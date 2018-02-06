الحكيم :الصحافة من أبرز مجالات الثقافة ومسؤولية الدولة دعمها

المرحلة المقبلة تسير نحو الإستقرار والبناء تحت مظلة العراق الواحد – بغداد – صباح الخالدي

أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ان الصحافة المحلية تعد من ابرز مجالات ثقافة اي بلد وان تواصلها وديمومة صدورها دون توقف من مسؤولية الدولة اولا في دعمها وبمختلف المجالات ومنها المادية بشكل خاص. وقال في جلسة حوارية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية ومن يمثلهم ومن بينها (الزمان) أمس أن (على الدولة تقديم الدعم المناسب لعدد من الصحف المستقلة خاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي تعاني منها تلك الصحف والمهددة بالتوقف لظروفها الاقتصادية وان من المسؤولية الوطنية تقديم العون المناسب لها لتواصل الصدور بالشكل المرضي لحين عبور الازمة الاقتصادية).

إنتصار عسكري

واضاف ان (المرحلة الحالية تتميز بثلاث صفات اولها ماتحقق من الانتصار العسكري على داعش ارهابي بعد ان كان نحو 40 بالمئة من اراضي الوطن تحت سيطرة الاحتلال لذا مطلوب من الجميع تعزيز الجهود وتكثيفها والعمل من اجل ازالة اثار العدوان على تلك المدن وسكانها والمعالجة النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهم ليعودوا الى منازلهم امنين بعد تامين المستلزمات الضرورية لتلك الاسر)، واوضح الحكيم ان (الانتصار الاخر المتحقق هو مجتمعي بتجاوزالاوضاع الطائفية والقتل على الهوية مما يدعو الكتل السياسية ما بعد الانتخابات المقبلة العمل الجاد والمثمر في فتح ملفات التسوية الوطنية وان تكون هذه من ابرز خطوات الحكومة المقبلة في تعزيز وحدة العراق وتنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية بما ينعكس ايجابيا على استقرار العراق ورفاهية شعبه)، وتابع ان (العمل في تعميق وتعزيز علاقات العراق مع دول الجوار اولا والدول الاخرى في المحيط العالمي من المهام الضرورية خاصة وان البلد مقبل بعد مؤتمر المانحين الذي سينعقد خلال شباط الجاري في دولة الكويت كحدث اقتصادي وسياسي مهم من قبل الدول المشاركة في دعم حركة الاعمار والاستثمار في العراق بما يضمن في استقرارالمنطقة والتعزيز السلم فيها لفائدة الجميع)، واضاف الحكيم ان (تيار الحكمة وهي تخوض الانتخابات المقبلة يمتلك برنامجا واقعيا واضحا يعد من قبل فريق كفوء يلحظ بعين الاعتبار الاولويات في المرحلة المقبلة خاصة وان الانتخابات المقبلة ستنقل العراق الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة لذا ندعو الناخب العراقي الى حسن الاختيار وعدم تفويت الفرصة التي توفرها صناديق الاقتراع)، واوضح ان (الوطنية التي ينتهجها التيار تتميز بأنها الانفتاح الحقيقي على الجميع تحت مظلة الوطن، بالإضافة الى سماته الاخرى التي يتميز بها التيار عن غيره كالشبابية وتمكين المرأة في المشاركة ودورها الفاعل والبرنامج الواقعي).

خوض إنتخابات

واضاف الحكيم ان (الكتل التي ستخوض الانتخابات ستكون من اولوياتها بناء الدولة الديمقراطية خاصة ان معظم التكتلات والتحالفات لم تعد لمكون واحد بل من كل الاطياف وتحت مسميات جديدة للوصول الى تشكيل كتلة وطنية فاذا تحقق ذلك يمكن القول ان الاتجاه يسير نحو الديمقراطية وان كل كتلة لها رؤية في هذا الموضوع ضمن برنامج عمل لبناء الدولة وايجاد الحلول والمعالجات للتحديات الاساسية التي يعاني منها المجتمع وفي مختلف المجالات). وجرى خلال الندوة مداخلات من الحضور في توضيح معاناة عدد من الصحف المحلية المستقلة واسعة الانتشار والتي بدات تحت الظروف الاقتصادية الحالية من بينها شح الاعلانات ومصادر التمويل الى تقليص عدد الصفحات وخفض اجور العاملين الى النصف وتسريح عدد منهم دون ضمانات مما تشكل ظاهرة خطيرة تهدد توقف تلك الصحف في المرحلة المقبلة، مقترحين على الحكيم طرح همومهم الى الجهات ذات العلاقة لتكون للحكومة دورها ومسؤوليتها في حماية الصحافة والاعلام في العراق بلد الثقافة والحضارة العريقة خاصة وان بغداد انتخبت مؤخرا عاصمة للاعلام العربي.