التجارة : نسعى لإستعادة مليار دينار من متّهم هارب

محكمة تصدر حكماً بالسجن 26 عاماً بحق موظفة بتهم التزوير – بغداد – محمد الصالحي

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال مجموعة احكام بحق موظفة في دائرة التسجيل العقاري بالسجن لمدد متفرقة يصل مجموعها الى 26 عاما، فيما كشفت هيئة النزاهة عن تمكُّنها من إعادة خمسة عقارات في محافظة كربلاء الى ملكية وزارة الدفاع.

وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المدانة و.ك.ي التي كانت تعمل معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن قامت بعمليات تزوير واستعمال في العام 2015 على مجموعة من سندات ملكية عقارات استخدمت كضمانات عقارية صرفت على أساسها قروض مصرفية بقيمة سبعة وعشرين مليار وخمسمائة مليون دينار، فأصدرت المحكمة على ضوئها قرارات بالسجن تصل الى 26 سنة).

فريق مشترك

وأضاف ان (فريقا مشتركا من مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة قاموا بأعمال التدقيق والتحقيق بقضية اصدار سندات عقارية مزورة ضمن اعمال مديرية التسجيل العقاري في المدائن، وقد توصل الفريق الى مقصرية المدانة، وقد حظيت توصيات محضر القضية بمصادقة وزير العدل وأحيلت الى القضاء الذي أصدر مجموعة من الاحكام بحقها).وتابع ان (تلك الإحكام تنفذ بالتتابع، اذ سبق ان اصدرت المحكمة خلال العام الماضي مجموعة من قرارات الحبس والسجن للمدانة ذاتها عن قضايا تزوير مشابهة، لتضاف مدة الحكم تلك الى الاحكام السابقة). مبينا ان (السبب الرئيس لعمليات التزوير في هذه القضية وما سبقها، هي الإجراءات التي تتبعها دوائر التسجيل العقاري). وأشار العكيلي الى ان (المدانة و.ك.ي قد قامت خلال عام 2015 بعمليات تزوير طالت ممتلكات المواطنين والدولة من خلال تزوير ملكية العقارات ومساحتها وجنسها، وإرسال سندات مداينة عقارية بمعلومات مزورة الى المصارف، وتأييد صحة صدور السندات المزورة لغرض استخدامها من قبل مستفيدين من عمليات التزوير كضمانات عقارية لقروض من مصرف الرشيد بمبالغ ضخمة، وصل مجموعها الى تسعة وستين مليارا وثلاثمائة وواحد وخمسين مليون دينار). الى ذلك قال مصدر امني في محافظة كركوك امس ان (القوات الأمنية وبالتعاون مع الحشد الشعبي تمكنت من العثور على مخزن للمتفجرات تابع لمجاميع داعش مكون من مواد تي أن تي شديدة التفجير).وأضاف أن (المواد المتفجرة كان قد خزنها داعش تحت الأرض في منزل سكني). مبيناً أن (القوات الأمنية نقلت المتفجرات إلى أحد المراكز الخاصة بالقوات الأمنية وتم تفتيش المكان بشكل دقيق تحسباً من وجود متفجرات أخرى).وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (دائرةُ التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن عمليَّة إعادة العقارات، إلى ورود معلوماتٍ تُفيدُ بتزوير معاملات انتقال ملكيَّة العقارات، حيث قامت ملاكات مكتب تحقيق كربلاء بالانتقال إلى عددٍ من دوائر التسجيل العقاريِّ في المحافظة).وأضاف (بعد البحث والتدقيق في مئات السجلَّات، تبيَّن أنَّ تلك العقارات تمَّ إفرازها وتسجيلها باسم بلديَّة كربلاء في عام 1975 ثمَّ جرى نقل ملكيَّتها إلى وزارة الدفاع في عام 1982). مُبيِّنا أنَّ (تلك العقارات تقع في منطقةٍ مُتميِّزةٍ في مركز مدينة كربلاء، وفي عام 2015 تمَّ تمليكها لبعض مسؤولي المحافظة من ذوي الدرجات الخاصَّة). وأوضح (تمَّ العثور على القيود التي تثبت تمليك تلك العقارات إلى وزارة الدفاع عام 1982، مع العلم أنَّ وزارة الدفاع ليس لديها أيُّ علمٍ أو أوليَّاتٍ بشأن عائديَّة تلك العقارات لها لغاية قيام الهيأة بالبحث والتدقيق).وأشار البيان إلى (وضع الحجز الاحتياطيِّ على تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة الدفاع كشخصٍ ثالثٍ للمحافظة عليها لحين قيام المحاكم المُختصَّة بإصدار قراراتٍ بإبطال تلك القيود غير الصحيحة وإعادة تسجيلها أصولياً في سجلَّات التسجيل العقاريِّ باسم وزارة الدفاع). ولفت الانتباه الى (القيمة التقديريَّة لهذه العقارات بلغت أكثر من مليارين و380 مليون دينار). كما كشفت وزارة التجارة عن متابعتها للمئات من قضايا الفسادي الاداري والمالي، مؤكدة ان فريق عمل مشترك مع هيئة النزاهة يعمل على إسترداد اموال تفوق المليار دينار عراقي من متهم هارب الى خارج العراق.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة زهرة شيبان قولها ان (فريق عمل مشترك مع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة يعمل على استرداد مبلغ يصل الى اكثر من مليار دينار عراقي من احد المتهمين الهاربين منسوب الى الوزارة)، مشيرة الى (التحرز على جميع امواله الموجودة في مصارف الاردن ولبنان مع المتابعة مستمرة لاستكمال هذا الملف وملفات أخرى مع عدد من المتهمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة). وأضافت ان (فرق عمل قانونية تتابع مع المحاكم المختصة مئات القضايا التي تتعلق بهدر للمال العام او مخالفات ادارية وتجاوز للتعليمات والضوابط بهدف حصر المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحسب القانون والسياقات القانونية التي حددتها التعليمات النافذة).

إنجازات كبيرة

لافتة الى ان (الدائرة القانونية حققت انجازات كبيرة في ملفات فساد ومخالفات ادارية واستطاعت تحديد جميع القضايا التي حققت فيها جهات رقابية وتفتيشية سواء من مكتب المفتش العام او دائرة الرقابة التجارية والدفع بها نحو المحاكم المختصة لاصدار قرارات قضائية بعد احالة المتهمين بها وفق القانون). وأكدت شيبان أن (المدة المقبلة ستشهد تصاعداً كبيراً في حسم القضايا القانونية التي تنظر بها المحاكم وإعادة أموال مهربة فضلاً عن استكمال الاجراءات التحقيقية في قضايا كثيرة وتطوير الجانب القانوني في شركات الوزارة من خلال التدريب والتأهيل واعداد الممثلين القانونين بغية مواجهة القضاء وتقديم الادلة والاسانيد التي تسهم في إعادة المال العام ومعالجة الخلل في بعض المفاصل).من جهة اخرى قالت مصادر تجارية امس إن (وزارة التجارة تسعى لشراء 50 ألف طن من الحنطة في مناقصة عالمية)، موضحة أن (آخر موعد لتقديم العروض في المناقصة هو 11 شباط الجاري، على أن تظل العروض سارية حتى 15 من الشهر نفسه).