول الناس ان الادارة المسؤولة عن هذه المؤسسة مدعومة من اشخاص مسئولين في مستويات عليا وبالتالي لم تحرك الجهات التي اصدرت الأوامر ساكنا لملافاة هذا الموضوع وهو امر ليس سرا بل على رؤوس الأشهاد ، اليس مثل هذه المؤسسات يفترض ان تكون ايراداتها تستحصل وتدار مركزيا .

كسب غير مشروع

اذن كيف يمكن لقانون الكسب غير المشروع ان ينفذ وان يسأل فلانا او علانا وهو يرى حاله في مستوى من المسؤولية لا يمكن ان يوجه اليه اي كلام من قبيل من اين لك هذا؟ ، والدلائل واضحة فتقرير لجنة التحقيق بشأن احتلال الموصل او سبايكر وغيرها لم يترتب عليها شيء ، نتمنى على الجهات التشريعية متابعة تنفيذ تشريعاتها بدءا من اعلى المستويات وان لا تتأثر بان فلانا من حزبي وان علانا ابن مدينتي او من قوميتي ، ولنا ان نعرف ان رؤساء دول وحكومات ووزراء ونواب تغيروا واستقالوا من مناصبهم بمجرد توجيه الاتهام اليهم ’ تجارب من دول متقدمة ودول نامية ، الصين وغواتيمالا وكوريا الجنوبية وهنا وهناك مما قد لم نسمع بهم ،وأخرها النائب البريطاني الذي تأخر عن الوقت اللازم لحضوره عن سؤال وجه اليه ، اعلن اسفه واعتذر وقدم استقالته وغادر القاعة، اخيرا العبرة ليس في اصدار التشريعات القانونية بل في تنفيذها وفي عمو ميتها أي تطبق على اعلى المستويات ، فهل سنرى حيتانا وراء القضبان على ان تعاد الاموال المسروقة اذ لا يكفي السجن ،هي اموال شعب فيه نسبة الفقر تجاوزت 30 بالمئة والبطالة مشكلة تتفاقم بين اوساط ابناء الذين ليست لديهم مع الحكومة يد ، أي ليسوا متحزبين او مسيسين ، هؤلاء خارج الصف الوطني ومن ثم ليس لا بنائهم نصيب في وظائف الدولة ، من وجهة نظر الماسكين في السلطة .

فهل يحقق القانون الذي يواجه معارضة الفاسدين أهدافه لو شاء له القدر ان يصدر ؟، لا نعتقد ذلك ولنا في المؤسسة التي اشرنا اليها والتي يرفض مديروها تنفيذ امر مركزي بتبديلها بإدارة جديدة ،وستبدي لنا الايام ماكنا نجهله ويأتونا بالأخبار من لم تزود.