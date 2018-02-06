من ذا الذي يفهم ؟ – احمد عبد الصاحب

عندما ابتدأ قلمي يخط السطر الاول لهذه المقالة ، قفزت فجأة الى ذهني مقولة او حكمة الاديب الالماني الكبير المتميز (غوته )الذي تحدث عن اللغة العربية باسلوب ووصف عجز عنه الكثيرون ، فقرأ للمتنبي وابو العلاء المعري وترجم المعلقات السبع الى اللغة الالمانية ، تقول الحكمة ((ما قيمة حياتي ان لم اعد مفيداً للاخرين)) ، لكن من ذا الذي يفهم هذه الحكمة التي قيلت قبل مئات السنين ويدخل في تفاصيلها غير اولئك الذين لا يفهمون غير لغة الوطن والشعب اي الناس الوطنيون الذين لا تخفق قلوبــــهم الا بحب العراقيين جميعاً .

وافهم من هذه الحكمة (كيف تكون قدوة للاخرين لان القدوة لا تمثل كونك طبيباً او مهندساً او وزيراً او حتى رجل اعمال ، لكن القدوة لمن ترك بصمة في حياة الناس ، لاننا لا نتعدى كوننا محطات في حياة بعضنا البعض ).

اقول للمرة الالف ان من يبدأ وطنياً لا يمكن ان ينتهي بلا وطنية ، على عكس من كان عميلا ً فانه لن يموت الا عميلاً ، واعرف ان الوطنية تتعامل مع دول خارجية على اساس المصلحة الوطنية وليس على اساس ما تقدمه من اموال ، وهذه سياسة لا حياد عنها الان او مستقبلاً لكل وطن يبحث عن العيش الرغيد ، ما دامت تلك السياسة تمثل نهجاً وطنياً طالما تلمسه المواطن لدى ائتلاف الوطنية واياد علاوي ومن معه طوال السنوات الماضية ، في وقت لم تفتح فيه قنوات مع الغرب كحاضنة بديلة عن المسار الاقليمي او العربي .

واود القول ان حركة اياد علاوي لم تخسر طوال السنوات الماضية اية مبالغ ضخمة من اجل خلق او صياغة اوراق ضغط على الشعب او الاحزاب السياسية كونها لا تمتلك اي تمويل مالي من دول اخرى يمكنها من الصرف على هذه الاوراق الضاغطة ، لانها لا تؤمن بذلك اطلاقاً مادام الشعب هو رهانها الاول في تحقيق ما تريد وليس المادة التي اثرت بشكل كبير في مسيرة الاعوام الماضية وفعلت فعلها بالاتجاه المطلوب .

لست مغالياً اذا قلت ان العراق اليوم وخاصة قبيل الانتخابات قد تحول الى ساحة صراع سياسي ومواجهة دولية واقليمية وعربية بين المحسوبين على هذا الجانب او ذاك لكن الوعي العراقي المتراكم طوال السنوات المنصرمة قد منحه القدرة على التمييز بين ما هو وطني وما هو مرتبط بعجلة الخارج ، هذا الوعي الذي حسم امره على تحويل تلك المواجهة الى نصر وطني حتمي لتبديل الاوضاع السائدة اليوم ، وفتح الابواب امام عشاق العراق ومستقبله بعد ان ظل يصارع الحرب والفقر والمرض ، وستكون خياراتنا في انتخابات الثاني عشر من ايار المقبل نقطة تحول كبرى يرسمها الوعي العراقي.