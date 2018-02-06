تدوير الأزمة نحو روسيا – جاسم مراد

ثمة عمليات جيوسياسية ، لتحريك المجموعات المسلحة من مكان لأخر ، حسب مكامن الصراع والاشغالات السياسية وارباك الدول ، فبعد القضاء على الوجود العسكري الفعلي لداعش في العراق ، وتكاد تنتهي في الاراضي السورية ، تشير التقارير الى ان القيادات الداعشية والكوادر المقاتلة ، تم تدويرها من مكان الى اخر حسب مقتضيات الاهداف السياسية الامريكية الاوروبية والاقليمية .

يبدو ان عديد تلك المجموعات نقلت من العراق وسوريا الى افغانستان وليبيا لتدخل منها الى صحراء سيناء في جمهورية مصر العربية ، والهدف من تلك التنقلات ، فيما يتعلق بروسيا الدخول افراد ومجموعات من افغانستان الى دول الاسلامية المجاورة لروسيا ومن ثم الزحف نحو المدن والاماكن الحساسة الروسية ، أما مصر فهي مستهدفة بجيشها كونه الجيش الذي بقي محافظا على تكويناته وهيكليته العسكرية ونهجه العروبي فلابد على وفق الاجندات الاسرائيلية والامريكية والغربية من اضعافه أو على الاقل باشغاله وامتصاص قوته وتأثيراته .

الامريكان يدركون جيدا إن خسارتهم في سوريا وتدمير مواقع الارهاب في العراق ، ليس لمصلحتهم في الوقت الحاضر ، صحيح ان واشنطن تخشى الارهاب وانفلاتاته ، لكنها في نفس الوقت هي بحاجة الى اطراف مسلحة تتحرك بامرتها على وفق مقتضيات الاحداث في المنطقة ومنظومة دول القوقاز وروسيا الاتحادية ، فهي بذلك لم تكن بالمواجهة وفي نفس الوقت تودي تلك المجموعات الغرض المطلوب .

لذلك اكدت معظم التقارير الغربية والاقليمية ، بانه خلال معركتي البوكمال تم تحميل ( 300) شاحنة بعناصر وعوائل داعش في سوريا الى جهات اخرى لم يكشف النقاب عنها ، وقد تم ابلاغ سواق تلك الشاحنات بعدم الحديث عن مافي داخل تلك الشاحنات ووجهتها مقابل مبالغ مالية كبيرة شاركت في ترتيباتها عناصر مختارة من قوات سوريا الديمقراطية الكردية التي تأتمر بامرة القوات الامريكية في تلك المنطقة تدريبا وتسليحا وتوجيها ، وبعد فترة تأكيد بان عديد تلك المجموعات قد دخلت الى افغانستان وصعدت من عملياتها الارهابية هناك .

روسيا الاتحادية وحلف المقاومة مع الجيش العربي السوري قد حققا انجازات عسكرية وسياسية مهمة جدا ، وهما الان في طريقهما لكنس الارهاب بكافة اشكاله العسكرية من الاراضي السورية ، وبالتأكيد ان هذا الوضع لايروق للسياسة الامريكية الغربية التي شكلت حلفا من (80) دولة ولم تحقق شيئا ملموسا على مدى ثلاث سنوات ، في حين دخلت روسيا الى الاراضي السورية بدعوة من حكومتها عام (2015) وفي اواسط عام ) (2017) تم تدمير معظم مواقع الارهاب وتسوية العديد من القضايا بين ماسمي بالمعارضة المسلحة والحكومة السورية والتحق سبان تلك المناطق بالقوات العربية السورية ومنهم من عاد لوضائفهم بعد تسوية قضاياهم ، فبعد الانتصار العظيم في مدينة حلب بدء الارهاب بالتراجع والانكسارات .

هذا الوضع بالتأكيد لايروق للحلف الامريكي الذي اراد من الارهاب شماعة لتدمير سوريا وتقسيمها على اساس عرقي واثني وقومي وتحطيم الجيش العربي السوري وفصائل المقامة ، لذلك من المرجح حسب التشوفات الاستخبارية والتحليلات السياسية والعسكرية الاقليمية بان التوجه الامريكي الاستخباري هو نقل وتحريك اكبر قدر من الارهابيين الدواعش وحلفائهم من العراق وسوريا الى افغانستان بغية استهداف روسيا الاتحادية القطب العالمي الاساسي في مواجهة القطب الامريكي .

المخططون الامريكيون بالاضافة الى قيادة البيت الابيض لم يخفوا العداء لروسيا والصين ، والرئيس الامريكي ترامب اعلنها بصراحة في خطاب الاتحاد ، بان العدو الرئيسي ليس الارهاب ، وإنما روسيا والصين ، وعملية اسقاط الطائرة الروسية ( سي 25) في ادلب بصاروخ امريكي او بريطاني حسب التقارير العســــــكرية الروسية ياتي في سياق التصعيد الذي سيــــــــبدأ من المناطق الارهابية التي تدار بامرة امريكية الى الاراضي الافغانية المحاذية للدول الاسلامية المجاورة لروسيا .

إذن نحن مقبلون الى مواجهات سياسية وقد تكون بعض حافاتها عسكرية في مناطق الازمات ، وهنا من يريد الخير لبلاده ان يحددوجهته في مواجهة الارهاب ، والتحسب للدول التي تسعى لتقسيم البلدان ، فامريكا وبعض الدول الاوروبية ودول المنطقة لاتخفي رغبتها بتقسيم العراق وسوريا وتوزيع جغرافيتها على كيانات عرقية واثنية وقومية ، ومن يشغر بان النصر النهائي قد تحقق فانه يتجاوز حقائق الصراع واهداف القوى الدولية بالمنطقة ، فالعراق وسوريا مستهدفان ، وتعضيد العلاقات مع روسيا الاتحادية يكسر حلقات الاستهدافات التقسيمية ..