الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين لوجبة شباط

سوق الأوراق يتداول أكثر من 20 مليار سهم خلال كانون الثاني – بغداد – الزمان

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم دستورية فقرة من قانون نقابة الاكاديميين رقم 61 لسنة 2017، مبينة أنها ترتب اثار مالية وزيادة في نفقات الموازنة، فيما أعلن مصرف الرافدين عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين لوجبة شهر شباط الجاري. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس، إن (المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طعن وزير المالية/ اضافة لوظيفته بنص المادة (21/ رابعاً) من قانون نقابة الاكاديميين رقم 61 لسنة 2017).وتابع أن (تلك المادة تنص على التزام وزارة المالية بمنح النقابة مبلغا من الموازنة الاتحادية كاحد مصادر تمويلها).ولفت إلى ان (المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية تلك الفقرة، كون مجلس النواب لم يرجع عند اضافتها إلى مجلس الوزراء لاخذ موافقته، خلافاً لما نصت عليه المادة 62/ ثانياً من الدستور، رغم أنها ترتب التزامات مالية وزيادة في اجمالي نفقات الموازنة، وكذلك خلافاً لتوجهات المحكمة الاتحادية العليا في العديد من احكامها بوجوب الرجوع إلى مجلس الوزراء في مثل هذه الحالة لانه المسؤول عن تغطية النفقات).وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس (تم توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين رغم عدم وصول الصكوك الخاصة بمبالغهم من هيئة التقاعد).وأشار البيان الى انه (بإمكان المتقاعدين تسلم رواتبهم عّن طريق البطاقة الالكترونية من فروع المصرف كافة والمنتشرة في بغداد والمحافظات بدلا من الذهاب الى منافذ الصرف الخاصة).

تداول مبالغ

الى ذلك اعلن سوق العراق للاوراق المالية، الاثنين، عن تداول اكثر من 20 مليار سهم وبقيمة تجاوزت الـ 21 مليار دينار متقدما فيها قطاع المصارف في حجم التداول.وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان امس ان (سوق العراق للاوراق المالية نظم 22 جلسة تداول في شهر كانون الثاني 2018 حيث بلغ عدد الشركات المتداولة اسهمها في السوق 59 شركة). واضاف ان (عدد العقود المنفذة خلال الشهر ذاته تجاوز الثمانية الاف عقد فيما تجاوز عدد الاسهم المتداولة العشرين مليار سهم وتجاوزت قيمتها واحداً وعشرين مليار دينار اي بمعدل تداول يومي بلغ مليار دينار في الجلسة الواحدة).واشار عبد السلام الى أن (مؤشر السوق ISX60 اقفل في اول جلسة من الشهر على 577 نقطة واقفل في اخر جلسة من شهر كانون الثاني 2018 على 584 نقطة وبذلك تظهر حركة المؤشر تفسير وجود طلب فعال قاده ارتفاع معدل دوران الاسهم خصوصا في بعض شركات القطاع المصرفي والصناعي والخدمي والاتصالات من قبل المتعاملين الاجانب مع انحسار واضح في عدد اسهم وقيمة الصفقات الكبيرة في زمن الجلسة الاضافي). وأوضح عبد السلام أنه (من نشرة التداول الشهري يظهر تركز التداول على اسهم الشركات التالية حيث كان مصرف بغداد بعدد اسهم 4 مليارات سهم وشركة بغداد للمشروبات الغازية بعدد اسهم 2.542 مليار سهم، ومصرف الشرق الاوسط بعدد اسهم 2.257 مليار سهم، ومصرف القابض الاسلامي بعدد اسهم 1.8 مليار سه، وشركة المعمورة للاستثمارات العقارية بعدد اسهم 1.573 مليار سهم، ومصرف الخليج التجاري بعدد اسهم 1.438 مليار سهم، وشركة الهلال الصناعية بعدد اسهم 1.132 مليار سهم). وعن تداول المستثمرين غير العراقيين بين عبد السلام ان (عدد الاسهم المشترات لغير العراقيين بلغ 6.864 مليار سهم نفذت من خلال 1199 صفقة شراء وبلغت قيمتها 11.189مليار دينار من تداول اسهم 25 شركة مساهمة مدرجة). لافتا الى ان (عدد الاسهم المباعة من غير العراقيين فبلغ 5.863 مليار سهم نفذت من خلال 512 صفقة بيع وبلغت قيمتها 9.2).