البصرة: إنطلاق مهرجان المربد اليوم – البصرة- الزمان

عقد اتحاد الأدباء في محافظة البصرة، مؤتمراً أعلن خلاله عن الانتهاء من كافة الاستعدادات التحضيرية لمهرجان المربد الشعري السنوي الذي سيقام اليوم الأربعاء. وقال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان حبيب السامر خلال المؤتمر، ان (المهرجان سينطلق في الساعة السادسة من مساء اليوم على قاعة المركز الثقافي النفطي بعد أن اكملت التحضيرات لإقامته)، مبينا إن (أكثر من 21 دولة عربية وأجنبية ستشارك في المهرجان . فيما يبلغ عدد اقامة الوفود العربية والاجنبية والمحلية نحو 300 شاعر واديب ومثقف. بدوره قال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان عبد الستار البصري ان مهرجان هذا العام حمل اسم الشاعر كاظم الحجاج بدورته الـ32 تميز بعدم وجود المحاور النقدية الا من محور واحد يتضمن فيلما عنه ومشاهد مسرحية مستقاة من اشعاره واشعار عدد من الشعراء الاخرين).