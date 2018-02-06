الديمقراطية وسيلة

وليست غاية – حسن عاتي الطائي

يخطئ من يظن ان الديمقراطية عقيدة اوغاية نهائية سياسية كانت ام اجتماعية لانها وان كانت وليدة الفكر العلماني الرأسمالي الغربي لكن ليس هناك من رابط بينهما اذ ان للديمقراطية جذراً يونانياً قديماً.. كما ان هناك الكثير من الانظمة في اوربا وفي غيرها مـــِْن انحاء العالم التي تعتبر علمانية كانت والبعض منها مايزال انظمة دكتاتورية وفاشية ومغرقة في لاديمقراطيتها بل ومعاداتها للديمقراطية ..

ان الديمقراطية وسيلة للوصول الى مجتمع جديد قائم على المساواة والعدالة ودولة المؤسسات والتداول السلمي للسلطة والاعتراف بالاخر وحق الاختلاف واطلاق حرية التعبير بما فيها حرية انشاء الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وحرية الصحافة التي هي احدى النتائج المترتبة على حرية التعبير عن الراي وهو مايؤدي الي عدم احتكار السلطة والاستئثار بها مـــِْن اي طرف من الاطراف السياسية باعتبار ان ذلك الامر ان حصل مخالف للديمقراطية.. ان مشاركة الشعب في الانتخابات عن طريق التصويت الحر المباشر وفوز احد الاحزاب اوالكتل فيها لايعني ان الديمقراطية قد تحقفت لان الانتخابات كماهو معروف ليست سوى الية من اليات الديمقراطية وليست هي الديمقراطية نفسها ..كما ان وجود مؤسسات وهياكل سياسية (احزاب،برلمان،حكومة منتخبة) لايعني ان الديمقراطية قد اصبحت امرا واقعا اذ يمكن ان يحدث العكس مــِْن خلال هيمنة حزب ما علـى مقاليد السلطة دون ان يكون ذلك الحزب ديمقراطيا الابالاسم وبما يردده من شعارات ومقولات فارغة من مضمونها الديمقراطي وان كان هـَْـُذآ الحزب قد جاء عن طريق الانتخابات ..ان المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار السياسي يجب ان تكون مستمرة وحقيقية في شتى مفاصل الدولة ولايقتصر ذلك علـّى ممارسة العملية الانتخابية والمساهمة في الاستفتاءات التي يمكن ان تجري بين حين واخر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.. ان الحضور الشعبي في قيادة الدولة عن طريق ممثلي الشعب الحقيقيين وعن طريق وجود معارضة قوية في البرلمان سيعطي للسلطة الحاكمة شرعيتها المطلوبة في ادارة العملية السياسية والاجتماعية والعمل المخلص من اجل اقامة مجتمع ديمقراطي لافوارق فِيه بين طبقاته بشتى شرائحة الاجتماعية واعتبار المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات اما القانون الذي يحكم الدولة ويراقب حركتها دون محاباة او انحياز لهذا الطرف او ذاك من اطراف العملية السياسية.. ان الوجود الصحيح والفعال والحقيقي للديمقراطية في مجتمعنا و في غيره من المجتمعات يتوقف على ممارسة الشعب لحقه الديمقراطي في منع الاستبداد بالسلطة ومقدرته الكاملة علـى اشاعة القيم الديمقراطية التي منحها لـهٍ الدستور.. ولهذا فأن الديمقراطية تتطلب ايضا وبقوة حرية الشعب في ممارسة حقوقه خارج اجهزة السلطة من خلال حرية الراي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والتضاهر والانتقال وتكوين الجمعيات والمنظمات والمساهمة في ايجاد الحلول واقتراحها وحمل السلطة بكل فروعها علـى تنفيذها ..

وهكذا فان الديمقراطية في نهاية الامر هي حرية الشعب في ان يتحكم بمصيره ومستقبله وليست مشكلة نظام الحكم الذي لابـــــــد ان يحترم ارادة وحرية الشعب ويعـــــــمل علـى الالتزام بها.